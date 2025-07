HENNGE One、iPadを活用した無人受付システム「Smart at reception」と連携開始

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小椋 一宏)は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」が、M-SOLUTIONS株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長CEO:植草 学)の提供するiPad受付システム「Smart at reception」へのシングルサインオン連携に対応したことを発表します。

近年、フリーアドレスやテレワークの普及により、場所にとらわれない柔軟な働き方が主流になりつつあります。一方で受付業務においては、来訪者への直接対応や電話の取次など、対面での対応が前提となりやすく、こうした新しい働き方への適応が課題となっていました。Smart at receptionのようなiPad受付システムは、受付にiPadを設置するだけで、来訪者が自身で担当者を呼び出せるため、受付の無人化を実現できます。これにより、従業員の業務負担を大幅に軽減し、オフィス運用の効率化に貢献します。

HENNGE OneとSmart at receptionが連携することにより、HENNGE Oneを利用する企業は、Smart at receptionへのシングルサインオンが可能となり、煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながらSmart at receptionを安心して利用できます。

また今回、HENNGE OneはSmart at receptionの関連サービスである下記製品にも対応しました。

- 工場向け受付システム「Smart at reception for FACTORY」- 店舗・施設向け受付システム「Smart at reception OneTouch」

HENNGEでは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業のSaaS活用を支援してまいります。

■Smart at receptionについて

Smart at receptionは、国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイトITreviewにおいて、最高位の「Leader」を受賞するなど、ユーザー評価でも4.2以上の高い評価を得ている受付システムです。クラウドPBXなどの様々な電話サービスに対応しており、チャットツールとの連携も豊富です。受付時には来訪があった担当者へ向けたテキスト通知(チャットツールやメールでの通知)に加えて、音声のみの通話やビデオ通話も可能です。利用企業の状況に合わせた柔軟な連絡・通知方法が設定できます。

URL:

- Smart at reception:https://smartat.jp/reception/- 工場向け受付システム Smart at reception for FACTORY:https://smartat.jp/reception/factory/- 店舗・施設向け受付システム Smart at reception OneTouch:https://smartat.jp/reception/onetouch/■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1(※)のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL: https://hennge.com/jp/service/one/

■M-SOLUTIONS株式会社について

M-SOLUTIONS株式会社は、SBテクノロジー株式会社の子会社として、2000年に設立されました。「情報革命で人々を幸せに 新たな価値を創造する」の経営理念の元、SI事業・プロダクト事業・公共事業を展開しています。

会社名:M-SOLUTIONS株式会社

所在地:東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア17階

代表者:代表取締役社長CEO 植草 学

URL: https://m-sol.co.jp/

■HENNGE株式会社について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン(SSO)、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」や、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場(現グロース市場)に上場。

社名の「HENNGE(へんげ)」は「変化(HENNKA)」と「チャレンジ(CHALLENGE)」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名:HENNGE株式会社

証券コード:4475

所在地:東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者:代表取締役社長CEO 兼 CTO 小椋 一宏

URL: https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View:アイデンティティ・アクセス管理/個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場:ベンダー別売上金額推移およびシェアにて、2024年度(予測)で1位獲得

https://hennge.com/jp/info/news/20250515_itr/

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。