Kolmar Korea¡¢ÊÆ¹ñÂè2¹©¾ì¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ËK¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Î¡Ö´ØÀÇ°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤ò³ÎÎ©

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Yoon Sang Hyun, Vice Chairman of Kolmar Group, delivers a commemorative speech at the opening ceremony of Kolmar USA second plant.
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Kolmar Holdings
Jang-Woo Lee
jay.lee@kolmar.co.kr
Kolmar USA¡Çs first plant and second plant (on the right)
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PR Newswire Asia Ltd.
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