折坂悠太をゲストに迎えての「FUJI ROCK FESTIVAL 2025」出演が話題を呼んでいるサックス奏者、キム・オキの傑作アルバム『Saint Kim Oki』アナログ盤レコードが国内流通開始！

株式会社ディスクユニオン

韓国のレコードショップ「Sounds Good Store」限定で発売されたキム・オキのアナログ盤レコードが待望の国内流通開始!



2025年、東京での単独公演に加え、折坂悠太をゲストに迎えてのフジロック出演が大きな話題を呼んでいる韓国のサックス奏者、キム・オキ。彼が自身の楽曲を〈Holiday Edition〉と題して新たに録音した傑作『Saint Kim Oki』のアナログ盤レコードは、これまで韓国のSounds Good Store限定で販売されていましたが、この度日本国内での流通が決定しました。





今回新たに録音された楽曲は、どれもゆったりとしたテンポのインストゥルメンタル・バラード。キム・オキの代表曲である「Cotard’s Syndrome」と「Shine like a Sunlight」の新録に加え、日本独自企画のベスト盤『Love Japan Edition』(2024)にも収録された「Bye」をインスト/ショート・バージョンで録音したものや、「Bye」と同様に名作『Greeting』(2022)に収録された「To My Star」など、キム・オキらしいメディテイティブなアンビエント・ジャズを存分に堪能することができる大傑作となっています。今回リリースされるアナログ盤レコードはYELLOW & ORANGE & RED MARBLED VINYL仕様の3rd Press盤で、日本国内ではディスクユニオン限定での販売となります。また、RED MARBLED CLEAR VINYL仕様の2nd Press盤についても少量のみ販売される予定です。3rdプレス イエロー/オレンジ/レッドマーブル カラー盤【リリース情報】

タイトル:Saint Kim Oki(Holiday Edition, YELLOW & ORANGE & RED MARBLED VINYL, 3RD PRESS)

アーティスト:キム・オキ

仕様:LP

発売日:2025年7月25日(金)

価格:\5,500(税込)

制作:FRYK × SOUNDS GOOD STORE

収録曲

A1. Cotard’s Syndrome (Holiday Edition)

A2. To my star (Holiday Edition)

A3. Love you (Holiday Edition)

A4. A love train without you (Holiday Edition)

B1. Shine like a Sunlight (Holiday Edition)

B2. Bye (Holiday Edition)

B3. Milk Tea (ハート)︎ (Holiday Edition)

[Credits]

・ Soprano, Tenor Saxophone - Kim Oki

・ Piano, Synth - Song Hagyun

・ Double Bass - Jung Sumin



・ Recording, Mixing, Mastering - Lee Seongrock

・ Artwork - Seo Kyungsoo



・ Vinyl Production Support - SOUNDS GOOD

・ Vinyl Pressing - FRYK

▼商品ページ

https://diskunion.net/latin/ct/news/article/10/131999