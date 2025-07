Kolmar Korea¡¢ÊÆ¹ñÂè2¹©¾ì¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ËK¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Î¡Ö´ØÀÇ°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤ò³ÎÎ©

*新しい17,805㎡の工場(年産3億個の生産能力)がペンシルバニア州に完成

*カラー化粧品からスキンケア、サンケアまで、米国での完全なODM生産能力により、関税リスクとサプライ・チェーン・リスクを軽減

*世界トップクラスの「MADE BY KOLMAR」の製造技術を米国市場にローカライズ

オリファント(ペンシルバニア州)、ソウル(韓国)、2025年7月23日 /PRNewswire/ -- Kolmar Koreaは、世界最大の化粧品市場である米国で2番目の製造施設の建設を正式に完了し、本格稼働を開始しました。ペンシルベニア州スコットタウンシップに所在するこの新工場は、貿易ショックが高まる中で米国を拠点とする「関税安全地帯」を創出しながら、韓国産ビューティーの世界的な展開を強化する重要な戦略的動きを表しています。



Yoon Sang Hyun, Vice Chairman of Kolmar Group, delivers a commemorative speech at the opening ceremony of Kolmar USA second plant.



7月16日(現地時間)に行われた工場完成式典で、Kolmar GroupのYoon Sang Hyun副会長は同社のより広範な世界的展望を説明しました。「米国は1世紀前、Kolmarの旅が始まった場所です。この第2工場は単なる生産拠点ではなく、コラボレーションと成長という新たなビジョンの出発点となります。多様なバリュー・チェーン・パートナーとともにイノベーション・エコシステムを構築し、北米最大の化粧品製造ハブを確立していく予定です」と同氏は述べています。

式典には、Yoon副会長、ペンシルベニア州選出のBridget Kosierowski下院議員、州政府関係者、関連団体などが出席し、約100人が出席しました。

新しく完成した施設は17,805㎡(191,651平方フィート)の面積に、1億2,000万個の年間生産能力を備えています。Kolmar USAの第1工場と合わせて、同社は現在、米国で年間3億個の生産能力を誇っています。カナダでの事業を含めると、Kolmar Koreaは北米全体で4億7,000万個の生産能力を有しており、これは北米大陸の化粧品ODM(Original Development Manufacturer)メーカーとしては最大規模です。

米国で需要が急増しているスキンケアとサンケア製品に特化した第2工場は、第1工場のカラー化粧品の能力を補完するものです。Kolmar Koreaは現在、米国FDAから日焼け止め製造のOTC(一般用医薬品)ライセンスを取得しており、米国市場で拡大するKサンスクリーンのトレンドに迅速に対応することができます。

重要な点は、Kolmar Koreaが、韓国の世宗(セジョン)工場で磨き上げられ、4,300を超える世界中の顧客に認められている「MADE BY KOLMAR」製造の高度なノウハウを、米国の新しい施設に移したことです。工場はセジョンの高い基準を再現するように設計され、専門の製造、充填、包装のゾーンを備えています。最先端のAIを活用した品質モニタリングと工程最適化の統合により、不良率は最小限に抑えられ、生産の80%は完全に自動化されています。ロジスティクス・システムと作業員の移動経路も、効率性と安全性の両方を最大化するために、セジョンの施設をモデルにしました。

Kolmar Koreaは、第2工場が輸入化粧品に対する米国の関税を回避するための重要な拠点となり、米国市場での事業拡大を目指す韓国ブランドとグローバル・ブランドの双方に、強固な現地生産の選択肢を提供するものと期待しています。

Kolmar Koreaの広報担当者は次のように述べています。「韓国の化粧品会社が、米国に生産施設を買収ではなく建設したのは今回が初めてであり、画期的な成果です。当社は、関税の心配なしに米国市場への参入を目指すKビューティー・ブランドや、北米、欧州、南米市場を視野に入れているグローバルな顧客をサポートする体制を整えています。我々のコラボレーション・エコシステムは急速に拡大する態勢にあります。」

メディア問い合わせ先

Kolmar Holdings

Jang-Woo Lee

jay.lee@kolmar.co.kr



Kolmar USA’s first plant and second plant (on the right)



(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com