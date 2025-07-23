『一騎当千エクストラバースト』バーストフェス開催！「【紅口白牙】黒百合」（CV：大地 葉）が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井慎一／所在地：東京都品川区）は、原作が25周年を迎えた大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS/PC向けゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』にて、2025年7月23日（水）から、「バーストフェス」及びバーストフェス開催の記念イベントを開始したことをお知らせいたします。

SSR闘士の排出率UP！「バーストフェス」開催！

本日開始の「紅口白牙ガチャ」からは、限定闘士「【紅口白牙】黒百合」が新たに登場する他、

「【吹雪の氷魔女】黒百合」、「【甜言蜜語】劉備玄徳」、「【マスクド・チャイナ】許褚仲康」といった、過去イベントで登場した限定闘士が再び登場します！

◆実施期間

2025/7/23 （水）メンテナンス後～ 2025/8/4 （月） 15:00まで

◆【紅口白牙】黒百合の詳細

※イベント内容や開催期間は予告なく変更する場合があります。詳細はお知らせをご確認下さい。

【公式サイト お知らせ】https://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/

オリジナル漫画 「吸血鬼として」

恒例の漫画の最新話はフェスイベントで登場する「黒百合」を中心にお送りします。

【これまでの漫画はコチラ】https://www.marv.jp/product/ikki_eb/gallery/

一騎当千エクストラバースト』とは

『一騎当千エクストラバースト』は人気シリーズ「一騎当千」の世界をスマートフォンで体験できるゲームアプリです。

『一騎当千』は、塩崎雄二氏による「三国志」をテーマにした美少女格闘漫画で25周年を迎えました。

アニメや漫画、ゲームなど様々なメディアで展開、現在は「ヤングキングBULL」で「真・一騎当千」が連載中です。

＜商品スペック＞

・タイトル：一騎当千エクストラバースト

・プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、PC（Windows）

・配信時期：好評配信中

・対応OS：iOS 12.0以上 メモリ2GB以上／Android 6.0以上 メモリ 2GB以上／

Windows 10, 11 (64-bit)

・権利表記：(C)2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ (C)2020 Marvelous Inc.

・公式サイト：https://www.marv.jp/product/ikki_eb/

・公式Ｘ(Twitter)：https://twitter.com/ikki_eb

【AppStore】https://apps.apple.com/jp/app/id1498898636

【GooglePlay】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.ikkitousen

【DMM GAMES】https://dmg-ikki-eb.marv.jp/