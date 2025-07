オトナル、生成AIを活用したポッドキャスト番組『音声マーケNEWS｜5分でわかる業界トレンド』を配信開始

株式会社オトナル

株式会社オトナル(本社:東京都中央区/代表取締役 八木太亮、以下、オトナル)は、GoogleのAIツール「NotebookLM」を活用したポッドキャスト番組『音声マーケNEWS|5分でわかる業界トレンド』を配信開始しました。

このたびオトナルでは、運営するウェブマガジン「AUDIO MARKETING INSIGTS」をAIにて音声化しました。音声化にはGoogleが開発したAIツール「NotebookLM」を活用しています。

本番組では、オトナルが持つポッドキャスト制作と配信の知見を生かし、活字メディアを二次活用する形での音声化を実現しています。

今後もオトナルでは、生成AIを活用したポッドキャストや音声広告の可能性を模索し、新たな事業機会の創出を目指していきます。

「ポッドキャスト」は、世界的に普及するインターネットラジオメディアであり、代表的な音声配信手法の一つです。誰でも音声配信を行うことができ、手軽に音声コンテンツをスマートフォンやPCから聴くことのできる方法として、世界各国で利用されています。

また、企業が配信するポッドキャストである「ブランデッドポッドキャスト」は、2021年には全世界で8,000番組を超え*、企業における音声コンテンツの活用が世界的に拡大している傾向を示しています。

*Chartable(2021)「Why branded podcasts are exploding (and why we built Chartable for Brands」

本番組は、音声とマーケティングの”いま”を探求するウェブマガジン「AUDIO MARKETING INSIGHTS」から厳選した、「音声×マーケティング」の旬なニュースをAI音声で発信します。毎回5分程度のエピソードで、音声マーケティング業界のトレンドを解説します。

昨今のポッドキャストの急速な普及は、番組制作の効率化やAI活用の重要性をより一層高めています。

今後もオトナルでは、NotebookLMなど生成AIを活用した活字コンテンツの二次活用による音声番組化、ポッドキャスト立ち上げなどを進めていきます。音声コンテンツ制作やサービス実装に興味のある方は、下記よりお問い合わせください。

https://otonal.co.jp/contact

番組概要

■番組名

音声マーケNEWS|5分でわかる業界トレンド

■番組概要

音声とマーケティングの"いま"を探求するウェブマガジン「AUDIO MARKETING INSIGHTS」で掲載している記事から厳選した「音声×マーケティング」の旬なニュースを、会話形式で5分に凝縮して解説します。

通勤中、休憩中、作業中の"ながら聴き"で、ビジネスに役立つ業界トレンドをスピーディーにお届けします。

また、不定期でポッドキャスターからの音声メッセージもお届けします。

■聴取方法

・Spotify

https://open.spotify.com/show/6THdK8JneGcXM6U3GvV85F

・Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1825561729

・Amazon Music

https://music.amazon.co.jp/podcasts/94c2de85-240f-49e9-ba80-0befb66f29ea/

・YouTube

https://youtube.com/playlist?list=PL4uJidkQhrHn4Qj-67RpLKF1lTcSKSope&si=of2c51o7xCidX4iK(https://youtube.com/playlist?list=PL4uJidkQhrHn4Qj-67RpLKF1lTcSKSope&si=of2c51o7xCidX4iK)

株式会社オトナルについて

株式会社オトナルは、デジタル音声広告事業を展開する“デジタル音声広告カンパニー”です。音声ソリューションの開発・提供を通じた国内における音声広告市場の創出をミッションに掲げ、これまで3,500件以上の音声広告プランニング、1,000件以上のクライアントの出稿・運用改善をサポートしてきました。

データ活用による音声広告のプランニングから、ナレーターや声優によるクリエイティブ制作、広告配信、レポーティング、音声コンテンツ制作まで、音声×マーケティング施策をトータルでサポートすることができます。

またアドサーバーやSSP、音声CMSといった音声のアドテクノロジー提供を通じて、音声アプリやラジオ局などへのデジタル音声広告の実装サポートを行っています。新たな音声メディア・音声広告枠の開発の取り組みを通じて国内における音声広告市場創出への取り組みを続けています。

https://otonal.co.jp/

【株式会社オトナル】

代表取締役:八木 太亮

所在地:東京都中央区入船3丁目7-7 ウィンド入船ビル5F

事業内容:デジタル音声広告の広告販売、音声パブリッシャー向けアドテクノロジー実装、データ開発支援、音声コンテンツの広告制作、音声コンテンツ配信支援事業

〈本件に関するお問い合わせ〉

株式会社オトナル お問い合わせ先

