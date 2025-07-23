楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『ある未来より愛を込めて』のバンドスコア、『ロマンチシズム』『StaRt』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『ある未来より愛を込めて／back number （バンドスコア）[LBS2634]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2634
＜楽譜概要＞
「ある未来より愛を込めて／back number 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
モスバーガー新ブランドCM『食べるHAPPY』篇 CMソング
キー：E
パート：Vo.&Cho./ Cho.2/ Synth/ Piano/ E.G.1（Capo: 2F）/ E.G.2（Capo: 2F）/ E.B./ Drs.
※編集の都合上、StringsおよびS.E.&Perc.のパートは巻末にまとめて掲載しています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月14日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325684&id=bodyimage1】
『ロマンチシズム／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2198]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2198
＜楽譜概要＞
「ロマンチシズム／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
資生堂SEA BREEZE CMソング
キー：B（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325684&id=bodyimage2】
『ロマンチシズム／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1923]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1923
＜楽譜概要＞
「ロマンチシズム／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
資生堂SEA BREEZE CMソング
キー：B（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年7月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325684&id=bodyimage3】
『StaRt／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2199]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2199
＜楽譜概要＞
「StaRt／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
3rd Mini Album『Variety』収録曲
キー：B
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325684&id=bodyimage4】
『StaRt／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1924]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1924
＜楽譜概要＞
「StaRt／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
3rd Mini Album『Variety』収録曲
キー：B
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年7月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325684&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『ある未来より愛を込めて／back number （バンドスコア）[LBS2634]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2634
＜楽譜概要＞
「ある未来より愛を込めて／back number 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
モスバーガー新ブランドCM『食べるHAPPY』篇 CMソング
キー：E
パート：Vo.&Cho./ Cho.2/ Synth/ Piano/ E.G.1（Capo: 2F）/ E.G.2（Capo: 2F）/ E.B./ Drs.
※編集の都合上、StringsおよびS.E.&Perc.のパートは巻末にまとめて掲載しています。
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月14日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325684&id=bodyimage1】
『ロマンチシズム／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2198]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2198
＜楽譜概要＞
「ロマンチシズム／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
資生堂SEA BREEZE CMソング
キー：B（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325684&id=bodyimage2】
『ロマンチシズム／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1923]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1923
＜楽譜概要＞
「ロマンチシズム／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
資生堂SEA BREEZE CMソング
キー：B（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年7月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325684&id=bodyimage3】
『StaRt／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2199]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2199
＜楽譜概要＞
「StaRt／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
3rd Mini Album『Variety』収録曲
キー：B
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年7月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325684&id=bodyimage4】
『StaRt／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1924]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1924
＜楽譜概要＞
「StaRt／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
3rd Mini Album『Variety』収録曲
キー：B
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年7月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325684&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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