PHILIPS（フィリップス）サウンドバー「Fidelio FB1」「TAB6309」、二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1にて視聴体験会を開催！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、二子玉川 蔦屋家電にて、映画ファンのためにデザインされたIMAXサウンド対応サウンドバー「PHILIPS Fidelio FB1」と、3Dオーディオによる立体的な音響をスリムに実現した極細サウンドバー「PHILIPS TAB6309」のリビング視聴体験会を、2025年7月25日（金）・26日（土）の二日間にわたり開催いたします。
本イベントでは、迫力あるサラウンドサウンドをご体感いただけるのはもちろんのこと、ご自身のスマートフォンとサウンドバーをペアリングし、お気に入りの音楽を再生していただくことも可能です。
さらに、ハズレなしの抽選会や、インフルエンサーによるトークショーも実施予定。ご家族皆さまでお楽しみいただけるイベントとなっております。
ぜひこの機会に、PHILIPSサウンドバーが奏でる極上のサウンドを、実際のリビング空間を模した体験ブースにてご体感ください。
【開催概要】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325686&id=bodyimage1】
イベント名：PHILIPSサウンドバー リビング視聴体験会
開催期間：2025年7月25日（金）・26日（土）
時間 ：25日（金）10:00～20:00・26日（土）10:00～20:00
参加費 ：無料
参加条件：なし
所在地 ：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット
ホームページ：https://store.tsite.jp/futakotamagawa/
【イベント内容】
リビング仕様に設計したブースでソファーに座ってお家感覚で視聴出来る【PHILIPS FB1】【PHILIPS TAB6309】の展示
ブース来場者限定クーポン（最大30,000円割引）
ブース来場者全員が参加出来るハズレ無し抽選を実施（景品はモバイルバッテリー3種/お菓子）
先着50名様限定でバルサカラーのナップサックプレゼント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325686&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325686&id=bodyimage3】
ガジェット系YouTuber セゴリータ三世 様を招いてのトークショーを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325686&id=bodyimage4】
Fidelio FB1 製品特長
https://www.50th.jp/products/philips-fidelio-fb1
・7.1.2ch 15基の内蔵スピーカーがサラウンドサウンドを実現
・IMAX Enhanced対応 おうちでIMAXサウンドを堪能
・Dolby Atmos, DTS:X 最新のサラウンドフォーマットに対応
・イコライザー 5種類以上のイコライザー設定が可能
・自動キャリブレーション 空間に最適な音響を自動設定
・EISA Award受賞 欧州の権威ある専門誌の賞を受賞
【商品スペック】
チャンネル数：7.1.2ch
重量：7.2kg
寸法：1200 × 73 × 125 mm（幅 × 高さ × 奥行）
対応音声フォーマット：Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TureHD、Dolby DigitalEX、DTS、DTS 96/24、DTS Digital Surround（5.1-ch）、DTS:X、DTS-ES、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD High Master Audio
サウンドバー周波数範囲：40-20KHz
サウンド：【サウンドシステム】Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced
【サラウンドモード】アップミックス、スタンダード、サラウンドAI
本イベントでは、迫力あるサラウンドサウンドをご体感いただけるのはもちろんのこと、ご自身のスマートフォンとサウンドバーをペアリングし、お気に入りの音楽を再生していただくことも可能です。
さらに、ハズレなしの抽選会や、インフルエンサーによるトークショーも実施予定。ご家族皆さまでお楽しみいただけるイベントとなっております。
ぜひこの機会に、PHILIPSサウンドバーが奏でる極上のサウンドを、実際のリビング空間を模した体験ブースにてご体感ください。
【開催概要】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325686&id=bodyimage1】
イベント名：PHILIPSサウンドバー リビング視聴体験会
開催期間：2025年7月25日（金）・26日（土）
時間 ：25日（金）10:00～20:00・26日（土）10:00～20:00
参加費 ：無料
参加条件：なし
所在地 ：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット
ホームページ：https://store.tsite.jp/futakotamagawa/
【イベント内容】
リビング仕様に設計したブースでソファーに座ってお家感覚で視聴出来る【PHILIPS FB1】【PHILIPS TAB6309】の展示
ブース来場者限定クーポン（最大30,000円割引）
ブース来場者全員が参加出来るハズレ無し抽選を実施（景品はモバイルバッテリー3種/お菓子）
先着50名様限定でバルサカラーのナップサックプレゼント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325686&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325686&id=bodyimage3】
ガジェット系YouTuber セゴリータ三世 様を招いてのトークショーを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325686&id=bodyimage4】
Fidelio FB1 製品特長
https://www.50th.jp/products/philips-fidelio-fb1
・7.1.2ch 15基の内蔵スピーカーがサラウンドサウンドを実現
・IMAX Enhanced対応 おうちでIMAXサウンドを堪能
・Dolby Atmos, DTS:X 最新のサラウンドフォーマットに対応
・イコライザー 5種類以上のイコライザー設定が可能
・自動キャリブレーション 空間に最適な音響を自動設定
・EISA Award受賞 欧州の権威ある専門誌の賞を受賞
【商品スペック】
チャンネル数：7.1.2ch
重量：7.2kg
寸法：1200 × 73 × 125 mm（幅 × 高さ × 奥行）
対応音声フォーマット：Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TureHD、Dolby DigitalEX、DTS、DTS 96/24、DTS Digital Surround（5.1-ch）、DTS:X、DTS-ES、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD High Master Audio
サウンドバー周波数範囲：40-20KHz
サウンド：【サウンドシステム】Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced
【サラウンドモード】アップミックス、スタンダード、サラウンドAI