¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¤¬¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ÈÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¡ª 8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¡¢¥¨¥È¥ïー¥ë¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ö¥Ð¥ì¥¨¡¦¥¹¥×¥êー¥à¡×´Õ¾Þ¡¢»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ¡£
2025Ç¯3·î¡¢ÁÏ´©35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢ー¥ë¥É¥¥¥ô¥£ー¥ô¥ë¤Ø¤Î¾·ÂÔ¡×(https://madamefigaro.jp/special/35th-anniversary/)¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤È±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¶¥±é¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ì¥¨¡¦¥¹¥×¥êー¥à¡×¡£8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¥¨¥È¥ïー¥ë¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥¯¡¢¥Ö¥ëー¥¨¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¡¢ËÜÈÖÁ°¤Î¥¯¥é¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¸«³ØÉÕ¤ÆÃÊÌ´Õ¾Þ·ô¤ò35Ëç¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
photography: Shoko Matsuhashi
¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥¯
2014Ç¯¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Èµ¤ÉÊ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¿¿¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯12·î13Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ì¥ì¥¨¥Õ¤Î¡Ø¥é¡¦¥Ð¥ä¥Çー¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¥Ö¥í¥ó¥º¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤òÍÙ¤ê¡¢¥¨¥È¥ïー¥ë¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£¡ØÇòÄ»¤Î¸Ð¡Ù²¦»Ò¤«¤é¡Ø¥ª¥Íー¥®¥ó¡Ù¥ì¥ó¥¹¥ー¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡Ù¥ë¥É¥ë¥Õ¤Þ¤Ç·Ý°è¤Ï¹¤¤¡£
photography: Shoko Matsuhashi
¥Ö¥ëー¥¨¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë
2017Ç¯¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ËÆþÃÄ¡£ÉÊ³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ¥²í¤ÊÍÙ¤ê¤È¡¢Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤â¤³¤Ê¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î»ý¤Á¼ç¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¥«¥ë¥Ýー¡¦¥À¥ó¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯3·î¡Ø¥êー¥º¤Î·ëº§¡Ù¤òÍÙ¤ê¡¢¥¨¥È¥ïー¥ë¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î¿·À±¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜÈÖÁ°¤Î¥¯¥é¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¥Áー¥à¤¬½Ð±é¤¹¤ëC¥×¥í¤Î¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¸ø±é¸å¤Ë¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥ë¥¯¡¢¥Ö¥ëー¥¨¥ó¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë¤Î2Ì¾¤ò¾·¤¤¤¿¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥È¥ïー¥ë¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë :
https://id.cccmh.jp/survey/figaro_0810_35th_ballet?client_id=PCCCMH0002
¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¸å¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¡¦¥¹¥×¥êー¥à¡×¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó35¼þÇ¯¸ÂÄê´Õ¾Þ·ô
SÀÊ ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó \35,000
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
£±.¡Ö¥Ð¥ì¥¨¡¦¥¹¥×¥êー¥à¡×SÀÊ¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå
£².¥¯¥é¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¸«³Ø
£³.¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã
£´.Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥×¥í¥°¥é¥à
ÆüÄø¡§2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
½¸¹ç»þ´Ö 11¡§15
11¡§30～13¡§00¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡¥¯¥é¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¸«³Ø
14¡§00～16¡§30¡¡¾å±é
17¡§00～17¡§30¡¡¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢µÇ°»£±Æ
¢¨ÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥é¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î»þ´Ö¤Ï½Ð±é¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢¸ø±éÁ°Æü¤Î20»þ¤Þ¤Ç¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî¸ø±à5-45
¢¨¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½ªÎ»»þ¹ï¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø±é¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÙÊ§¤¤¸å¤Î¤´ÊÖ¶â¡¢¤´ÊÑ¹¹¤Ï¤ª¼õÉÕ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤¦¤¨¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇäÄùÀÚ¡Û
8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë23¡§59
¢¨Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÄùÀÚÁ°¤ËÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸ø±é¼çºÅ¤ÎNBS¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª1¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÂÀÊ¤Ï¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦·èºÑÊýË¡¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã·ô¤Ï¼õÉÕ»þ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ´°Î»¥áー¥ë¤È¤ªÌ¾Á°¤Î¤ï¤«¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¾Ú¤ò¤´ÍÑ°Õ¤Î¤¦¤¨¡¢¼õÉÕ¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤òÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤Î°ìÉô¤òmadameFIGARO.jp¡¢¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¤ÎSNS¤Ê¤É¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://form.run/@cccmh-1668417852