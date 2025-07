3ヶ月連続・人気リゾート特集がスタート！旅チャンネルにて8月2日(土)から注目の海外旅を特集放送

ディスカバリー・ジャパン合同会社

旅専門チャンネル『旅チャンネル』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、8月2日(土)より「3ヶ月連続!人気リゾート特集」と題し、注目の5番組を特集放送いたします。

カリブ海の美しい島国・キューバをたっぷり紹介する「旅してHappy」、海外旅行先人気No.1のハワイをナビゲートする「ハワイに恋して」、人気男性声優がグルメや話題のスポットを満喫する「僕らがアメリカを旅したら」、世界中の夏のホットスポットを巡る「魅惑のビーチと食の旅」、そして永遠のビーチ・パラダイスを求めて旅する「夢の楽園へ!ビーチライフストーリー」など、夏の海外リゾートを満喫できるラインアップをお届けします。

【3ヶ月連続!人気リゾート特集 8月のラインアップ】

「旅してHappy」

世界を旅して”ハッピー”を見つけよう!

世界の人々と触れあいながらグルメ、自然、文化、ホテルなどを紹介します!

旅人が世界の名所・絶景を巡り、様々な人々とふれあい、世界を旅することの魅力をたっぷりお届け。旅人のリアルな表情や感情を通して、旅の素晴らしさ、世界の素晴らしさ、人の素晴らしさを伝えていきます。

<8月のラインナップ>

#13 キューバ ハバナ #14 キューバ ハバナ/バラデロ #15 キューバ トリニダー #16 キューバ サンタクララ/バラコア

<旅人>小柳 友(こやなぎ ゆう)

1988年8月29日、東京都出身。

3歳からモデルとして活動を開始。2005年、ロックバンド「ONE OK ROCK」の初期メンバーとしてドラムを担当(2006年脱退)。2006年、映画「タイヨウのうた」で俳優デビュー。2008年、映画「トウキョウソナタ」で高崎映画祭・最優秀新人男優賞を受賞。アーティスティックな感性と高身長を活かした存在感で、映画・ドラマ・舞台と幅広く活躍。父はブラザー・トム(バブルガム・ブラザーズ)。

<MC>櫻井孝宏

■放送局:旅チャンネル

■番組:「旅してHappy」<新エピソード>

■放送日時:8月9日(土)21:30

レギュラー:毎週(土)21:30

再放送:(日)14:30

(CS初/30分/全14話)

「ハワイに恋して!」

リアルなハワイをナビゲート!アナタもきっとハワイに恋するハズ!!

ハワイと日本を行き来する生活を続けて30年以上のまことちゃんこと内野亮とロコガールのサーシャが、ガイドブックには載っていないディープなハワイ情報をお届け!観光スポット、グルメ、ショッピングなど盛り沢山の内容で、ハワイ初心者のアナタも、ハワイ大好きなアナタも!この番組を観た瞬間からきっとハワイに恋するハズ!

<出演者>

◆ナビゲーター:内野 亮(うちの まこと)

誕生日:3月22日 星座:おひつじ座 血液型:O型 ニックネーム:まこと、まこっちゃん 出身:神奈川県

20歳からハワイに留学。ハワイと日本を行き来する生活を続け30年以上。ハワイをこよなく愛し、「Travel Hawaii」「This is Guide Book in Hawaii」「Aloha Book」「Mahalo Book」など著書多数

◆ロコガール:サーシャ

誕生日:4月2日 星座:おひつじ座 血液型:O型 ニックネーム:サーシャ 出身:大阪生まれ、米国籍、米国人の父と日本人の母を持つ。

ハワイ州kahuku中学高校を卒業後、ハワイ大学LCCで美術を専攻。ハワイと日本を繋ぐモデル、レポーターとして活躍。コロナ禍よりハワイのアーティストスモールビジネスを応援するサーシャのサポートハワイを主宰し現在も継続中。

<8月のラインナップ>

#11 人気企画ホテル特集!生まれ変わった“アウトリガー・リーフ”

#12 ノスタルジックな顔から最新トレンドまで!ダウンタウンぶらり旅

■放送局:旅チャンネル

■番組:「ハワイに恋して!」CS初<新エピソード>

■放送日時:

レギュラー:毎週(土)21:00

再放送:(日)14:00

(CS初/30分/全12話)

「僕らがアメリカを旅したら」

(C)僕旅製作委員会

人気男性声優たちが日本を飛び出しアメリカへ!

人気グルメや話題のスポットなどを彼らと一緒に楽しんでみませんか??

下野紘と梶裕貴は、エンタメの本場と大自然を満喫するためロサンゼルスとラスベガスへ!細谷佳正とKENNは、美しい海と癒しの楽園ハワイヘ!2チームに待ち受けているのは笑いと興奮の出来事ばかり!?大人気グルメや話題のスポットなどを彼らと一緒に楽しんでみませんか??Let’s Travel for the Best Moment!!

<旅人>梶裕貴×下野紘

声優の梶裕貴と下野紘がロサンゼルスに入り映画の聖地ハリウッド、そしてラスベガスまで移動し華やかなショーや大自然を巡る!アメリカンエンターテイメントにどっぷり浸かる旅!

<旅人>KENN×細谷佳正

声優のKENNと細谷佳正が南の楽園ハワイへ!ショッピングからグルメまで、日頃の疲れを癒すリラックス旅。普段は決してみられない人気声優たちの素顔が見られるかも!?

■放送局:旅チャンネル

■番組:「僕らがアメリカを旅したら」<集中放送>

■放送日時:8月8日(金)20:00/25:00<2話連続>

レギュラー:(月~金)20:00/25:00<2話連続>

(30分/全12話)

「魅惑のビーチと食の旅」

世界中の夏のホットスポットを巡り、その最高な魅力をお届け!

罪深いほどおいしい食事に、アドレナリンが出るスリル満点のアクティビティ、世界で最もゴージャスなビーチや想定外のアトラクションを紹介。タイでは地上400フィートの高さからジャンプ、ホノルルの新鮮なマグロ、リオでのハンググライダー体験など盛りだくさんでお届け。

■放送局:旅チャンネル

■番組:「魅惑のビーチと食の旅」<集中放送>

■放送日時:8月18日(月)20:00/25:00<2話連続>

レギュラー:(月~金)20:00/25:00<2話連続>

(30分/全8話)

「夢の楽園へ!ビーチライフストーリー」

永遠のビーチ・パラダイスを求めて「普通の生活」を手放し、自らの夢を実現させた人たちの実話を紹介!

多くの人が憧れる自分だけの天国。この番組では、永遠のビーチ・パラダイスを求めて「普通の生活」を手放した人たちの実話を紹介する。ホンジュラスのサンゴ礁を自作の潜水艦で探検する男性から、カリブ海で難破船からバーを作った男性、ニカラグアでサーフィン・スクールを経営する女性まで、自らの夢を実現させた人たちを追う。彼らが魅力的なライフスタイルを作り上げたヒントも満載だ。

■放送局:旅チャンネル

■番組:「夢の楽園へ!ビーチライフストーリー」<集中放送>

■放送日時:8月22日(金)20:00/25:00<2話連続>

レギュラー:(月~金)20:00/25:00<2話連続>※9月3日(水)は1話のみ

(30分/全17話)

