【中国最大級の地図アプリ「高徳地図」の登壇が決定】mov/訪日ラボ主催「THE INBOUND DAY」

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、2025年8月5日（火）にTODAホール＆カンファレンス東京（東京都中央区）にて開催するインバウンドカンファレンス「THE INBOUND DAY 2025 -まだ見ぬポテンシャルへ-」において、中国最大級の地図アプリ「高徳地図(別名称：Amap、読み：ガオドゥマップ)」、杨颢 (ヤン ハオ) 氏の登壇が決定したことをお知らせします。

「高徳地図」「WeChat」「大衆点評」――中国人旅行者の行動と意思決定を握るプラットフォームが一堂に会します。中国インバウンド対策の“本質”に迫るまたとない機会です。

※「大衆点評」HallCセッションはオフライン限定になります。



「THE INBOUND DAY 2025」特設ページ

https://event.honichi.com/inbound-day2025/(https://event.honichi.com/inbound-day2025/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday-amap)

お申し込みページはこちら

https://biz.q-pass.jp/f/11765/theinboundday2025-registration(https://biz.q-pass.jp/f/11765/theinboundday2025-registration)

講演テーマ：「中日間の体験をシームレスにつなぐーー中国人観光客にとってのスマートな選択、高徳地図」

本講演では、高徳地図が日本市場においてどのようにサービスを拡大し、中国人観光客の旅行体験をどのように支えているかを探ります。

高徳地図は、日本の地図データのローカライズや多言語対応、店舗との連携、タクシー配車機能などを通じて、中国人ユーザーが快適に使える環境を提供。リアルタイム交通情報、AIによるおすすめ機能、口コミやガイド情報、Alipay・WeChat Payとの統合により、日本の観光・商業施設との接点を深めています。

また、文化に即したスポット推薦や中国語対応の店舗情報、SNSを通じた体験共有によって、旅行の利便性と満足度が大幅に向上。日本企業との連携を強化し、越境消費の促進と観光体験の最適化を目指しています。

登壇者

高徳地図 杨 颢 (ヤン ハオ) 氏

＜略歴＞

地理情報システム（GIS）分野において深い専門知識と国際的な視野を持つ。2000年から2010年にかけてニュージーランドでGISを学び、位置情報サービス（LBS）領域で豊富な実務経験を積む。帰国後は中国国内の地図および位置情報業界に継続して取り組み、中国市場に対する深い理解を有する。

2013年に高徳地図（AutoNavi）へ入社し、同社の主要責任者としてAppleマップとの中国市場における戦略的提携プロジェクトを主導し、成功に導く。この経験を通じて、グローバルテック企業との協業やローカライズ展開において卓越した実績と実行力を発揮してきた。2022年以降は、高徳地図の国際事業拡大と戦略的展開を牽引。「中国人が海外で高徳を使い、外国人が中国で高徳を使う」というビジョンの実現に向けて取り組んでいる。

登壇者一覧

橋下 徹(元大阪府知事・元大阪市長)

溝畑 宏(公益財団法人大阪観光局 理事長)

元谷 一志(アパグループ 社長兼CEO)

桜井一宏(株式会社獺祭 代表取締役社長/4代目蔵元)

茂木 健一郎(脳科学者)

ロバート・キャンベル(日本文学研究者、早稲田大学特命教授、せんだいメディアテーク館長)

真田 龍一(合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 マーケティングアライアンス部 ディレクター)

永妻 玲子(Uber Japan株式会社 モビリティ事業本部 法人事業 マネージング ディレクター)

草刈 美香(Meituan(美団）アウトバウンド広告事業部 日本支社 統括責任者)

廖 天堉 (Tencent Weixin/WeChat Business Group WeChat Pay日本 ビジネスディレクター)

渡邉 賢一(内閣府クールジャパン・プロデューサー)

陳内 裕樹(コミュニティデザイナー 東京都立大学 客員教授)

杨 颢(高徳地図)

渡辺 太朗(東京地下鉄株式会社 企業価値創造部次長/LINKTIVITY株式会社 取締役)

李 明載(LINKTIVITY株式会社 東日本事業部長)

大沼 利広(グーグル合同会社 Geoパートナーシップ 日本・中華圏統括)

吉田 瑛仁(株式会社大阪メトロアドエラ インバウンド事業部 部長)

鈴木 俊博(株式会社ドコモ・インサイトマーケティング エリアマーケティング部長)

井上 祐輔(Lime 株式会社 日本政府渉外責任者)

鈴木 康弘(Lime 株式会社 第一営業部 部長)

守護 彰浩(フードダイバーシティ株式会社 代表取締役/流通経済大学非常勤講師)

高倉 佑介(エクスポート・ジャパン株式会社 執行役員 インバウンドマーケティング事業部長)

櫻井 亮太郎(株式会社ライフブリッジ 代表取締役)

萬歳 昂大(株式会社ジーリーメディアグループ 執行役員 営業部長)

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24246/table/914_1_7a1cca6d2ba54b7ee57473e74fccb62d.jpg?v=202507230327 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/24246/table/914_2_564420aa92f9b58d006c4e7c59f05b75.jpg?v=202507230327 ]

こんな方におすすめ

会社概要

- インバウンド戦略の策定・実行に課題を感じている経営者・担当者- 最新の市場動向や成功事例を把握し、事業成長に繋げたい方- 業界のキーパーソンと繋がり、新たなビジネスチャンスを模索したい方- 小売・飲食・宿泊・メーカー・地方自治体・DMO・観光/アクティビティ事業者- インバウンド関連サービス事業者、およびインバウンド業界に興味がある学生

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=theinboundday)」の運営

本件に関するお問い合わせ先

株式会社mov 広報担当

Email: pr@mov.am