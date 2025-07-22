日々の業務を効率化し生産性を向上するヒントが見つかる総合展！8月大阪・9月東京で同時期開催
人事・経理・総務・法務向けの総合展
バックオフィスWorld 2025【夏】
マーケ・営業などフロント部門向けの総合展
マーケティング・セールスWorld 2025【夏】
を大坂と東京にて開催いたします！
大阪展：8月27日(水)～29日(金) @インテックス大阪
東京展：9月8日(月)～10日(水) @東京ビッグサイト
AIをはじめとした最新のサービス、ソリューションが一堂に集う展示会で、
経営・業務の潜在的な課題を発見・解決しませんか？
大坂展では、阪神タイガース金本知憲氏や澤円氏、坂井風太氏など
東京展では、元巨人軍監督 高橋由伸氏や青学 原監督、北の達人 木下氏など
著名人や業界トップ企業の経営幹部による特別講演も併催いたします。
無料で聴講可能でございますので、ぜひご来場ください。
大阪展詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-osaka?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=backoffice_osaka_all
8月27日(水)～29日(金)
東京展詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=backoffice_tokyo_all
9月8日(月)～10日(水)
特別講演詳細は7月25日公開予定！
---＜展示会概要＞----------------------------------
バックオフィス World 2025 夏 大阪/東京
【構成展】
人事支援 EXPO 法務支援 EXPO
経理支援 EXPO 総務支援 EXPO
バックオフィス業務改革 DX EXPO
展示会HP
大阪：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-osaka
東京：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo
マーケティング・セールス World 2025 夏 大阪/東京
【構成展】
マーケティング支援 EXPO 販促支援 Week
広告支援 EXPO 営業支援 Week
CS・CX支援 EXPO EC通販支援 EXPO
フロントオフィス業務改革 EXPO
展示会HP
大阪：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-osaka
東京：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo
会期・会場
大阪：2025年8月27日(水)～8月29日(金) 10時～17時
インテックス大阪
東京：2025年9月8日(月)～9月10日(水) 10時～17時
東京ビッグサイト(南１～４ホール)
主 催： バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会
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