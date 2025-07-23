　兵庫県立大学とオープンイノベーションコア尼崎（事務局：公益財団法人尼崎地域産業活性化機構）は、地域の持続的な発展と新たな価値創出を目指し、本年４月１８日に連携協定を締結しました。

　この度、地域との共創によるオープンイノベーション実現に向けたセミナーを開催します。

　セミナーでは、地域や大学の取り組み等を紹介し、次の一歩につながるヒントや連携の可能性を共有するとともに、参加者の皆さまのつながりを深める交流の場も提供します。

　地域のつながりが、新しい価値を生み出します。企業、大学、金融機関、支援機関等、皆さまのご参加をお待ちしています。

 

１．開催概要

　開催日：令和７年７月３１日（木）１４：００～１６：２０（開場１３：３０）

　会　場：尼崎市中小企業センター１Ｆホール（尼崎市昭和通２－６－６８）

　参加費：無料

　定　員：１００名（要事前申込・先着順）　

　申し込み用フォーム →https://ama-research.jp/tsunagari20250731

　主　催：オープンイノベーションコア尼崎（ＯＩＣ）、兵庫県立大学社会価値創造機構     

 

２．プログラム内容

（１）開会挨拶　(公財)尼崎地域産業活性化機構　理事長 渡邊憲治

（２）活動紹介　オープンイノベーションコア尼崎について

（３）講演　①　兵庫県立大学を知る　

　　　　　　　　兵庫県立大学社会価値創造機構　柴野伸之 教授

（４）講演　②　兵庫県におけるNetwork Tele-Microscopyを活用した研究・教育　

　　　　　　　　兵庫県立大学工学研究科材料・放射光工学専攻　永瀬丈嗣 教授

（５）講演　③　兵庫県立大学の産学連携活動とはりま新産業創出エコシステム

　　　　　　　　兵庫県立大学社会価値創造機構　松原弘明 研究企画コーディネーター

※講演終了後：名刺交換・交流　　　                                   　

※詳細は別添チラシ及びＨＰをご参照ください　https://www.ama-in.or.jp/oic/20250709.html

 