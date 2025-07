仙台名物“牛たん”や県産食材を楽しむイブニングハイティー付き宿泊プラン「Taste & Stay in The Essence of Sendai」発売(ウェスティンホテル仙台)

「Taste&Stay in The Essence of Sendai」イメージ









期間:2025年8月4日(月)~8月17日(日)ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2025年8月4日(月)~8月17日(日)の期間、仙台名物“牛たん”のメインディッシュや、ティースタンドに宮城県産の食材を使ったオードブルを盛り込んだイブニングハイティー付きの宿泊プラン「Taste & Stay in The Essence of Sendai(テイスト アンド ステイ イン ザ エッセンス オブ センダイ)」を発売いたします。宮城・仙台でのご滞在が充実した時間となるよう、仙台名物“牛たん”や“笹かまぼこ”をはじめ、宮城で育てられたホヤなど、県内各地の山海の恵みをハイティースタイルで楽しむことのできる宿泊プランです。メインディッシュには、A5等級の仙台牛ランプ肉と名物の牛たんを盛り合わせた、至高の一皿をご用意。香ばしくグリルしたお肉を、レモンやトマトの酸味を纏ったソースが引き立てます。ティースタンドのオードブルには、宮城県産黒毛和牛のパテをサンドしたトリュフ香るプチバーガーや、フィッシュ&チップスに見立てた笹かまぼことバラ海苔のベニエなど、地元の名物や食材を当ホテル流にアレンジした6種類をラインナップ。デザートは、プリンアラモードに名物のずんだ餅を添えた逸品をご用意し、締めのデザートに至るまで、仙台・宮城尽くしのメニューを取り揃えました。また、ご滞在は、ゆとりある客室で仙台市街地を見渡す夜景とともに、ゆったりとお寛ぎいただけます。夏休みに仙台を訪れる方におすすめのイブニングハイティー付きの宿泊プラン。大きな窓の向こうに広がる仙台市街地を眺めながら、ご旅行でのエピソードを語らい合い、笑顔あふれる穏やかなひとときをお過ごしください。※イブニングハイティーのみ(ご宿泊なし)でのご利用も承ります。【メニュー】◇ティースタンド オードブル・野菜スティック 梅肉の仙台味噌マヨネーズ・笹かまぼことバラ海苔のベニエ フィッシュ&チップス・三角揚げ いくらと柑橘のラビゴットソース・宮城県栗原市産黒毛和牛のパテ トリュフ香るハンバーガー・宮城県産ホヤのレモンマリネ・仙台麩の煮込みと夏野菜のスパイシーラタトゥイユ◇ワンプレート メインディッシュA5等級仙台牛ランプ肉と仙台名物 牛たんのグリル白菜漬けと味噌唐辛子のソース◇デザート和三盆香るプリンアラモード 桃のコンポートずんだ餅を添えて◇フリーフローアイテムオリジナルモクテル、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク各種*アルコールフリーフロープランもご用意しております。宿泊プラン『Taste & Stay in The Essence of Sendai』の概要期 間:2025年8月4日(月)~8月17日(日)内 容:・スーペリアルーム(42㎡)やプレミアルーム(48㎡)など、選べる4タイプでのご宿泊・ラウンジ&バー ホライゾン(26階)でのイブニングハイティー「Taste&Stay in The Essence of Sendai」・レストラン シンフォニーでのご朝食料金:1名様29,425円より(2名1室ご利用時)※ご利用の3日前までにご予約ください。※未成年者のみのご利用はお受けできません。※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。※料金は宿泊タイプ、ご宿泊日により異なります。詳しくはお問い合わせください。※イブニングハイティーのみのご利用は1名様6,050円にて承ります。※アルコールフリーフローの場合は、1名様2,000円のご追加にて承ります。※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。ウェスティンホテル&リゾートについてウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に240軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestinWORKOUT™内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、Xや Instagram(@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。本件に関するお問合わせ先ウェスティンホテル仙台 TEL:022-722-1234