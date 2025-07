【MOTON】数量限定でグロウオイルフレグランスが登場！8月5日(火)より全国で発売開始

株式会社lalalajapanグロウオイルフレグランス

化粧品・雑貨の輸入販売、企画を行う株式会社lalalajapan(本社:東京都目黒区、代表取締役:福家芳樹)のライフスタイルブランド「MOTON」のヘア&ボディミストから数量限定で「グロウオイルフレグランス」が登場!香りはヘア&ボディミストでも特に人気の「FLOWER GARDEN」「NUDE CALM」「TWILIGHT JOURNEY」の3種類。8月5日(火)より全国のバラエティストアで順次展開いたします。

商品特徴

グロウオイルフレグランス 2,420円(税込) 50mL

数量限定で上品にきらめくグロウオイルフレグランスが登場!繊細なパールと複数のリッチな美容オイル(*1)が肌のくすみを飛ばして上品で艶やかな輝きを演出します。オイルなので肌馴染みもよくベタつかずにしっとりと保湿してくれる使い心地。腕や足、デコルテに使用することで一気に華やかな印象へと導きます。

(*1アルガンオイル、ホホバオイル、スイートアーモンドオイル、マカダミアオイル、モリンガオイル、済州椿オイル)

FLOWER GARDENの香り華やかで上品なまるでお花畑にいるかのような香り

NUDE CALMの香り透明感と気品のあるフルーティーフローラルな香り

TWILIGHT JOURNEYの香り贅沢で華やかな一度会うと忘れられなくなる香り

HOW TO USE

使用前によく振りスポイトを使用して適量を吸い取り、デコルテや腕、脚などの肌に優しく馴染ませてご使用ください。

▼MOTON

グロウオイルフレグランス

FLOWER GARDEN

NUDE CALM

TWILIGHT JOURNEY

2,420円(税込)/50mL

発売日 :2025年8月5日(火)より全国のバラエティストアで順次発売開始

展開店舗:全国のバラエティストア、オンラインストア等

MOTONについて

2024年3月から全国で「ヘア&ボディミスト」の販売を開始後、SNSを中心に話題となり、その後に発表しました「シルクヘアオイル」「シルクハンドクリーム」など他のアイテムも人気を誇っております。複数のベストコスメを受賞した「ヘア&ボディミスト」は、プチプラで手に取りやすい価格ながら、香水を思わせるような上品で長時間香りが続く処方で、日常使いしやすいアイテムになっております。香りだけでなく美容成分も配合し、お好みにあわせて髪にも体にも使っていただけるミストです。

公式Instagram:https://www.instagram.com/moton_jp/

公式X:https://x.com/moton_official