【大好評シリーズ 待望の第2弾】夏休みを舞台に、子どもたちの小さな冒険や心の揺れを描いた物語。家族で読みたい、やさしさあふれる連作児童小説『市立不思議が丘小学校2 ひみつの夏休み』7月23日発売

株式会社みらいパブリッシング(東京・高円寺/代表取締役:松崎義行)は、新刊『市立不思議が丘小学校2 ひみつの夏休み ~Primary School on the mysterious hills Secret summer vacation~』をモモンガプレスより2025年7月23日に発売いたします。全国学校図書館協議会選定図書にも選ばれた、『市立不思議が丘小学校』の第2弾。「6つの特別な夏」をテーマに、1年生から6年生まで、それぞれの視点で語られる物語には、小さな冒険や心の揺れが丁寧に描かれています。どの物語にも、きっと自身の記憶と重なる瞬間があるはず。子どもたちにとっては「今の夏」、大人にとっては「あの頃の夏」を感じていただけたら幸いです。詳しくはこちらhttps://miraipub.jp/books/33216/【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325199&id=bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325199&id=bodyimage2】大好評シリーズ 第2弾!夏休みのある日、だれにも言えない〈ひみつ〉が生まれる。市立不思議が丘小学校の子どもたちが過ごす、6つの“特別な夏”。1年生から6年生まで、それぞれの視点で描かれる連作児童小説です。・一年生 「イルカが飛んだ日」泳げない自分と向き合う千夏が出会った、“見えないイルカ”とは・二年生 「サマー・タイムカプセル・ブルース」まことの母が通っていた学校に立つご神木が、夢を現実に変えていく・三年生 「小学生は巨大カブトムシの夢を見るか?」健太がつかまえた幼虫が前代未聞の巨大カブトムシに成長して!?・四年生 「勇者アヤコの帰還」家族でキャンプに行った彩子たちは、湖に沈んだ町へ迷い込む・五年生 「スター・チルドレン」150年後の宇宙ステーションで、地球の未来を知らされた純季たちは?・六年生 「いつでも、どんな日でも」父を亡くしたことをどこか受け入れられないゆり。ある日ラジオから思い出の曲が流れてきて…泣いて、笑って、こわがって。そして、少しだけ大人になる夏。子どもも大人も、きっと「自分の夏」を重ねたくなる――。家族で読みたい、心に残るひと夏の物語です。【著者プロフィール】著:神田たかし1960年、北海道小樽市生まれ。元小学校教員。教職を経て、子どもたちや地域に根ざした物語を創作している。著書に『函館、7月14日』(アメージング出版/プリント・オン・デマンド)がある。『あの小さな駅で、また会おう』(未刊)では、2023年「第9回児童文学 草原賞」優秀賞を受賞。『市立不思議が丘小学校』(みらいパブリッシング)は、全国学校図書館協議会選定図書にも選ばれた。本作はその続編となる、シリーズ第2弾。イラスト:ムムヤマ本作に表紙および挿絵で関わることができ、とても嬉しく思っています。制作中は、自身の小学生時代を思い出しながら、物語の冒険に心ときめかせて描きました。美術大学を卒業後、フリーランスのイラストレーターとして活動中。人物や食べ物のイラストを得意とし、現在はココナラを中心に作品を制作しています。【書籍概要】書名:市立不思議が丘小学校2 ひみつの夏休み副書名:Primary School on the mysterious hills Secret summer vacation著者:神田たかし発売日:2025年7月23日価格:1760円(税込)体裁:四六判 248ページ ソフトカバーISBN:978-4-434-36138-8★ご購入はこちらhttps://amzn.asia/d/dDnUrfM【会社概要】会社名:株式会社みらいパブリッシング所在地:東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階HP:https://miraipub.jp/★インターネット仕入れのご案内みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。仕入れサイト:https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/

