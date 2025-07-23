【申込受付中】情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 栃木」開催！
GIGAスクール構想2期の整備が進み、次に求められるのはどのように活用するか？
本セミナーでは有識者を招いて講演いただくとともに、学習用タブレットや活用アプリ、利活用UPに繋げる支援、安心端末保証や校務ＤＸを推進する統合校務やゼロトラストソリューション等の教育DXにかかわる企業展示を行います。
▼詳細・お申込みはこちらから
https://www.fujielectric.co.jp/fsl/seminar/2025/20250808.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325683&id=bodyimage1】
【イベント概要】
名 称：情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 栃木」
日 時：2025年８月８日（金）
展示：11:00-17:00 ／ セミナー：13:00-16:30
会 場：ライトキューブ宇都宮
参加費用：無料
主 催：一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET＆CEC）
共 催：日本教育工学協会（JAET）
後 援：文部科学省／総務省／経済産業省／デジタル庁
特別協賛：富士電機ITソリューション株式会社
【セミナースケジュール】
13:00~13:10 ご挨拶
一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）
13:10~14:00 セミナー１
GIGAスクールの次なるステージへ
安全で効率的なICT環境で、子どもたちの未来を育む
～AI・ICT活用で拡がる教育の学びと運用の最適解～
お茶の水女子大学附属中学校 教育DXアドバイザー
教育ICTコンサルタント
文部科学省 学校DX戦略アドバイザー
デジタル庁 デジタル推進委員
井上 勝 氏
宇都宮文星女子高等学校
学習指導部・ICT推進部
篠原 孝文 氏
14:30~15:20 セミナー２
未来を創る教育DX
～地域と共に学ぶ、生成AI時代の学校とは～
富士通株式会社
シニアエバンジェリスト
武田 幸治 氏
15:40~16:30 セミナー３
小山市の教育DX
～学校関係者のウェルビーイングを目指して～
小山市立教育研究所
指導主事 小島 寛義 氏
【協賛展示】
学習用タブレット／活用アプリ／利活用UPに繋げる支援／安心端末保証／
校務ＤＸを推進する統合校務／ゼロトラストソリューション 等
教育DXにかかわる様々なソリューションを体感いただけます。
配信元企業：富士電機ITソリューション株式会社
本セミナーでは有識者を招いて講演いただくとともに、学習用タブレットや活用アプリ、利活用UPに繋げる支援、安心端末保証や校務ＤＸを推進する統合校務やゼロトラストソリューション等の教育DXにかかわる企業展示を行います。
▼詳細・お申込みはこちらから
https://www.fujielectric.co.jp/fsl/seminar/2025/20250808.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325683&id=bodyimage1】
【イベント概要】
名 称：情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 栃木」
日 時：2025年８月８日（金）
展示：11:00-17:00 ／ セミナー：13:00-16:30
会 場：ライトキューブ宇都宮
参加費用：無料
主 催：一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET＆CEC）
共 催：日本教育工学協会（JAET）
後 援：文部科学省／総務省／経済産業省／デジタル庁
特別協賛：富士電機ITソリューション株式会社
【セミナースケジュール】
13:00~13:10 ご挨拶
一般社団法人 日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）
13:10~14:00 セミナー１
GIGAスクールの次なるステージへ
安全で効率的なICT環境で、子どもたちの未来を育む
～AI・ICT活用で拡がる教育の学びと運用の最適解～
お茶の水女子大学附属中学校 教育DXアドバイザー
教育ICTコンサルタント
文部科学省 学校DX戦略アドバイザー
デジタル庁 デジタル推進委員
井上 勝 氏
宇都宮文星女子高等学校
学習指導部・ICT推進部
篠原 孝文 氏
14:30~15:20 セミナー２
未来を創る教育DX
～地域と共に学ぶ、生成AI時代の学校とは～
富士通株式会社
シニアエバンジェリスト
武田 幸治 氏
15:40~16:30 セミナー３
小山市の教育DX
～学校関係者のウェルビーイングを目指して～
小山市立教育研究所
指導主事 小島 寛義 氏
【協賛展示】
学習用タブレット／活用アプリ／利活用UPに繋げる支援／安心端末保証／
校務ＤＸを推進する統合校務／ゼロトラストソリューション 等
教育DXにかかわる様々なソリューションを体感いただけます。
配信元企業：富士電機ITソリューション株式会社
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