愛知・山梨・岡山３県が各県X（旧Twitter）で「しりとり」で魅力を発信！
愛知県（知事：大村 秀章）、岡山県（知事：伊原木 隆太）、山梨県（知事：長崎 幸太郎）の3県は、令和7年8月22日（金）から24日（日）までの3日間大阪・関西万博に特設ブースを出展します。
出展の機運醸成のため、各県のX（旧Twitter）で「しりとり」をしながら、各々の魅力を情報発信してまいります。
愛知（名古屋市と共同出展）・岡山・山梨の3県は、令和7年8月22日（金）から24日（日）までの3日間、大阪・関西万博の屋内展示場EXPO メッセ「WASSE」において、それぞれ特設ブースを設置し、自治体催事へ参加いたします。
機運醸成を目的とし、X（旧Twitter）で地元の名物や観光地等を紹介しながら、3県が連携して「しりとり」で言葉をつなげていきます。企画の詳細は次のとおりです。
１ 企画名
万博までつなげる！愛知・岡山・山梨 ３県連携SNSしりとり
２ 期間
令和７年７月２２日（火） ～ 令和７年８月２１日（木）
３ 共通ハッシュタグ
#万博までしりとりする3県
４ 使用アカウント
愛知県・名古屋市 ※下記4アカウントを投稿ごとに使い分けます。
Aichi Now【愛知の観光情報】（@AichiNow_jp(https://x.com/aichinow_jp)）／
名古屋市広報課（@nagoya_koho(https://x.com/nagoya_koho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)）／
名古屋おもてなし武将隊（@nagoyabushotai(https://x.com/nagoyabushotai?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)）／
【公式】徳川家康と服部半蔵忍者隊/Hattori Hanzo and the Ninjas（@aichi_ninja(https://x.com/aichi_ninja)）
岡山県 晴れの国おかやまPR【公式】（@okayama_8092(https://x.com/okayama_8092)）
山梨県 山梨県庁（@yamanashipref(https://x.com/yamanashipref?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)）
５ 実施イメージ
６ 詳細
・7月22日に山梨県から開始し、翌日以降、各県が順次1日1回午前11時頃投稿予定です。
※23日愛知県、24日岡山県、25日山梨県、以下同順。
投稿時刻は変動する場合あり。
・投稿は平日のみとし、土日祝日は実施しません。
・「しりとり」は前の投稿の引用ポストを行う形でつなげていきます。
・災害発生時等は休止・中止する場合があります。