Tenorshare UltData 無料版とは？無料でできることと制限を徹底解説

Tenorshare Co., Ltd.は、7月23日(水)、iPhoneデータ復元ソフト「UltData for iOS」(Mac)の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、スキャン中のカクつきやちらつきの問題を解決しました。★Tenorshare UltData for iOS 公式サイト:https://bit.ly/4o1YrkrスマートフォンやPCを使用する上で、誰もが一度は経験するかもしれない悪夢、それが「データの喪失」です。誤って削除してしまったり、デバイスが破損したり、システム障害が起きたりと、その原因は様々です。そんな時、データ復旧ソフトウェアはまさに救世主となり得ます。数あるデータ復旧ツールの中でも、「Tenorshare UltData」は非常に知名度が高いソフトウェアの一つです。しかし、多くのユーザーがまず気になるのは、その「無料版」でどこまでできるのか、ということではないでしょうか。Part1.Tenorshare UltData 無料版でできること・できないことTenorshare UltDataは、iPhone、Android、PCなど、様々なデバイスからのデータ復旧に対応していると謳われています。無料版では、主に以下の機能が提供されています。●スキャン機能: 紛失または削除されたデータをデバイスからスキャンし、プレビューすることが可能です。これにより、復旧可能なデータが何であるかを事前に確認できます。●プレビュー機能: スキャンされた写真、動画、メッセージ、連絡先などのファイルを実際に確認することができます。しかし、無料版には明確な制限があります。データ復旧の制限: 無料版では、実際にスキャンされたデータをデバイスに復元したり、PCに保存したりすることはできません。この機能は、通常、製品版(有料版)を購入することで利用可能になります。つまり、無料版はあくまで「データが復旧可能かどうかを確認するためのツール」であり、実際の復旧作業を行うには有料版へのアップグレードが必要となるのが一般的です。Part2.Tenorshare UltData無料版の使い方Tenorshare UltDataの無料版は、以下のような状況で非常に役立ちます。●データ復旧の可能性を評価したい場合: 大切なデータが本当に復旧できるのか、どの程度のデータが復旧可能なのかを知りたい時に、無料版でスキャンしてプレビューすることで、復旧の可能性を判断できます。●有料版購入前の試用: 有料版を購入する前に、自分のデバイスで正常に動作するか、インターフェースが使いやすいかなどを確認する良い機会となります。一方で、無料版には限界があることも理解しておく必要があります。無料版でデータが検出されたとしても、それをすぐに復旧できるわけではないため、実際の復旧には追加の費用が発生する可能性があることを念頭に置いておくべきでしょう。★Tenorshare UltData for iOS 公式サイト:https://bit.ly/4o1Yrkr手順1.UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325783&id=bodyimage1】手順2.復元したい写真を選び、「スキャン」をクリックします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325783&id=bodyimage2】手順3.復元可能なデータが一覧表示されるので、プレビュー機能で内容を確認します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325783&id=bodyimage3】