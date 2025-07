半導体パッシベーションガラス市場の動向、規模、トレンド、メーカーのシェア、需要、成長分析および2025年から2035年までの予測

1

Survey Reports LLCは2025年7月に、調査報告書『半導体パッシベーションガラス市場のセグメンテーション:ガラスの種類別(低温同時焼成セラミック(LTCC)、ガラスセラミック)、用途別(集積回路(IC)、MEMS(微小電気機械システム))、技術別(CVD(化学気相成長)、PVD(物理気相成長))、最終用途産業別(民生用電子機器、通信)、フォームファクター別(ウェハー、薄膜)―世界市場分析、動向、機会および予測2025~2035年』を発表した。本報告書は半導体パッシベーションガラス市場に関する予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の重要な市場ダイナミクスを明らかにしている。半導体パッシベーションガラス市場の概要半導体パッシベーションガラスは、半導体デバイスを環境的損傷、電気的漏れ、機械的ストレスから保護するために用いられる特殊な絶縁層である。通常はホウケイ酸ガラスまたはリンケイ酸ガラスで構成され、集積回路の表面に薄膜として適用される。このガラス層は、デバイスの安定性を高め、汚染を防止し、湿気やその他の外部汚染物質から能動領域を隔離することで長期的な信頼性を向上させる。その優れた耐熱性および耐薬品性により、過酷な動作環境にも適している。半導体パッシベーションガラスは、先端マイクロ電子部品の性能と耐久性を確保するうえで極めて重要な役割を果たす。Surveyreportsの専門家による分析によれば、半導体パッシベーションガラス市場の規模は2025年に1億0240万米ドルであった。さらに2035年末までに、市場規模は1億9860万米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間中、市場は約7.3%の年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれている。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038059【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325772&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的な半導体パッシベーションガラス市場分析によれば、高品質な半導体への需要の増加、民生用電子機器への統合、先進的な半導体技術への需要の高まり、車両の電動化および持続可能性に関する規制要件の強化を背景に、市場規模は拡大すると予測されている。半導体パッシベーションガラス市場における主要企業には、Corning Incorporated, Schott AG, AGC Inc., Nippon Electric Glass Co. Ltd., Samsung Corning Precision Materials Co. Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Saint-Gobain, Siemens AG, Rohm Co. Ltd., Kyocera Corporation, LG Chem Ltd。当社の半導体パッシベーションガラス市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびその構成国に関する詳細な分析が含まれている。また、日本のクライアントのニーズに特化した分析内容も盛り込まれている。目次● 半導体パッシベーションガラス市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価● 2035年までの世界半導体パッシベーションガラス市場(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ)における需要および機会分析(日本を含む各国別)● アナリストによるCレベル幹部への提言● 市場の変動と将来展望の評価● 市場セグメンテーション分析:種類別、用途別、技術別、最終ユーザー別、配合別、地域別● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析