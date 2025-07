【ドラマアワード14冠達成】中国時代劇「蓮花楼（れんかろう）」が7月23日からBS11+で見放題・単品レンタル配信スタート

日本BS放送株式会社(全国無料テレビ BS11 以下「BS11」)は、2025年7月23日(水)より中国時代劇「蓮花楼(れんかろう)」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325522&id=bodyimage1】(C) Beijing iQIYI Science and Technology Co Ltd. & H&R Century Pictures Co.,Ltd. All rights reserved.中国時代劇「蓮花楼(れんかろう)」のあらすじ武林の若き盟主で四顧門の門主・李相夷(りしょうい)は師兄・単孤刀(ぜんことう)を殺した金鴛盟の盟主・笛飛声(てきひせい)と対決するが、毒に侵され海に落ち消息を絶った。10年後、方尚書(ほうしょうしょ)の嫡男で天機山荘の後継ぎ、方多病(ほうたへい)が江湖の治安を担う百川院で捜査員の刑探に志願、ある使命を帯びて旅立つ。その道中で蓮花楼医館を牽いてさすらう医者・李蓮花(りれんか)と出会い…。キャストチョン・イー 「沈香の夢」シリーズ 「長安 賢后伝」「琉璃~めぐり逢う2人、封じられた愛~」ツォン・シュンシー 「倚天屠龍記[いてんとりゅうき]~乱世に煌めく愛~」「宮廷衛士の花嫁」「そして救いの星が輝いた」シャオ・シュンヤオ 「馭鮫記(ぎょこうき)」シリーズ 「三国志~司馬懿 軍師連盟~」チェン・ドゥーリン 「君、花海棠の紅にあらず」ワン・ホールン 「金枝玉葉 ~新たな王妃となりし者~」「明蘭~才媛の春~」スタッフ演出:グオ・フー「沈香の夢」シリーズ「美人骨」「運命の桃花~宸汐縁~」レン・ハイタオ「沈香の夢」シリーズ」 「雲間の月は輝きて ~運命の恋人~」「運命の桃花~宸汐縁~」総脚本:リウ・ファン「琉璃~めぐり逢う2人、封じられた愛~」 「長安 賢后伝」原作:『吉祥紋蓮花樓』藤萍【配信開始日】2025年7月23日(水)【視聴ページ】https://vod.bs11.jp/programs/renkaro?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=【特集ページ】https://bs11plus-topics.jp/rengerou?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=【配信形態】見放題・単品レンタルBS11+とはBS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。BS11+:https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=BS11公式Youtube:https://www.youtube.com/@BS11indexBS11+トピックス:https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=

