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豊田工業大学 第８代学長に中野 義昭 教授（副学長）を選出
学校法人トヨタ学園 豊田工業大学(理事長 増田 義彦/学長 保立 和夫、名古屋市天白区)は、第8代の学長に中野 義昭 教授・現副学長を選出しました。この度の選出は、保立 和夫 現学長の任期満了に伴うもので、任期は2025年９月1日から2028年8月31日までの3年間です。
新学長プロフィール
氏名 中野 義昭（なかの よしあき）
生年月日 1959年5月4日（満66歳）
出身地 東京都
専門 光電子デバイス工学
〇学歴
1982年3月 東京大学工学部電子工学科卒業
1987年3月 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了（工学博士）
〇職歴
1987年4月 東京大学工学部電子工学科 助手
1988年4月 東京大学工学部電気工学科 専任講師
1992年4月 東京大学工学部電子工学科 助教授
2000年10月 東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻 教授
2001年1月 東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻長、電子工学専攻常務委員、電子工学科長
2002年4月 東京大学先端科学技術研究センター 教授
2010年4月 東京大学先端科学技術研究センター 所長
2013年4月 東京大学大学院工学研究科電気系工学専攻 教授
2024年4月 学校法人トヨタ学園 豊田工業大学 客員教授
2025年4月 学校法人トヨタ学園 豊田工業大学 副学長・教授
〇学会等の主な活動
2017 ～ 2019 年 一般社団法人電子情報通信学会 副会長
2017 ～ 2023 年 日本学術会議会員（第3部）
2020 ～ 2023 年 日本学術会議電気電子工学委員会 委員長
2021 ～ 2022 年 米国電気電子学会(IEEE)東京支部長
2021 ～ 2023 年 一般社団法人エレクトロニクス実装学会 会長
〇受賞等
2007年 6月 第5回産学官連携内閣総理大臣賞
2022年 6月 第83回電子情報通信学会功績賞
2024年 5月 エレクトロニクス実装学会賞
IEEEライフフェロー、OPTICA（旧OSA）フェロー、電子情報通信学会名誉員/フェロー、応用物理学会フェロー
▼本件に関する問い合わせ先
広報入試室 渉外広報グループ
芹澤
住所：名古屋市天白区久方２丁目１２－１
TEL：0528091764
FAX：0528091721
メール：s-koho@toyota-ti.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/