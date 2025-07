リチウムイオン電池分散剤市場の動向、規模、トレンド、メーカーのシェア、需要、成長分析および2025年から2035年までの予測

1

Survey Reports LLCは2025年7月に、調査報告書『リチウムイオン電池分散剤市場のセグメンテーション:用途別(電気自動車、民生用電子機器、再生可能エネルギー貯蔵、産業機器)、種類別(負極用分散剤、正極用分散剤、電解液用分散剤)、最終用途産業別(自動車、電子機器、エネルギー、航空宇宙)、配合タイプ別(水系分散剤、溶剤系分散剤、機能性強化分散剤)―世界市場分析、動向、機会および予測2025~2035年』を発表した。本報告書はリチウムイオン電池分散剤市場に関する予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。リチウムイオン電池分散剤市場の概要リチウムイオン電池分散剤は、電池の電極スラリーの製造において使用される化学添加剤であり、活物質、導電材、バインダーの均一な分散を確保するために用いられる。粒子の凝集を防止し、スラリー混合物の安定性、一貫性、粘度制御を向上させる役割を果たす。分散剤は構成要素の均一な分布を促進することで、電極性能の向上、エネルギー密度の増大、電池寿命の延長に貢献する。これらの分散剤は、高性能リチウムイオン電池の製造において不可欠であり、電気自動車、民生用電子機器、エネルギー貯蔵システムなどに用いられている。効率的なコーティング工程を支援し、電池全体の電気化学的性能を向上させる。Surveyreportsの専門家による分析によれば、リチウムイオン電池分散剤市場の規模は2025年に11億米ドルであった。さらに2035年末までに、同市場の規模は31億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)は約12.4%と見込まれている。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038058【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325777&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的なリチウムイオン電池分散剤市場分析によれば、電池の需要増加、民生用電子機器の採用拡大、電気自動車(EV)およびエネルギー貯蔵システムへの需要の急増、電池技術の進展および持続可能性への圧力といった要因により、市場規模は拡大すると見込まれている。リチウムイオン電池分散剤市場における主要企業には、Akzo Nobel N.V., Ashland Global Holdings Inc., BASF SE, Clariant AG, Croda International Plc, Dow Chemical Company, Evonik Industries AG, Huntsman Corporation, Lubrizol Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Nouryon, Solvay S.A., Sumitomo Chemical Co., Ltd., 3M Company, Wacker Chemie AG.当社のリチウムイオン電池分散剤市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの構成国に関する詳細な分析が含まれている。また、日本のクライアントの特定ニーズに応じた詳細な分析も盛り込まれている。目次● リチウムイオン電池分散剤市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価● 2035年までの世界リチウムイオン電池分散剤市場(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ)における需要および機会分析(日本を含む各国別)● アナリストによるCレベル幹部への提言● 市場の変動と将来展望の評価● 市場セグメンテーション分析:用途別、種類別、最終用途産業別、配合タイプ別、地域別● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析