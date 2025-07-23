【8月1日～8月7日限定】夏のお得な1週間「富澤商店ウィーク」開催！

株式会社富澤商店

製菓製パン材料や器具、お手軽食材まで1万点を超える幅広い商品を展開する株式会社富澤商店は、2025年8月1日（金）～8月7日（木）の期間限定で、全国の直営店およびオンラインショップ（一部除外ショップあり）にて「富澤商店ウィーク」を開催いたします。期間中は、豆菓子やスナック菓子を中心とした「富澤商店SELECT」シリーズなど、80点以上の対象商品が10％オフに。さらに、直営店・公式オンラインショップそれぞれで数量限定の購入特典もご用意しています。お酒のおつまみや夏の帰省時の手土産、自分へのご褒美にもぴったりな商品を、お得にお買い求めいただけるこの機会をぜひご活用ください。

■富澤商店ウィーク概要

・開催期間：2025年8月1日（金）～8月7日（木）

・対象チャネル：富澤商店 直営店、公式オンラインショップ、楽天市場店、Amazon店、Yahoo!ショッピング店

・対象商品：豆菓子、富澤商店SELECTなど一部商品

・割引内容：対象商品10％オフ

※詳細は以下特設ページよりご確認ください。（8月1日10:00～公開予定）

https://x.gd/snKVM

■【直営店限定】5,000名様へ「レシピカードファイル」をプレゼント

富澤商店ウィーク期間中、全国の直営店にて税抜2,500円以上ご購入いただいた方へレシピカードファイル1冊(https://tomiz.com/item/03380200)をプレゼントいたします。

・特典内容：レシピカードファイル/1冊

・対象条件：富澤商店の店舗にて税抜2,500円以上のお買い物をされた方（対象商品を含まなくても可）

・対象期間：2025年8月1日（金）～8月7日（木）

・対象店舗：全国の直営店

毎月、店頭で配布される無料のレシピカードをファイリングできるファイル

※レシピカードファイルには、レシピカードは入っておりませんので、ご注意ください。

※集合レジの場合は、ご購入レシートを富澤商店スタッフにご提示ください。

■【公式オンラインショップ限定】先着200名様へ「カレーカシューナッツ」をプレゼント！

期間中、公式オンラインショップにて、対象商品含む税込4,580円以上のお買い物をされたお客様へカレーカシューナッツ(https://tomiz.com/item/00434601)1点をプレゼントいたします。先着200名様限定となっておりますので、お早目にお買い求めください。

・対象条件：対象商品を含む、税込4,580円以上のお買い物をされた方

・対象期間：2025年8月1日（金）10:00～

・対象人数：先着200名様限定

※特典の対象は、富澤商店オンラインショップ会員様限定となります。

新規会員登録はこちら：https://tomiz.com/temporary

■6月開催した富澤商店ウィークの売上TOP3をご紹介！前年比売上100％越えの商品多数

2025年6月に開催した富澤商店ウィークでは、対象商品の多くが前年比売上100%超えを記録！中でも、人気が集中した、売上TOP3の商品を直営店・オンラインショップ別にご紹介します。

【直営店 売上TOP3】

≪第１位≫

・商品名：りんごジャムサンド/90g

・販売価格：298円（税込）

→特別価格：267円（税込）

・商品ページ：https://tomiz.com/item/00429501

≪第２位≫

・商品名：富澤のスナック アーモンドカル / 170g

・販売価格：861円（税込）

→特別価格：775円（税込）

・商品ページ：https://tomiz.com/item/00880700

≪第３位≫

・商品名：富澤のスナック 味付ピスタチオ / 313g

・販売価格：1,425円（税込）

→特別価格：1,283円（税込）

・商品ページ：https://tomiz.com/item/00883200

【公式オンラインショップ 売上TOP3】

≪第１位≫

・商品名：のり塩むきそら豆/65g

・販売価格：298円（税込）

→特別価格：267円（税込）

・商品ページ：https://tomiz.com/item/02182500

≪第２位≫

・商品名：カレーカシュ―ナッツ/50g

・販売価格：298円（税込）

→特別価格：267円（税込）

・商品ページ：https://tomiz.com/item/00434601

≪第３位≫

・商品名：富澤のスナック アーモンドカル / 170g

・販売価格：861円（税込）

→特別価格：775円（税込）

・商品ページ：https://tomiz.com/item/00880700

その他の対象商品は以下公式オンラインショップの特設サイトよりご覧ください。

※特設サイトの公開は8月1日（金）10：00以降となります。

https://x.gd/snKVM

※店舗によりお取り扱い・在庫状況が異なります。

※値引き後の価格は各店舗でご確認ください。

■株式会社富澤商店

実店舗販売とEC、卸販売を通じパンやお菓子の材料をはじめ、器具・道具やラッピング資材、スパイス、和菓子材料、洋食材、和食材、豆、中華、エスニックにいたるまでの幅広いカテゴリー、産地・品質にこだわった10,000以上の食材を中心とした豊富なアイテムをリーズナブルな適正価格でお客様へお届けしております。

〈会社概要〉

社名：株式会社富澤商店

代表取締役：富澤 淳

事業内容：・製菓製パン食材、器具専門店を運営（実店舗・ECサイト）

・オリジナル食材、器具、ラッピング資材の商品開発

・オリジナル器具、ラッピング資材の輸入

・菓子製造業、食品・食料品製造業、瓶詰・缶詰製造工場運営

コーポレートサイト：https://official.tomiz.com/

公式オンラインショップ：https://tomiz.com/