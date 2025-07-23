手間いらず、ホテル・宿泊業界向けレベニューマネジメントシステム『D＋（ディープラス）』と連携を開始
手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、ダイナミックプラス株式会社が提供する、ホテル・宿泊業界向けレベニューマネジメントシステム『D＋』と（https://www.service-dplus.com/）と、2025年7月23日からシステム連携を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325648&id=bodyimage1】
ダイナミックプラス株式会社は「世の中のあらゆる価値と価格を科学し、価格の未来をつくる」をミッションとし、AIを活用した需要予測サービスや需給に応じた最適価格算出サービスを広範な業界に提供しています。
D＋は、顧客ごとに最適化されたAIモデルによるダイナミックプライシングを活用し、最適価格の算出から価格更新までを一貫して支援するレベニューマネジメントシステムです。施設の基幹システムやオンライン予約サイト、サイトコントローラーとのシステム連携で、在庫・販売状況をリアルタイムで自動取得。さらに、競合施設などの料金、近隣施設でのイベント情報、天候などといった自社が独自に持つ外部データを組み合わせ、完全カスタマイズしたシステムを構築します。宿泊施設様に合ったオリジナルのAIモデルによって、需要予測を行い、最適な価格を算出します。
今回のシステム連携により、『D＋』がAIによって算出した最適な宿泊料金の複数の OTA への反映がシームレスに行われる事による作業の効率化と、価格の最適化による収益の最大化を図ることができます。
■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要
『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【ダイナミックプラス株式会社の概要】
（１）商号 ダイナミックプラス株式会社
（２）事業内容 ・各業界向けダイナミックプライシングサービス「D＋」の提供
・各業界向けレベニューマネジメントサービス「Revenue＋」の提供
・数理分析、AIを用いた価格周辺領域のコンサルティング業務
・組み込みソフトウェアの開発、保守
（３）本社所在地 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル6階6-3号室
（４）代表者名 代表取締役 平田 英人
（５）資本金 750百万円
（６）主なサービス 宿泊施設向けレベニューマネジメントシステム「D＋」
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 718百万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
配信元企業：手間いらず株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325648&id=bodyimage1】
ダイナミックプラス株式会社は「世の中のあらゆる価値と価格を科学し、価格の未来をつくる」をミッションとし、AIを活用した需要予測サービスや需給に応じた最適価格算出サービスを広範な業界に提供しています。
D＋は、顧客ごとに最適化されたAIモデルによるダイナミックプライシングを活用し、最適価格の算出から価格更新までを一貫して支援するレベニューマネジメントシステムです。施設の基幹システムやオンライン予約サイト、サイトコントローラーとのシステム連携で、在庫・販売状況をリアルタイムで自動取得。さらに、競合施設などの料金、近隣施設でのイベント情報、天候などといった自社が独自に持つ外部データを組み合わせ、完全カスタマイズしたシステムを構築します。宿泊施設様に合ったオリジナルのAIモデルによって、需要予測を行い、最適な価格を算出します。
今回のシステム連携により、『D＋』がAIによって算出した最適な宿泊料金の複数の OTA への反映がシームレスに行われる事による作業の効率化と、価格の最適化による収益の最大化を図ることができます。
■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要
『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【ダイナミックプラス株式会社の概要】
（１）商号 ダイナミックプラス株式会社
（２）事業内容 ・各業界向けダイナミックプライシングサービス「D＋」の提供
・各業界向けレベニューマネジメントサービス「Revenue＋」の提供
・数理分析、AIを用いた価格周辺領域のコンサルティング業務
・組み込みソフトウェアの開発、保守
（３）本社所在地 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル6階6-3号室
（４）代表者名 代表取締役 平田 英人
（５）資本金 750百万円
（６）主なサービス 宿泊施設向けレベニューマネジメントシステム「D＋」
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 718百万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
配信元企業：手間いらず株式会社
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