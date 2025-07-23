TVアニメ『銀魂』より銀時たちがおにぎりを食べる姿を描いた、新規描き下ろしイラスト使用の新商品が7月26日発売！　アニメイトでは、特典「ブロマイド」がもらえるフェアも開催!!

株式会社アニメイトホールディングス△アクリルスタンド商品の詳細はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=129

株式会社アニメイトは、TVアニメ『銀魂』の新商品を2025年7月26日から販売いたします。また、同日より全国アニメイト・アニメイト通販にて【『銀魂』フェア～食える時に食っとかないとね～】を開催いたします。



銀時や桂たちがおにぎりを食べる姿を描いた、新規描き下ろしイラスト使用の「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」などが登場。さらに、おにぎりをいれるのにピッタリの「わっぱ風弁当箱」や、普段使いしやすい「ハンカチ」などの新商品を多数発売いたします。

また、全国アニメイト・アニメイト通販では、新商品も対象の【『銀魂』フェア～食える時に食っとかないとね～】を7月26日～8月17日まで開催いたします。期間中、『銀魂』関連商品をご購入・ご予約で、特典「ブロマイド（全9種）」を1枚プレゼントいたします。



特典がもらえるこの機会をお見逃しなく！

■商品情報

キャラバッジコレクション

発売日：2025年7月26日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（9パック入り）3,960円（税込）

種類：全9種

△キャラバッジコレクション

アクリルスタンド

発売日：2025年7月26日

価格：各1,650円（税込）

種類：9種

△アクリルスタンド

ポストカードセット

発売日：2025年7月26日

価格：550円（税込）

仕様：5枚セット

△ポストカードセット

ミニクリアポスター

発売日：2025年7月26日

価格：各880円（税込）

種類：3種

△ミニクリアポスター

わっぱ風弁当箱

発売日：2025年7月26日

価格：2,200円（税込）

サイズ：約16.5×10.5×高さ5.5cm

【容量】 550ml

仕様：電子レンジ使用可（フタ、中ブタ除く）

食洗機使用可（中ブタ除く）

△わっぱ風弁当箱

この他にも、多数の商品が発売！

■フェア情報

『銀魂』フェア～食える時に食っとかないとね～

開催期間：2025年7月26日～8月17日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『銀魂』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、またはCD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全9種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ブロマイド（全9種）

※特典はお選びいただけません。

△特典：ブロマイド（全9種）

■TVアニメ『銀魂』とは

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）の人気コミック『銀魂』（作：空知英秋）を原作としたテレビ&劇場アニメシリーズ。

2006年にテレビアニメ化され、休止を挟みつつ13年に渡り放送された。劇場版は2011年に『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』（興行収入11億円）、2013年に原作者空知英秋書き下ろしの『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』（興行収入17億円）、そして2021年1月に原作のラストを描いた『銀魂 THE FINAL』（興行収入19億円）が公開され大ヒット！

また、2025年10月より小説「３年Z組銀八先生」（著者：大崎知仁／原作：空知英秋）の新作アニメもテレ東系列にて放送予定。連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

■関連URL

『銀魂』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=129)

『銀魂』フェア～食える時に食っとかないとね～(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113126)

「銀魂」20周年記念サイト(https://anime-gintama.com/)

アニメ『銀魂』公式X（旧：Twitter）(https://twitter.com/gintamamovie)

YouTube『銀魂チャンネル』(https://www.youtube.com/@gintama_channel_official)