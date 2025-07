A.T. カーニー株式会社

経営コンサルティングのA.T. カーニー株式会社(東京都港区、日本代表:関灘 茂)は、本日、企業および民間投資機関の有力なM&A専門家50名の協力のもと実施した調査 「2025~26年の化粧品・パーソナルケア業界のM&A」 の日本語版をウェブサイトで公開しました。

【URL】 http://bit.ly/4lytpim

“数十年にわたり、化粧品・パーソナルケア(BPC)業界は、M&A(合併・買収)の魅力的なターゲットであり続けており、これからも変わらず魅力的だ。” …から始まる当論考は、A.T. カーニー(グローバル・ブランド名は KEARNEY)が英語で公開した “2025 M&A in beauty and personal care: a practitioner’s view on a unique window of opportunity” を、同社東京オフィスのシニアパートナー福田 稔(https://www.jp.kearney.com/about/people/bio/minoru-fukuda)の監修のもと日本語化したものです。

本稿では、2024年に過去最高を記録したBPC業界のM&A市場の未来を形作る重要な示唆として

- 2024年のBPCのM&A取引総額過去最高記録- 取引件数の40%増加と平均取引額の60%減少- スキンケアとパーソナルケアの市場優位性- ダーマコスメティックス、インフルエンサー主導のブランド、クリーンビューティーの台頭- アジア市場が北米を上回る成長の実現- プレステージ、ラグジュアリー、マステージへの注目

を挙げており、”これからの1-2年は、投資家にとってまたとないチャンスとなる。多国籍企業がポートフォリオの再編を迫られる中、売却が盛んとなり、有利なバリュエーションでブランドを買収するまたとない機会が生まれる。ポートフォリオの変革と成長、そしてBPC市場における投資機会を求める投資家にとって、「潜在的ターゲットの特定」、「ケイパビリティへの投資」、「行動と影響力の機会の活用」の3つの戦略的取組が必要である”と結んでいます。