Claris FileMaker 採用プロジェクトが「日本DX大賞 地域DX部門 大賞」受賞～ノーコード・ローコード開発が地域と現場の DX を力強く後押し～

Claris International Inc.

2025 年 7 月 23 日 - Apple 傘下の Claris International Inc.(本社:米国 カリフォルニア州、以下Claris)は、Claris が提供するローコード開発プラットフォーム「Claris FileMaker」が活用された DX プロジェクトが、「一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会(JDX)」主催の「日本DX大賞2025 サミット&アワード」において、複数の賞を受賞したことをお知らせいたします。

受賞内容

日本DX大賞 2025 地域DX部門 大賞受賞

山形市 × TXP Medical株式会社

消防と医療現場をつなぐリアルタイム救急医療情報連携システムを Claris FileMaker で構築。救急搬送の迅速化と業務効率化を実現し、地域医療 DX の先進モデルとして評価。

第 3 回 日本ノーコード大賞 大賞受賞

医療法人葵鐘会(きしょうかい)

分娩クリニックを全国展開する医療法人の現場の医師自身が、Claris FileMaker を使ったノーコード開発で業務アプリを内製。新生児の医療安全を担保し、医療の質と業務の最適化を両立。

日本DX大賞 2025 特別賞 「Claris FileMaker賞」受賞

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 中央農業試験場 水田農業部

ブランド米「ゆめぴりか」など 水稲の新品種と栽培技術開発を支えるとともに、品質向上に向けて、Apple が 提供する 機械学習モデル Create ML と FileMakerを活用。さらに電子野帳アプリを独自開発し、現場に根ざした地道な DX の成功事例として高く評価。

Claris International Inc. North Asia Sales Director の日比野 暢は、今回の栄えある受賞について、次のようにコメントしています:

「Claris FileMaker は、40 年にわたりノーコード・ローコード開発プラットフォームとして市場をけん引し続けてきました。そして私たち自身も、お客様のビジネス環境の変化に寄り添いながら、常に進化を遂げてきました。

真に価値ある DX の実現には、業務プロセスやビジネス課題を最も深く理解している“現場のユーザー”自身が、テクノロジーを使いこなすことが重要です。これからの時代に求められるのは、単にコードを書く技術ではなく、“業務を理解し、使う人の背景やニーズを汲み取る力”です。

今回受賞された皆様は、まさにそうした次世代の DX を体現する先駆者であり、ノーコード・ローコード開発の可能性を社会に示してくださいました。心から敬意を表するとともに、その卓越した取り組みに深く感謝申し上げます。

AI 技術の進展に伴い、ノーコード・ローコードプラットフォームは今後さらに進化を続け、より多くの現場が自らの手で課題解決に挑む時代が訪れると確信しています。」



Claris は今後も、ユーザー企業や開発パートナーとともに、誰もがデジタルによる問題解決の担い手となれる社会の実現を目指し、ノーコード・ローコード開発の普及と市場の活性化に貢献してまいります。

【参考リンク】

・日本DX大賞(JDX):https://dxawards-summit.jp/

・TXP Medical 発表 : https://txpmedical.jp/news/1T1NExkDSQKhCN3pAP2Z3z/

・山形市発表:https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/bousai/shobo/1016756.html

【Claris FileMaker について】

「パワフルなテクノロジーをすべての人へ」というビジョンのもと開発された「Claris FileMaker」は、あらゆる業務で自社の課題を解決するカスタム App を作成・展開することができる、ローコード開発プラットフォームです。直感的な UI で、あらかじめ用意されたテンプレートや日本語のスクリプトを組み合わせることで、独自のカスタム App をすばやく構築できます。

作成したカスタム App は、Mac、Windows、iOS といった各種 OS や、Web ブラウザ上でシームレスに実行でき、クラウドやオンプレミスでリアルタイムに共有できるほか、オフラインでも利用可能であり、あらゆる環境で安全に情報を保存・共有することができます。また、IoT、AI といった先進的なテクノロジーに対応し、さまざまなアプリケーションおよび Web サービスとも連携でき、高速開発が可能なことから、“限界のないローコード”としてプロの開発者にも選ばれています。

Claris FileMaker 製品紹介ページ

https://www.claris.com/ja/filemaker



【Claris International Inc. について】

Claris International Inc. は短期間のローコード開発が可能な世界トップクラスのプラットフォームを開発し、 規模を問わずあらゆる企業でデジタルトランスフォーメーションを実現できるように、問題解決者を支援する一連のサービスを提供しています。中小企業とフォーチュン 500 企業で 130 万人以上のユーザに利用されています。Apple Inc. の一員である Claris は 20 年以上にわたってビジネスを成功させてきた比類のない実績を持ち、イギリス、中国、オーストラリアなど世界各地で事業を展開しています。

Claris International Inc. の Web サイト

https://www.claris.com/ja