PEANUTS HOTEL｜オープン7周年を祝して、客室のコンセプトやテーマコミックをモチーフにしたアイテムが7/30(水)より登場！

PEANUTS HOTELのテーマコミックをモチーフにしたグッズ

PEANUTS HOTEL ラウンジセット

ベージュ/グリーン

\12,100(税込)

スヌーピーとチャーリー・ブラウンがくつろいでいるデザインをあしらいました。

ゆったりとした着心地で、丈の長さもちょうどいいのでオールシーズン活躍するアイテム。

おうちでのリラックスタイムにはもちろん、お散歩やちょっとしたおでかけなどシーンによって様々な着こなしを楽しめます。

また、持ち運びに便利な巾着がついているので、旅行にもぴったり。

PEANUTS HOTEL レザーラゲッジタグ

\3,850(税込)

テーマコミックをモチーフにした、レザーラゲッジタグ。

調節可能なストラップで、スーツケースやリュックなど様々なサイズ感に合わせて使用いただけます。

日常のちょっとしたお出かけから旅行まで、長く愛用できるシンプルなレザーラゲッジタグに仕上げました。

PEANUTS HOTEL バンダナ ROOM

\1,650(税込)

PEANUTS HOTEL全18室のコンセプトアートがたっぷり詰まったバンダナ。

ファッションのアクセントにはもちろん、お弁当を包んだり、壁に飾ってインテリアとして楽しんだりと、使い方は自由自在。

1枚あるだけで日常がちょっと楽しくなるアイテムです。

▶さらに、先行予約のチャンス到来!会員様限定でいち早くご予約できます!

PEANUTS FRIENDS CLUB(ピーナッツ フレンズ クラブ)の会員様限定で、一般販売に先駆けて先行のご注文を承ります。詳細は公式ファンクラブにてご確認ください。

PEANUTS FRIENDS CLUB(https://peanutsfriendsclub.jp/s/n53/?ima=0923)

□先行予約期間

2025年7月22日(火)12:00~7月25日(金)17:00

さらに、PEANUTS FRIENDS CLUB会員様限定で 、対象アイテム含む\5,000(税込)以上お買い上げの方先着で、スペシャルステッカーをプレゼント!

是非、この機会をお見逃しなく!

販売日

2025年7月30日(水)

販売店舗

PEANUTS Cafe 神戸(PEANUTS HOTEL 1F)

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

PEANUTS HOTEL 1F

TEL 078-200-5848

HP(https://www.peanutscafe.jp/shoplist/kobe/)

PEANUTS Cafe オンラインショップ

https://www.peanutscafe.jp/online/

" IT'S NICE TO HAVE A HOME WHERE YOUR GUESTS FEEL COMFORTABLE "

お客さんが居ごこちよく思ってくれるうちを もってるってのはすてきだな。



コミックから、スヌーピーのドッグハウスで寛いで寝てしまう小鳥たちをみて、

" IT'S NICE TO HAVE A HOME WHERE YOUR GUESTS FEEL COMFORTABLE "

と感じるスヌーピーをホテルのコンセプトに3フロアを「IMAGINE」、「HAPPY」、「LOVE」とそれぞれテーマを設定、さらに全18室すべて異なるコミックをコンセプトにした客室になっています。



時代や世代を越えて、ピーナッツのルーツを感じることができ、さまざまなお客様との繋がりやコミュニティが生まれ、「PEANUTS HOTEL」で過ごし出会った人々の心があたたかくなる、そんなカジュアルでフレンドリーなデザインホテルです。

