ニッサンR35 GT-R専用　“圧倒的存在感”を放つヘッドライト＆テールライトが新登場！

株式会社コラントヘッドライト装着イメージテールライト装着イメージ

自動車用品メーカー・株式会社コラント(本社：岐阜県羽島市、代表：堀 雅利) が日本総代理店を務める、アメリカ発のLEDライティングブランド「AlphaRex(R)（アルファレックス）」より、ニッサンR35 GT-R専用LEDヘッドライトとテールライトを新発売いたします。

公式サイト :https://alpharexjapan.com/

■ヘッドライト

立体感あるLEDプロジェクターヘッドライトとLEDライトバーが生み出す独創的な造形美が特徴。

装着イメージ装着イメージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134513/table/18_1_141c389a571d56b409e7122f3590bbcb.jpg?v=202507231227 ]アルファブラックブラック[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134513/table/18_2_4e9c9338e3588328c8359e4ca1200a04.jpg?v=202507231227 ]詳細はこちら :https://alpharexjapan.com/products/ahl-ng09-jp

■テールライト

従来のGT-Rらしさを残しつつも、立体的な光の演出とアニメーション点灯でリアビューに圧倒的なインパクトを。

装着イメージ装着イメージ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/134513/table/18_3_911d599e64f267cde4c87732b9b6325b.jpg?v=202507231227 ]スモーククリアレッドクリアレッドスモーク[表4: https://prtimes.jp/data/corp/134513/table/18_4_535cd2025572806504afc230d7a16e3d.jpg?v=202507231227 ]詳細はこちら :https://alpharexjapan.com/products/rtl-ng09-a-yw

点灯動画や製品情報は、AlphaRex Japan(アルファレックスジャパン)公式SNSでも公開中。

Instagram：https://www.instagram.com/alpharex_japan/

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【AlphaRex Japan製品に関するお問い合わせ先】

アルファレックスジャパン・カスタマーサポート

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TEL：058-216-6505

受付時間 10:00～12:00／13:00～18:00

※土・日・祝はお休みをいただきます。

株式会社コラントについて

社名：株式会社コラント

本社所在地：岐阜県羽島市上中町長間1881

代表取締役：堀 雅利

設立：2007年7月14日

事業内容：自動車用品の企画、食品の企画・販売・卸売・製造・販売、ペットフードの企画・製造・販売、コスメ用品の企画・販売