【好評につき会期延長決定！】50周年を迎えた大滝詠一「ナイアガラ・レコード」特別企画展が8月17日(日)まで延長開催。公式グッズのオンライン販売もスタート！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

日本ポップス界の巨人・大滝詠一によるレーベル「ナイアガラ・レコード」設立から50周年を迎え、東京都神保町・New Galleryでは、その歴史に新たな一歩を加える特別企画展『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』を開催中です。



開幕以来、連日多くのお客様にご来場いただき、大きな反響を頂戴しており、この度ご好評につき会期を8月17日(日)まで延長することを決定いたしました。会期延長に伴い、追加情報を後日発表予定です。





また、多くのご要望にお応えし、New Gallery公式オンラインストア（New Gallery Store）にてアート作品および展示会限定グッズの販売を本日より開始いたします。展示会場現地にて展示中のジクレー作品やアクリル作品などのエディション作品の数々や、河村康輔氏やステレオテニス氏が手掛けるデザインTeeをはじめとしたアパレルアイテム、ロゴステッカー、アクリルキーホルダー/スタンド、クリアファイル等など、ファン必見の本展限定グッズをお取り扱いいたします。すでに会場にて品切れとなっているアイテムも販売を行いますため、あわせてチェックしてください。

本展では、“もしも今、東京・神保町に「ナイアガラ・レコード」の事務所があったら…”というコンセプトをもとに、蒐集家としても知られる大滝詠一氏が集めた愛蔵品や、レーベルの印象的なアートワークを多数展示。大滝の美意識がにじむ空間は、時代を越えた「ナイアガラ」の世界を体感できる構成となっています。

本展のキービジュアルはコラージュ・アーティストの河村康輔氏が担当。また、注目の展示のひとつが、没後に発表されたアルバム作品『DEBUT AGAIN』のジャケットを再現したコーナー。事務所の社長机に置かれた小物は、生粋のナイアガラーでもあるイラストレーター・菅原芳人と、造形作家のNaOが制作したものです。



ほかにも、大滝詠一愛用のジュークボックス（実物）や、一部初公開写真を含む福生スタジオの様子をおさめた写真展示の数々、大滝のレコード・映画コレクションなどを展示。大滝のミュージシャンとしての側面だけでなく、文化全般をこよなく愛し、アーカイブした知の巨人としての側面も感じられる内容です。

そのほか会場では、大滝詠一関連書籍に加え、会場限定「福生ストラット」切符つきとなるナイアガラとのコラボ版の福生銘菓「ふくうむ」、妄想シングル盤「朝からゴキゲン」、わたせせいぞうの版画およびグッズなどナイアガラに関連する多数グッズも取り扱い。7月7日にリリースした50周年記念リミックス盤『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Remix EP』も追って入荷予定です。参加アーティストはCornelius、スチャダラパー、Night Tempo、原口沙輔、千葉大樹(from Kroi)、Mega Shinnosukeと、大滝以後の日本ポップスの更新者たちが名を連ねます。



貴重な資料と新たな作品が交わり、2025年に立ち上がる「ナイアガラ・レコード」の風景。そこには、歴史をたぐり寄せながら自らの音楽を拓いた大滝詠一の精神を、ぜひ神保町にてご高覧ください。



【オンライン販売 概要】

販売サイト: New Gallery Store

URL：https://newgallery-tokyo.com/store/niagara50th



※New Gallery Storeの各商品ページに記載の注意事項を必ずご確認の上、ご注文ください。

※展示会限定グッズのうち「NIAGARA 50th Odyssey ハンカチーフ」（全3種）に関しましては、製造の関係で他アイテムと発送時期が異なります。

※New Gallery Storeでは、同じカート内でのご注文は最も配送時期の遅いものにあわせて、まとめての発送とさせていただいておりますため、ハンカチーフやコーチジャケットをご注文されたカート内の商品すべてが最も遅い配送時期のアイテムにあわせての発送となりますため、あらかじめご留意くださいませ。（お早めのご到着をご希望の場合は、カートを分けてのご注文をお願いいたします）

Tee [designed by KOSUKE KAWAMURA]Tee - DEBUT AGAIN [designed by ステレオテニス]コーチジャケット【予約販売/数量限定】ロゴ Tee (長袖)ハンカチーフ [A LONG VACATION]ロゴステッカーセットポストカードセットアクリルキーホルダー／スタンドクリアファイルセット

【Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey グッズラインナップ】

・NIAGARA 50th Odyssey Tee [designed by KOSUKE KAWAMURA]（size M / L / XL）\7,150

・NIAGARA 50th Odyssey Tee - 幸せな結末 [designed by ステレオテニス]（size M / L / XL）\7,150

・NIAGARA 50th Odyssey Tee - DEBUT AGAIN [designed by ステレオテニス]（size M / L / XL）\7,150

・NIAGARA 50th Odyssey ロゴ Tee (長袖)（size M / L / XL）\8,800

・NIAGARA 50th Odyssey コーチジャケット【予約販売/数量限定】（size M / L / XL）\16,500

・NIAGARA 50th Odyssey トートバッグ \4,180

・NIAGARA 50th Odyssey ハンカチーフ

[EACH TIME / NIAGARA TRIANGLE Vol.2 / A LONG VACATION] 各\2,200

・NIAGARA 50th Odyssey ポストカードセット（全5枚）\1,760

・NIAGARA 50th Odyssey ロゴステッカーセット（全5枚）\1,650

・NIAGARA 50th Odyssey アクリルキーホルダー／スタンド \2,310

・NIAGARA 50th Odyssey クリアファイルセット（全3枚） \1,870

・NIAGARA 50th Odyssey ポスター \3,850

※全て税込み金額

特別企画展『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』概要

タイトル：Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey

会期：2025/7/11（金） - 2025/8/17（日）*月曜休廊（7月21日/8月11日を除く）

開館時間：12:00 - 20:00

入場無料

会場：New Gallery | 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

URL：https://newgallery-tokyo.com/niagara50thodyssey

主催：Niagara Records / New Gallery

大滝詠一 プロフィール

1973年のはっぴいえんど解散後、自身のレーベル“Niagara”を1975年に創設。シュガー・ベイブ等のプロデュースワークに加え、自身も多彩な作品を発表し続け、現在のジャパニーズ・ポップスの礎を築く。1981年発表の歴史的名盤『A LONG VACATION』は累計出荷300万枚を記録。世界的なシティポップ・ムーブメントを代表する作品として海外からの評価も非常に高い。2025年に「大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年」を迎える。

＜『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Remix EP Teaser』＞(https://www.youtube.com/watch?v=rsBl7-9IvDw)

＜大滝詠一関連作品リリース情報＞

Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Remix EP

2025年7月7日パッケージ＆配信リリース

SRDL-4770 2,200円（税込み）/ 2,000円（税抜き）

※完全生産限定盤・8cmCDシングル仕様

1. 指切り (Cornelius Remix)

作詞:松本 隆 作曲:大瀧詠一

2.楽しい夜更し (Daiki Chiba from Kroi Remix)

作詞:大瀧詠一 作曲: 大瀧詠一

3. 夢で逢えたら (Night Tempo Dreamy Mix)

作詞:大瀧詠一 作曲: 大瀧詠一

4.カナリア諸島にて (B-EACH TIME LONG Version) [原口沙輔 Rework]

作詞:松本 隆 作曲:大瀧詠一

5. 君は天然色 (Mega Shinnosuke cover)

作詞:松本 隆 作曲:大瀧詠一

6.うなずきマーチ (スチャダラパーREMIX)

作詞:大瀧詠一 作曲: 大瀧詠一

- 購入特典

Amazon.co.jp(ECサイト)：メガジャケ

※各特典は予約者優先となり、無くなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。ご予約はこちら：https://OtakiEiichi.lnk.to/Eiichi_Ohtakis_NIAGARA_50th_Odyssey

『NIAGARA SONG BOOK 3』

発売日：2025年7月7日（月）

【完全生産限定盤】

12インチアナログレコード[1枚組]

SRJL-1180

5,500円(税込）/ 5,000円（税抜）

国内最高峰のSony Music Studios Tokyoによる2025年最新カッティング

※透明クリアヴァイナル仕様

(収録予定曲)

Side-1(A)

01 Niagara Moon

02 白い港

03 Dream Boy

04 ガラスの入江

05 Tシャツに口紅

Side-2(B)

01 Bachelor Girl

02 うれしい予感

03 幸せな結末

04 恋するふたり

05 Niagara Moon (Reprise)

- 予約・購入特典

Amazon.co.jp(ECサイト)：メガジャケ

※各特典は予約者優先となり、無くなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。ご予約はこちら：https://OtakiEiichi.lnk.to/20250707_NIAGARASONGBOOK3

(https://OtakiEiichi.lnk.to/20250707_NIAGARASONGBOOK3)

＜イラスト・ブック発売情報＞

書名：NIAGARA SONG BOOK 3

著者：わたせせいぞう、大滝詠一

定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

仕様：上製本／A4変形判／40ページ／オールカラー

発売：2025年7月7日

発行：リットーミュージック

詳細はこちら：https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125317105/

＜リンクなど＞

□「大滝詠一ナイアガラ・レコード50年」特設サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/NIAGARA50th/

□大滝詠一オフィシャルサイト

http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/



New Gallery概要

2024年3月、東京・神保町にて開廊。

アートに存在しうる新しさとは何かを問い、模索し、提案をする実践空間。

〈文 脈〉〈視 座〉〈可能性〉〈物 語〉〈哲 学〉〈ねじれ〉〈科 学〉〈エラー〉〈歴 史〉

多元的な問いかけをあらゆる表現活動を対象に行い、アーティストと共にプログラムを形成していく。

名称：New Gallery

住所：東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

開館時間：12:00-19:00 ※展示・企画により変更がございますのでご注意ください。





New Gallery Official Website：https://newgallery-tokyo.com/

New Gallery Official X：https://twitter.com/newgallerytokyo

New Gallery Official Instagram：https://www.instagram.com/newgallerytokyo

問い合わせ：info@newgallery-tokyo.com