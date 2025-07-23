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【青山学院大学】＜Aoyama Gakuin Global Week 2025＞講演会「ジェンダーと国際協力」～青学初！系属校を含めたオール青山イベント～
2025年10月7日（火）に、青山学院で初となる系属校を含めた「オール青山」のイベントを開催します。本イベントは、異文化への理解を深め、国際的な問題・事象への関心を高めるため「ジェンダーと国際協力」をテーマにした講演会を開催します。
青山学院では、一人ひとりが国際的な理解を高め、愛と奉仕の精神をもってすべての人と社会のために、より公正、より平和、より持続可能な未来を目指すウィーク「Aoyama Gakuin Global Week」を毎年開催しています。一週間を通して、国際社会とSDGs関係の活動と教育を可視化します。昨年度は、青山学院の児童、生徒、学生、教職員や保護者の方すべてが参加できるイベントを開催しました。今年度は「オール青山」のみならず、系属校を含んだ統合イベントを開催します。皆さま、ぜひご参加ください。
Aoyama Gakuin Global Week 特設サイト： https://www.aoyamagakuin.jp/aggw/
2025年度 青山学院グローバル・ウィーク講演会「ジェンダーと国際協力」： https://www.aoyamagakuin.jp/aggw/news/2025/0707_01
【開催概要】
■日時：2025年10月7日（火）16：00～17：30
■場所：青山キャンパス 17号館6階 本多記念国際会議場 ※ハイブリッド型（対面＋オンライン型）
■参加対象：青山学院児童、初等部生、中等部生、高等部生、大学生、大学院生、保護者、教職員および関係者／系属校児童、生徒、教職員
■演題：
①ジェンダーとは何か？
②ジェンダーの視点から考える国際協力事業
■講師：
①白波瀬佐和子氏（東京大学 大学院 農学生命科学研究科 特任教授）
②島村靖治氏（青山学院大学 国際政治経済学部 国際経済学科 教授）
■主催：青山学院 全学国際戦略推進委員会
■協力：青山学院大学 スクーンメーカー記念ジェンダー研究センター
【取材に関する問い合わせ先】
青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
TEL： 03-3409-8159
URL： https://www.aoyama.ac.jp/companies/interview.html
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/