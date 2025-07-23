埼玉県深谷市、深谷ねぎ等が受け取れるチケット「ふっかちゃんNFT」をふるさと納税返礼品として販売！NFTマーケットのHEXA（ヘキサ）で転売も可能
メディアエクイティ株式会社が運営する日本最大級のNFTマーケット「HEXA（ヘキサ）」で発行された「埼玉県深谷市 ふっかちゃんNFT（Reboots合同会社が制作）」が、埼玉県深谷市のふるさと納税返礼品として発売開始しました。
本NFTは、埼玉県深谷市の公式キャラクター「ふっかちゃん」の初のNFTとなります。ふっかちゃんNFTは、チケットNFTとなっており、深谷ねぎセット（税込1000円相当）や、「ふっかちゃんグッズ」詰め合わせ（税込1000円相当）などが受け取れるチケットとしても利用できます。
チケットをNFT化する事によって、デジタル上で安全に取引できるようになります。NFTが持つ唯一性を証明できる特性を活かし、偽物が流通しない中で、チケットの二次流通が可能となります。
＜ふっかちゃんNFT 提示特典＞
利用期限：2026年1月末まで（回数：1回限り）
以下の特典より1つお選びいただきます。
１.「道の駅おかべ」にて、2026年1月末に実施予定の「深谷ねぎ祭り」にて、深谷ねぎセット（税込1000円相当）をプレゼント
２.「道の駅おかべ」にて「ふっかちゃんグッズ」詰め合わせ（税込1000円相当）をプレゼント
※道の駅おかべ 〒369-0201 埼玉県深谷市岡688-1
「ふっかちゃんNFT」保有者への特典については、随時追加、変更させていただきます。
詳しくは https://www.mitsuishidesign.com/nft/
＜ふっかちゃんNFT・販売について＞
一般販売分50個（#001～050） 各3,000円（税込み）
HEXA：https://nft.hexanft.com/users/i2UMRKneOaozCC/issued
ふるさと納税返礼品50個（#051～100） 各10,000円（税込み）
ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/11218/6659203
楽天：https://item.rakuten.co.jp/f112186-fukaya/11218-0932/
ふるなび：https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1633072
JRE：https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/C156/C156-6659203
au：https://furusato.wowma.jp/products/detail.php?product_id=2193087&product_div=bel(https://furusato.wowma.jp/products/detail.php?product_id=2193087&product_div=bel)
セゾン：https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1586276
ふるラボ：https://furusato.asahi.co.jp/goods/detail/99f011cf267d065387abb6c4f52a74dd
KABU：https://kabuand.com/furusato/products/gsnrb3jtmnh42b4p06c1pzxsfr
Vふるさと：https://www.furusato-vfuru.jp/products/detail/?id=6659203
◆NFTマーケットのHEXA（ヘキサ）について◆
日本円だけでもNFTの発行や売買ができる日本のNFTマーケットプレイス。クレジットカード決済でPCスマホから簡単にNFTを購入できます。仮想通貨やウォレットは一切不要で、すぐにNFTを購入したり、売却したり、発行できます。購入したNFTはHEXA住民票NFTやLAND NFTがあれば、HEXAメタバースに飾って楽しむこともできます。また、WEB3.0型オンラインサロンやファンクラブなどのコミュニティ機能や、記事の続きを読む権利NFTを搭載したサービス「6ブログ」機能も搭載しています。
NFTの発行の流れについて https://hexanft.com/issuermanual/
NFTの発行申請はこちら https://nft.hexanft.com/issue
本件に関するお問い合わせ
メディアエクイティ株式会社 HEXA（ヘキサ）運営チーム MAIL： support@hexanft.com