東洋建設グループの2030年度温室効果ガス（GHG）削減目標がSBT認定を取得

東洋建設株式会社

東洋建設株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 会長執行役員CEO：吉田真也）は、当社グループの2030年度温室効果ガス（GHG）削減目標について、SBTイニシアティブ（SBTi)(※1)より、パリ協定が目指す「地球温暖化による気温上昇を1.5℃以内に抑える」ための科学的根拠に基づいたものとして評価され、2025年7月4日にSBT認定を取得しました。

■SBTiより認定された当社グループの2030年度温室効果ガス（GHG）削減目標

当社グループは、「カーボンニュートラル社会の実現」を重要課題（マテリアリティ）のひとつと位置づけ、事業活動でのGHG排出削減に努めるとともに、洋上風力関連事業やZEB/ZEH（※2）に積極的に取り組んでいます。

当社グループは今後も、グループ一丸となってカーボンニュートラル社会の実現に取り組んでまいります。

※1 WWF(世界自然保護基金)、CDP（旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）、WRI(世界資源研究所)、UNGC(国連グローバル・コンパクト)による、企業の温室効果ガス削減目標の評価を行う国際イニシアティブ。

※2 「Net Zero Energy Building」と「Net Zero Energy House」の略。建築物や設備の省エネ性能の向上や、太陽光や風力など再生可能エネルギーを活用することで、年間一次エネルギー消費量が正味ゼロ、または概ねゼロとなる建築物。