【申込受付中】情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 栃木」開催！

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GIGAスクール構想2期の整備が進み、次に求められるのはどのように活用するか？
本セミナーでは有識者を招いて講演いただくとともに、学習用タブレットや活用アプリ、利活用UPに繋げる支援、安心端末保証や校務ＤＸを推進する統合校務やゼロトラストソリューション等の教育DXにかかわる企業展示を行います。

▼詳細・お申込みはこちらから
https://www.fujielectric.co.jp/fsl/seminar/2025/20250808.html

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325683&id=bodyimage1】

【イベント概要】
　名　　称：情報教育対応教員研修全国セミナー「Educational Solution Seminar 2025 in 栃木」
　日　　時：2025年８月８日（金）
　　　　　　　展示：11:00-17:00　／　セミナー：13:00-16:30
　会　　場：ライトキューブ宇都宮
　参加費用：無料
　主　　催：一般社団法人　日本教育情報化振興会（JAPET＆CEC）
　共　　催：日本教育工学協会（JAET）
　後　　援：文部科学省／総務省／経済産業省／デジタル庁
　特別協賛：富士電機ITソリューション株式会社

【セミナースケジュール】
　13:00~13:10　ご挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人　日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）
　13:10~14:00　セミナー１
　　　　　　　　　　GIGAスクールの次なるステージへ
　　　　　　　　　　安全で効率的なICT環境で、子どもたちの未来を育む
　　　　　　　　　　～AI・ICT活用で拡がる教育の学びと運用の最適解～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お茶の水女子大学附属中学校 教育DXアドバイザー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育ICTコンサルタント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省　学校DX戦略アドバイザー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デジタル庁　デジタル推進委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　勝　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮文星女子高等学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学習指導部・ICT推進部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　篠原　孝文　氏
　14:30~15:20　セミナー２
　　　　　　　　　　未来を創る教育DX
　　　　　　　　　　～地域と共に学ぶ、生成AI時代の学校とは～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富士通株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シニアエバンジェリスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田 幸治　氏
　15:40~16:30　セミナー３
　　　　　　　　　　小山市の教育DX
　　　　　　　　　　～学校関係者のウェルビーイングを目指して～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小山市立教育研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導主事 小島 寛義　氏

【協賛展示】
　学習用タブレット／活用アプリ／利活用UPに繋げる支援／安心端末保証／
　校務ＤＸを推進する統合校務／ゼロトラストソリューション 等
　教育DXにかかわる様々なソリューションを体感いただけます。

配信元企業：富士電機ITソリューション株式会社
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