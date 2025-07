セガ、中国・上海で開催された「Bilibili World 2025」に出展　新作ゲーム体験や人気キャラクターのフォトブースなど展開し、ファンと熱く交流

株式会社セガ

株式会社セガは、2025年7月11日(金)から13日(日)まで中国・上海で開催された、中国最大級のリアルイベント「Bilibili World 2025」にブース出展いたしました。

「Bilibili World 2025」の注目度は高く、チケットは発売と同時に即完売。累計来場者数は40万人を超え、会場は中国各地から集まったゲーム、アニメ、コミックファンの熱気に包まれました。

■注目の『ソニックレーシング クロスワールド』エリア

セガブースの中心で展開されていたのは、象徴的なネオンブルーがまばゆい『ソニックレーシング クロスワールド』。エリア上部には、ソニックをはじめ、初音ミクやマインクラフト、スポンジ・ボブなど、本作のDLC(ダウンロードコンテンツ)で登場するコラボキャラクターたちがレースを繰り広げる様子が、パネルや立体物でダイナミックに展示されていました。

4人対戦が楽しめる試遊ステージでは、巨大スクリーンに映し出されたプレイ画面を見ながら大音量でプレイできる環境が用意され、臨場感も抜群。終日長蛇の列ができ、熱戦を見守る人だかりもできていました。

時折、ソニックも白熱するレースの様子を観戦にきてはファンを楽しませていました。『ソニックレーシング クロスワールド』は2025年9月25日(木)に発売予定です。

■セガ・アトラスの人気タイトルのコスプレイヤーも登場!

『龍が如く』シリーズと『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』シリーズのそれぞれの舞台である神室町や渋谷駅前を再現したフォトスポットも展開されていました。

好評発売中のNintendo Switch(TM) 2向けタイトル『龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut』からは桐生一馬と真島吾朗のコスプレイヤーが登場。シリーズでおなじみの舞台となる東京・神室町の天下一通りのゲートには、リアルに複製された交通標識や、武器として使われる自転車が設置されており、今にも戦闘が始まりそうな緊張感が漂っていました。

『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』のジョーカーとパンサーのコスプレイヤーがブースを訪れてくれました。美しいポージングを決めるたびに駆け付けたファンから歓声があがっており、人々のハートを華麗に”盗んで”いったようです。

■スタンプラリーでは、『ツーポイントミュージアム』が大人気

セガブースでは、ブース内を巡ってスタンプを集めると豪華賞品が当たる抽選会に参加できる、スタンプラリー企画を実施しました。スタンプステーションのひとつである『ツーポイントミュージアム』のフォトスポットでは、氷漬けの原始人になりきってユニークな写真撮影を楽しむことができました。警備員と泥棒に扮したスタッフが小競り合いの寸劇を繰り広げつつ、来場者一人ひとりに丁寧にスタンプを押して対応してくれるなど、コミカルな世界観を持つ「ツーポイント」らしい演出が人気でした。

■白装束の「ジョー・ムサシ」も登場! 『SHINOBI 復讐の斬撃』ブース

セガブースの向かい側には、2025年8月29日(金)発売予定の『SHINOBI 復讐の斬撃』ブースが登場。壁面を飾る超巨大なキービジュアルは圧倒的な存在感。さらに本イベントのためにLizardcube(本作の開発スタジオ)が描き下ろした、背景が上海の超高層ビル群・陸家嘴エリアをモデルにした特別仕様となっているビジュアルも公開されていました。

また、ブースの周囲を白い忍者服に身を包んだジョー・ムサシが闊歩。刀や手裏剣を構え、来場者を迎え入れていました。

■ステージにはたくさんの観客が!

イベント2日目には、メインステージで『SHINOBI 復讐の斬撃』と『ソニックレーシング クロスワールド』のプレゼンテーションが行われ、ステージ前には約2,000人の観客が集まりました。

『SHINOBI 復讐の斬撃』のパートでは、中国で人気のゲーム実況者・黒桐谷歌氏とKF凱蜂氏がボスステージに挑戦。軽快なコンボや一撃必殺技「シノビ・エクスキューション」を駆使したダイナミックなプレイに、大きな拍手と歓声が上がりました。

『ソニックレーシング クロスワールド』のパートでも、接戦のレーシングを繰り広げた黒桐谷歌氏とKF凱蜂氏。その後、瀧隆一プロデューサーと小早川賢ディレクターが登壇し、中国語で明るく挨拶した後、作品の魅力や見どころを紹介しました。その場で当選者を選ぶノベルティプレゼント企画も行われ、会場は再び大きな盛り上がりを見せました。

今年リリース予定の新作タイトルはもちろん、広がりを見せるセガのグローバルな展開にもぜひご注目ください。

(C)SEGA

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)ATLUS. (C)SEGA.

TM & (C) Mojang AB.

(C) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。