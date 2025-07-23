【ドラマアワード14冠達成】中国時代劇「蓮花楼（れんかろう）」が7月23日からBS11+で見放題・単品レンタル配信スタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年7月23日（水）より中国時代劇「蓮花楼（れんかろう）」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325522&id=bodyimage1】
（C） Beijing iQIYI Science and Technology Co Ltd. & H&R Century Pictures Co.,Ltd. All rights reserved.
中国時代劇「蓮花楼（れんかろう）」のあらすじ
武林の若き盟主で四顧門の門主・李相夷（りしょうい）は師兄・単孤刀（ぜんことう）を殺した金鴛盟の盟主・笛飛声（てきひせい）と対決するが、毒に侵され海に落ち消息を絶った。10年後、方尚書（ほうしょうしょ）の嫡男で天機山荘の後継ぎ、方多病（ほうたへい）が江湖の治安を担う百川院で捜査員の刑探に志願、ある使命を帯びて旅立つ。その道中で蓮花楼医館を牽いてさすらう医者・李蓮花（りれんか）と出会い…。
キャスト
チョン・イー 「沈香の夢」シリーズ 「長安 賢后伝」「琉璃～めぐり逢う2人、封じられた愛～」
ツォン・シュンシー 「倚天屠龍記［いてんとりゅうき］～乱世に煌めく愛～」「宮廷衛士の花嫁」「そして救いの星が輝いた」
シャオ・シュンヤオ 「馭鮫記（ぎょこうき）」シリーズ 「三国志～司馬懿 軍師連盟～」
チェン・ドゥーリン 「君、花海棠の紅にあらず」
ワン・ホールン 「金枝玉葉 ～新たな王妃となりし者～」「明蘭～才媛の春～」
スタッフ
演出：グオ・フー「沈香の夢」シリーズ「美人骨」「運命の桃花～宸汐縁～」
レン・ハイタオ「沈香の夢」シリーズ」 「雲間の月は輝きて ～運命の恋人～」「運命の桃花～宸汐縁～」
総脚本：リウ・ファン「琉璃～めぐり逢う2人、封じられた愛～」 「長安 賢后伝」
原作：『吉祥紋蓮花樓』藤萍
【配信開始日】
2025年7月23日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/renkaro?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/rengerou?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
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BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
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BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
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配信元企業：日本BS放送株式会社
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中国時代劇「蓮花楼（れんかろう）」のあらすじ
武林の若き盟主で四顧門の門主・李相夷（りしょうい）は師兄・単孤刀（ぜんことう）を殺した金鴛盟の盟主・笛飛声（てきひせい）と対決するが、毒に侵され海に落ち消息を絶った。10年後、方尚書（ほうしょうしょ）の嫡男で天機山荘の後継ぎ、方多病（ほうたへい）が江湖の治安を担う百川院で捜査員の刑探に志願、ある使命を帯びて旅立つ。その道中で蓮花楼医館を牽いてさすらう医者・李蓮花（りれんか）と出会い…。
キャスト
チョン・イー 「沈香の夢」シリーズ 「長安 賢后伝」「琉璃～めぐり逢う2人、封じられた愛～」
ツォン・シュンシー 「倚天屠龍記［いてんとりゅうき］～乱世に煌めく愛～」「宮廷衛士の花嫁」「そして救いの星が輝いた」
シャオ・シュンヤオ 「馭鮫記（ぎょこうき）」シリーズ 「三国志～司馬懿 軍師連盟～」
チェン・ドゥーリン 「君、花海棠の紅にあらず」
ワン・ホールン 「金枝玉葉 ～新たな王妃となりし者～」「明蘭～才媛の春～」
スタッフ
演出：グオ・フー「沈香の夢」シリーズ「美人骨」「運命の桃花～宸汐縁～」
レン・ハイタオ「沈香の夢」シリーズ」 「雲間の月は輝きて ～運命の恋人～」「運命の桃花～宸汐縁～」
総脚本：リウ・ファン「琉璃～めぐり逢う2人、封じられた愛～」 「長安 賢后伝」
原作：『吉祥紋蓮花樓』藤萍
【配信開始日】
2025年7月23日（水）
【視聴ページ】
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【特集ページ】
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