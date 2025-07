アフリカ開発会議（TICAD9）にて、セミナー・シンポジウムを開催

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

弊所は2025年8月20日(水)~22日(金)にパシフィコ横浜で開催される「アフリカ開発会議(TICAD9)」において、セミナー・シンポジウムを開催いたします。

8月20日(水)~22日(金)の3日間、ブース(パネル展示)も設置いたします。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

概要

日本語版チラシ開催日時

2025年8月21日(木)15:20~16:50(90分)

場所

パシフィコ横浜 展示ホールD(定員350名)

参加費

無料

司会

宮田 満(株式会社宮田総研 代表取締役社長)

備考

講演内容- 片桐 豊雅(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 医薬基盤研究所 所長)ご挨拶- 古賀 道子(東京大学新世代感染症センター 感染症研究分野 教授)日本のHIV感染症の現状について ― 診察室から見えること- スカーレット・コーネリッセン(ステレンボッシュ大学政治学科 教授)The status of HIV/Aids and its governance in Africa: Challenges, Milestones and Imperatives- 保富 康宏(国立研究開発法人医薬基盤・健康・研究所 霊長類医科学研究センター センター長)エイズに対する新たな治療法の開発~ワクチン療法の可能性~

セミナー・シンポジウムへ参加をご希望の方は、こちら(https://registry-support.nibn.go.jp/registration/2344-2/)よりご登録ください。

参加人数の把握のため、ご協力をお願いいたします。(事前登録なしでもご参加頂けます。)