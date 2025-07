ウータン・クランのレジェンドラッパー レイクウォン、ゲスト満載のソロアルバム『The Emperor’s New Clothes』をリリース、同時に新曲「Bear Hill」と狼男に変身するMVを公開

The Orchard Japanalbum cover by Danny Hastings

生けるHip Hopアイコン、偉大なるリリシストであり、歴史上最も影響力をもつヒップホップ集団Wu-Tang Clan(ウータン・クラン)の一員である“ザ・シェフ”ことRaekwon(レイクウォン)。ヒップホップ界の最高峰に君臨するレジェンドラッパーが、8年ぶり8作目となるソロアルバム『The Emperor’s New Clothes』をリリース。同作からリードトラック「Bear Hill」と、そのMVを公表した。

マフィアラップとストリートライフを再定義した傑作『Only Built 4 Cuban Linx...』で1995年にアルバムデビュー、以来多数の絶賛される作品を発表してきたレイクウォン。唯一無二の声、シネマティックなストーリーテリング、アンタッチャブルな存在感で、一貫してヒップホップの芸術性を高め続けてきた。世代を超えて影響を与え、先導し、あらゆる時代のゲームで鋭いリリックを発してきた。

Raekwon 「Bear Hill」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BKKuJXZ-nxc ]

通算8作目のニューアルバム『The Emperor’s New Clothe』には、以下のような豪華ゲストが参加する。Griselda(グリセルダ)のWestside Gunn、Conway The Machine、Benny The Butcher、Wu-Tang Clan(ウータン・クラン)のメンバーでもあるMethod Man、Ghostface Killah、Inspectah Deck、ラップアイコンのNas、さらにシンガーのStacy Barthe(ステイシー・バルシュ)とMarsha Ambrosius(マーシャ・アンブロージアス)らも顔を揃える。

プロデュースは、スーパープロデューサーのSwiss Beatz、Nottz、J.U.S.T.I.C.E League、Frank G.、RoadsArtが担当する。

レイクウォンは『The Emperor’s New Clothes』が単なるアルバムではなく、ステートメントであると断言する。進化や熟練、そしてニューヨークの生々しいソウル魂の宣言であると。時代を超越したラップと、新鮮なサウンドの融合により、その偉大なる存在が色褪せないことを今一度教えてくれる。時代に適応し、征服し、そして君臨する。

アルバム『The Emperor’s New Clothes』は、ニューヨークヒップホップのレジェンドたちによるMass Appealのアルバムシリーズ『Legend Has it...』の最新作でもある。

8枚のアルバムと、プラチナディスク、そして世界ツアー。この計り知れない文化的影響力を、今こそ感じてほしい。レイクウォンとウータン・クランは、ラン・ザ・ジュエルズと共に北米でのフェアウェルツアー「Wu-Tang Forever: The Final Chamber」を終えたばかり。

■リリース情報

Raekwon(レイクウォン)

ニュー・アルバム『The Emperor’s New Clothes』配信中

配信リンク:https://raekwon.sng.to/tenc

レーベル:Mass Appeal

Tracklist:

1 Intro

2 Bear Hill

3 Pomogranite

4 Veterans Only Billionaire Rehab (SKIT)

5 Wild Corsicans

6 1 Life

7 Barber Shop Bullies (SKIT)

8 Open Doors

9 600 School

10 The Guy That Plans It

11 Da Heavies

12 Officer Full Beard (SKIT)

13 The Omerta

14 Get Outta Here

15 The Sober Dose Gift (SKIT)

16 Debra Night Wine

17 Mac & Lobster

■Music Video

「Bear Hill」https://www.youtube.com/watch?v=BKKuJXZ-nxc

■Follow Raekwon

YouTube: https://www.youtube.com/@OfficialRaekwon

Instagram: https://www.instagram.com/raekwon/

X: https://x.com/raekwon

Facebook: https://www.facebook.com/raekwonmusic/



ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。