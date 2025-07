阪急阪神ホールディングス株式会社

グローバルグループ「ENHYPEN」のコンサート連動型プロジェクト「ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN -SUMMER EDITION-: Fan Experience」

開催期間:2025年8月1日(金)~11日(月・祝) ※HEP FIVEのみ8月24日(日)まで

2025年8月1日(金)から8月11日(月・祝)の期間中、大阪・梅田の商業施設「HEP FIVE」「阪急三番街」「NU茶屋町・NU茶屋町プラス」は、コンサート連動型プロジェクト「ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN -SUMMER EDITION-: Fan Experience」と連携し、ENHYPEN初のスタジアムツアーの開催地の一つである大阪の街全体を盛り上げる、様々な企画を展開いたします。

各施設の館内装飾やENHYPENの楽曲によるBGM放送に加え、本イベント限定ノベルティの配布など、ENHYPENの魅力を体感できる多彩なコンテンツをご用意。また、HEP FIVEではPOP UP STORE、NU茶屋町ではアミューズメントエリアが期間限定で登場します。

今回のコラボレーションを通じて、ENHYPENのファンの皆様はもちろん、梅田を訪れるすべてのお客様に、心躍る体験と最高の思い出をお届けしてまいります。ぜひ、この特別な機会にご来館ください。

HEP FIVEのみ、2025年8月24日(日)まで開催。新たな企画をご用意し、お客様をお待ちいたします。

特設サイトURL: https://www.hepfive.jp/lp/enhypen_osaka2025/index.html

【コンテンツ詳細】

1. 梅田の3商業施設がENHYPEN一色に!

期間:2025年8月1日(金)~11日(月・祝)※HEP FIVEのみ、8月24日(日)まで

場所:HEP FIVE、阪急三番街、NU茶屋町・NU茶屋町プラス

お客様をお迎えするエントランスの大型フラッグや壁面大判ポスターなど、各施設で異なる装飾が登場し、期待感を創出します。

PICKUP!

・HEP FIVE:

「ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN -SUMMER EDITION-: Fan Experience」キービジュアル大型パネル など

・阪急三番街:各メンバーのソロショットが並ぶ軒下フラッグ、大型パネル など

・NU茶屋町・NU茶屋町プラス:コリドールプラザ壁面大判ポスター など

2. 目で、耳で、満たされる! BGM放送やMV放映

期間:2025年8月1日(金)~11日(月・祝)※HEP FIVEのみ、8月24日(日)まで

場所:HEP FIVE、阪急三番街、NU茶屋町・NU茶屋町プラス

期間中、各施設ではENHYPENの楽曲がBGMとして流れ、HEP FIVEではMVも館内モニターで放映されます。

3. 3施設合同企画!オリジナルステッカーシートをプレゼント

配布期間:2025年8月1日(金)~8月4日(月)

対象施設:HEP FIVE、阪急三番街、NU茶屋町・NU茶屋町プラス

期間中、対象施設でお買上げ・ご飲食いただいたレシート税込2,000円(同一施設のレシートのみ合算可)ごとに、スペシャルフォト(大阪限定公開のステージ写真)やグループロゴなどを1枚に収めたオリジナルステッカーシートをプレゼント!

・ステッカーシートの絵柄は1施設7種類、合計21種類。絵柄は選べません。

・各施設ごとにスペシャルフォトの絵柄が異なります。※スペシャルフォトは全3種。

※詳細は特設サイトに記載。

4. 「HEP FIVE」限定企画!カスタマイズが楽しめるオリジナルアイテムも登場

HEP FIVE 4Fの2ショップから、期間限定&数量限定でオリジナルアイテムが登場します。

・LAFARY(ラファリー)コラボレーションアイテム

期間:2025年8月1日(金)~24日(日)

場所:HEP FIVE 4F「LAFARY」

メンバーそれぞれのステッカーを販売。スマホケースに挟むなど、様々な使い方が楽しめます。(W35mm×H113mm/各税込440円)

・Sally Mart(サリーマート)コラボレーションアイテム

期間:2025年8月1日(金)~8月31日(日)

場所:HEP FIVE 4F「Sally Mart」

「ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN -SUMMER EDITION-: Fan Experience」を記念した特別なビーズパーツを使用した制作体験が可能です。また、そのパーツを使ったビーズストラップも販売。(丸型ストラップ(1個/長さ約13cm)税込2,640円、制作用ビーズ(1個)税込880円 ※こちらの制作用ビーズは、単品ではご購入いただけません。店内制作でのみご利用いただけます。)

5. NU茶屋町に今だけのアミューズメントエリアが登場!限定アイテムが手に入るミニゲームを満喫♪

期間:8月1日(金)~11日(月・祝)各日11:00~21:00

場所:NU茶屋町 B1F イベントスペース

アミューズメントエリアで、オリジナルアイテムが手に入るカプセルマシンやミニゲームに挑戦できます。

・Panel Capsule Machine:1PLAY 600円

公演会場の縦型フラッグをイメージしたキーホルダーが出てくるカプセルマシン。

・ボール転がしビンゴゲーム:1PLAY 1,000円

クリアポスター(1等)、クッションキーホルダー(2等)、ステッカー(3等)、缶バッジ(参加賞)が当たります。

6. 公演限定デザインのラベルドリンクが登場

期間:2025年7月1日(火)~8月25日(月)

場所:阪急三番街 北館地下1Fニトリ横、NU茶屋町 3Fテラス

「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-:Fan Experience」オリジナルラベル缶を購入できる自動販売機を設置します。

7. HEP FIVEに期間限定POP UP STOREがオープン

期間:2025年7月19日(土)~8月11日(月・祝)

場所:HEP FIVE 4F

営業時間:各日11:00~21:00

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を記念したOFFICIAL MERCHANDISEやCAPSULE TOYを販売する期間限定POP UP STOREです。

詳細はこちら→ https://enhypen-jp.weverse.io/news/detail.php?nid=964YKaARn0I=

施設概要

■HEP FIVE

名称:HEP FIVE

所在地:〒530-0017 大阪市北区角田町5-15

営業時間:

ショッピング 11:00~21:00、レストラン 11:00~22:30、アミューズメント 11:00~23:00 ※営業時間は変更になる場合がございます

URL: https://www.hepfive.jp/

■阪急三番街

名称:阪急三番街

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-3

営業時間:ショップ 10:00~21:00、カフェ・レストラン 10:00~23:00 ※店舗により異なります。

URL: https://www.h-sanbangai.com/

■NU茶屋町・NU茶屋町プラス

名称:NU茶屋町・NU茶屋町プラス

所在地:

NU茶屋町:〒530-0013 大阪市北区茶屋町10-12

NU茶屋町プラス:〒530-0013 大阪市北区茶屋町8-26

営業時間:

ショッピング 11:00~21:00、ダイニング 11:00~23:00 、4F・6F(TOWER RECORDS) 11:00~22:00 ※営業時間は店舗により異なります。※営業時間は変更になる場合がございます

URL: https://nu-chayamachi.com/

「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-:Fan Experience」全体概要

https://enhypen-jp.weverse.io/news/detail.php?nid=8tI5/ENd/yU

公演情報

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』 概要

■日程・会場

7月5日(土)・6日(日) 東京・味の素スタジアム

8月2日(土)・3日(日) 大阪・ヤンマースタジアム長居

*デビューから約4年7か月での日本でのスタジアム公演開催は海外アーティスト史上デビュー後最速

*日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初

■URL

https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan_stadium

阪急阪神ビルマネジメント株式会社 https://www.hhbm.hankyu-hanshin.co.jp/



