兵庫県立大学in尼崎 大学と地域企業のつながりセミナー
兵庫県立大学とオープンイノベーションコア尼崎（事務局：公益財団法人尼崎地域産業活性化機構）は、地域の持続的な発展と新たな価値創出を目指し、本年４月１８日に連携協定を締結しました。
この度、地域との共創によるオープンイノベーション実現に向けたセミナーを開催します。
セミナーでは、地域や大学の取り組み等を紹介し、次の一歩につながるヒントや連携の可能性を共有するとともに、参加者の皆さまのつながりを深める交流の場も提供します。
地域のつながりが、新しい価値を生み出します。企業、大学、金融機関、支援機関等、皆さまのご参加をお待ちしています。
１．開催概要
開催日：令和７年７月３１日（木）１４：００～１６：２０（開場１３：３０）
会 場：尼崎市中小企業センター１Ｆホール（尼崎市昭和通２－６－６８）
参加費：無料
定 員：１００名（要事前申込・先着順）
申し込み用フォーム →https://ama-research.jp/tsunagari20250731
主 催：オープンイノベーションコア尼崎（ＯＩＣ）、兵庫県立大学社会価値創造機構
２．プログラム内容
（１）開会挨拶 (公財)尼崎地域産業活性化機構 理事長 渡邊憲治
（２）活動紹介 オープンイノベーションコア尼崎について
（３）講演 ① 兵庫県立大学を知る
兵庫県立大学社会価値創造機構 柴野伸之 教授
（４）講演 ② 兵庫県におけるNetwork Tele-Microscopyを活用した研究・教育
兵庫県立大学工学研究科材料・放射光工学専攻 永瀬丈嗣 教授
（５）講演 ③ 兵庫県立大学の産学連携活動とはりま新産業創出エコシステム
兵庫県立大学社会価値創造機構 松原弘明 研究企画コーディネーター
※講演終了後：名刺交換・交流
※詳細は別添チラシ及びＨＰをご参照ください https://www.ama-in.or.jp/oic/20250709.html