ナウル政府観光局、ナウル×青ヶ島比較缶バッジを再販売

ナウル共和国政府観光局

ナウル共和国政府観光局は、ナウル×青ヶ島比較缶バッジ（980円／税込・送料込）の販売を再開しました。ナウル島と青ヶ島の面積を比較していただくことで、ナウル共和国への親近感を持ってもらうことが目的です。また、青ヶ島の知名度向上、青ヶ島のお土産品・贈答品としても貢献できればと考えております。

ナウル共和国は、大阪・関西万博にナウル共和国パビリオンを出展しております。当局としてもナウル共和国パビリオンと共同して、日本国内でのナウル共和国の認知度向上に努めてまいります。今後も、このような形で同時に日本の地域の知名度向上にも貢献させていただくような、グッズ展開を検討しており、万博における連携協定を締結した鳥取県に所在する自治体との比較缶バッジを販売予定です。

ナウル×青ヶ島比較缶バッジの御購入→ https://nauru.base.shop/items/94484356

ナウル×青ヶ島比較缶バッジナウル×青ヶ島比較缶バッジ

ナウル島と青ヶ島の主要地名、施設が記載されています。

ナウル島と青ヶ島の面積を急に比べなければならなくなった時に必ず必要なアイテムです。

・サイズ77mm×51mm

・裏は安全ピン式

・OPP個別包装

販売協力店舗はXで紹介

販売協力店舗用に50個セット（39,800円／税込・送料込）も同時に販売しております。こちらをご購入いただいた店舗の方はご希望があれば、約53万フォロワー（2025年7月23日現在）のナウル政府観光局Xアカウントで店舗をご紹介させていただきます。青ヶ島外の店舗でも問題ありません。

ナウル×青ヶ島比較缶バッジ【販売協力店舗用50個セット】

→ https://nauru.base.shop/items/114118451

連絡先等

- ナウル政府観光局Xアカウント（https://x.com/nauru_japan）- 公式グッズショップ「ナウル屋」（https://nauru.base.shop/）- ナウル共和国政府観光局ウェブサイト（https://nauru.jp/）- ナウル政府観光局お問い合わせ（https://ws.formzu.net/fgen/S21744778/）ナウル共和国政府観光局

ナウル共和国の観光情報発信、日本での認知度向上を目的とした組織です。