「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA ぷよぷよ部門」本日7月23日（水）よりエントリー開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA ぷよぷよ部門」の出場エントリーを開始いたしました。

本大会は、「ぷよぷよ」の日本一を決定するeスポーツの大会です。各都道府県を8ブロックに分け、オンラインで開催される「ブロック代表決定戦」にて、「滋賀本大会」に進出する選手を決定します。

代表選手は、2025年11月22日(土)、23日(日)に滋賀県で開催される滋賀本大会(決勝大会)、「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ 2025」文化プログラム「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA ぷよぷよ部門」へ出場し、日本全国1位を決定します。

出場エントリーの詳細については、下記エントリーサイトよりご確認ください。みなさまのご応募お待ちしています!

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA ぷよぷよ部門」

エントリーサイト

https://puyo-esports-senshuken2025.j-cg.com/

【開催部門】

・小学生の部:小学生のみ参加可能

・オープン参加の部:小学生以上が参加可能

※エントリー可能な部門はどちらか1つのみ

【ブロック代表決定戦】

<小学生の部・オープン参加の部>

オンライン大会/シングルイリミネーション形式のトーナメント戦

ブロック / 予選日程

中国・四国ブロック / 2025年8月30日(土)10時~

関西ブロック / 2025年8月30日(土)12時~

東海ブロック / 2025年8月30日(土)14時~

九州・沖縄ブロック / 2025年8月30日(土)16時~

北信越ブロック / 2025年8月31日(日)10時~

北海道・東北ブロック / 2025年8月31日(日)12時~

関東ブロック / 2025年8月31日(日)14時~

滋賀ブロック / 2025年8月31日(日)14時~

※開催県である滋賀県は特別枠として予選を実施いたします。

・代表人数について

ブロック / 本大会進出人数

北海道・東北ブロック / 1名

関東ブロック / 2名

北信越ブロック / 1名

東海ブロック / 1名

関西ブロック / 1名

中国・四国ブロック / 1名

九州・沖縄ブロック / 1名

滋賀ブロック / 1名

スコアアタックキャンペーン / 1名

計 / 10名

【滋賀本大会】

<小学生の部・オープン参加の部>

日程:11月22日(土)DAY1 予選

11月23日(日)DAY2 決勝

会場:プロシードアリーナHIKONE (彦根市スポーツ・文化交流センター)

オフライン大会予定/リーグ戦による予選を行い、シングルイリミネーション形式の決勝トーナメントを実施

■スコアアタックキャンペーンについて

『ぷよぷよeスポーツ』の「チャレンジ」モード「公式チャレンジ」のスコアアタック結果を登録することでエントリー可能なキャンペーンです。2分間を制限時間とし「ぷよ」を消すことにより獲得できるスコアの高さを競います。

部門ごとのランキングで各上位1名に滋賀本大会への出場権を付与し、大会に招待いたします。

また、エントリーした方の中から抽選でぷよぷよグッズを10名にプレゼントいたします。

エントリー締切:9月30日(火)23:59まで

詳細については、エントリーサイトをご確認ください。

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA ぷよぷよ部門」

スコアアタックキャンペーン

URL:https://puyo-esports-senshuken2025.j-cg.com/competition/j1td9ZhTrS

<「ぷよぷよ」とは>

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開されています。2018年3月にはJeSU(日本eスポーツ連合)公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しています。国体の文化プログラムとして開催されるeスポーツ選手権では、小学生の部と一般の部でぷよぷよ日本一を決める大会が開催されるほか、2026年に開催される国際大会にも正式タイトルとして採用され、全世界の幅広い世代で楽しまれています。

<「eスポーツ」とは>

「eスポーツ(esports)」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲーム使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。

<全国都道府県対抗eスポーツ選手権について>

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」は、都道府県代表チームが複数の競技・種目で競い合うeスポーツの全国大会です。2019年10月に「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会」の文化プログラムとして初めて開催され、今年で7回目を迎えます。第1回大会は開催地である茨城県が、第2回(2020年/鹿児島)と第3回(2021年/三重)は大阪府が優勝しました。第4回以降の大会(2022年/栃木、2023年/鹿児島、2024年/佐賀)では、東京都が三連覇を果たしています。

<「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ 2025」文化プログラム事業について>

「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ(第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会)」両大会と併せて歴史や文化、自然など滋賀の魅力を文化プログラム事業として発信し、両大会の開催機運を盛り上げるものです。

【製品情報】

商品名:ぷよぷよeスポーツ

対応機種:PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)

発売日:

パッケージ版:発売中(2019年6月27日(木)発売)

ダウンロード版:配信中(2018年10月25日配信)

希望小売価格:

パッケージ版:1,990円(税込2,189円)

ダウンロード版:1,851円(税込2,036円)

ジャンル:アクションパズル

プレイ人数:1~4人

発売・販売:株式会社セガ

CERO表記:A区分(全年齢対象)

著作権表記:(C)SEGA

公式サイト:https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

公式X(エックス):https://x.com/puyopuyo20th

※アーケード版『ぷよぷよeスポーツ アーケード』も稼働中。

https://puyo-esports-ac.sega.jp/

商品名:Puyo Puyo Champions / ぷよぷよeスポーツ

対応機種:Steam

発売日:配信中(2019年5月8日(水)配信)

希望小売価格:1,019円(税込1,100円)

ジャンル:アクションパズル

プレイ人数:1~4人

発売・販売:株式会社セガ

CERO表記:A区分(全年齢対象)

著作権表記:(C)SEGA

公式サイト:

https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

https://puyo.sega.com/champions/ (※欧米版公式サイト)

公式Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61577230401400

※PC版は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語の言語テキストを収録しております。また、ボイスはオプションにて、英語と日本語の音声切り替えが可能です。

※PC版の必要スペックについては、Steamの商品紹介ページよりご確認をお願いいたします。

【製品情報】

商品名:ぷよぷよ(TM)テトリス(R)2 スペシャルプライス

対応機種:

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox Series X│S/Xbox One/Steam

※Xbox Series X、Xbox One、Steamはダウンロード販売のみ

発売日:発売中(2022年11月17日(木) 発売)

希望小売価格:3,500円(税別)

ジャンル:アクションパズル

プレイ人数:1~4人(オンライン時1~4人)

発売・販売:株式会社セガ

CERO表記:A区分(全年齢対象)

著作権表記:

(C)SEGA

Tetris (R) & (C) 1985~2025 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

All Rights Reserved.

公式サイト:https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/

公式X:https://x.com/puyopuyo20th

※PlayStation(TM)Storeで本作のPS4(TM)ダウンロード版を購入すると、PS5(TM)版を追加料金なしでダウンロードできます。

※PlayStation(TM)Storeで本作のPS5(TM)ダウンロード版を購入すると、PS4(TM)版を追加料金なしでダウンロードできます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。