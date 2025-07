株式会社オージス総研(本社: 大阪市西区、代表取締役社長:吉村 和彦、以下「オージス総研」)の社員が、アマゾン ウェブ サービス(以下「AWS」)が開催した「AWS Summit Japan 2025」にて、「2025 Japan AWS All CertificationsEngineers」*1と「2025 Japan AWS Jr. Champions」*2を受賞しました。「Japan AWS All Certifications Engineers」とは、AWS Partner Network(APN)に参加している企業に所属し、AWS認定資格を全て保持しているAWSエンジニアを対象にした表彰プログラムです。こちら (外部サイト)のブログ記載のクライテリアを基準に AWS Japanでの審査を経て選出しています。受賞者プラットフォームサービス本部 基盤インテグレーション部 インテグレーション第一チーム山田 裕介、鈴木 多聞、大江 弘晃プラットフォームサービス本部 基盤インテグレーション部 インテグレーション第二チーム山本 隼平「Japan AWS Jr. Champion」とは、APN に加入している会社に所属している若手AWS エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。「2025 Japan AWS Jr. Champions」は、AWS パートナー企業に所属し、社会人歴1~3年目のエンジニアのうち、2024年4月~2025年3月の活動期間において、こちら(外部サイト)のブログ記載のクライテリアを基準として AWS Japanでの審査を経て選出しています。https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-jr-champions-criteria/受賞者プラットフォームサービス本部 基盤インテグレーション部インテグレーション第一チーム大江 弘晃オージス総研のAWSに対する取り組みオージス総研は、APNにおいて様々な認定を取得しており、多種多様な業種や業態のお客さまに対し、AWSを活用したクラウドインテグレーションサービスをご提供しています。・AWS アドバンストティアサービスパートナーこれまでに培った様々な経験やノウハウに加えクラウドネイティブ環境での構築やオーケストレーションなど最新の技術でお客さまのクラウドインテグレーションをサポートしています。・AWS Well-Architected パートナープログラムAWSが提唱するアプリケーション構築に関するシステム設計・運用のベストプラクティスにオージス総研がシステム開発構築で得たノウハウや具体的なToBe・実現方法を加えたプラクティスをご提供しています。・AWS サービスデリバリープログラム - AWS IoT Core パートナーあらかじめ動作検証済みの様々なセンサーデバイスと通信環境からお選び頂くだけで幅広い業種や業態を想定したIoTのPoCやトライアルが簡単に実施出来るスターターパッケージから大規模環境へのスケールアウトまでサポートしています。・内製化支援推進 AWS パートナー大阪ガスのIT子会社としてDaigasグループ約150社のIT化を支えてきた豊富な実績をもとに、企画・構築・運用の各パートで「伴走」し、お客さまの自立した持続可能な内製化をサポートしています。*1 2025 Japan All AWS Certifications Engineers の発表(外部サイト)https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-all-aws-certifications-engineers/*2 2025 Japan AWS Jr. Champions の発表(外部サイト)https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-jr-champions/◆株式会社オージス総研について https://www.ogis-ri.co.jp/本社:大阪市西区千代崎3丁目南2番37号設立:1983年資本金:4.4億円(大阪ガス株式会社 100%出資)業務概要:オープンソースソフトウェアの活用・オブジェクト指向技術・クラウドサービス関連技術・アジャイル開発技術・データセンター運用やこれをベースにしたクラウドサービス・エンドポイントを中心としたセキュリティなど。大阪ガスの基幹システム開発から運用までを一貫して提供しており、他にも製造・金融・公益など全国で幅広い実績を有しています。近年ではデータ分析、IoTおよびルールモデリングを重視したルールベース開発(BRMS)に注力する他、デザイン思考やアジャイル開発のノウハウを活かしたDX支援コンサルティング、行動観察を活用した新価値創造コンサルティングを提供しています。製品およびサービス:システム開発、IT基盤運用・保守、セキュリティ、基幹業務、分析業務、コンサルティング、研修・トレーニング◆本プレスリリースに関するお問い合わせ先:株式会社オージス総研 プラットフォームサービス本部 基盤インテグレーション部〒103-6013 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー13階お問い合わせ先:https://www.ogis-ri.co.jp/forms/inqform.html?artid=8684*プレスリリースに掲載されている内容は発表時点の情報です。予告なしに変更する場合があります。*その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。本件に関するお問合わせ先株式会社オージス総研 プラットフォームサービス本部 基盤インテグレーション部〒103-6013 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー13階お問い合わせ先:https://www.ogis-ri.co.jp/forms/inqform.html?artid=8684