¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤¬¡ÈÎÞ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Í¥¾¡¡É¡ªËþ°÷¤Î¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ëÅìµþ¤ò¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤¬Êñ¤ó¤À¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÅ·²¼°ìÂç´îÍøÉðÆ»²ñ～Round2～¡×¡£¼¡²ó¤ÏTIF2025¤Ç³«ºÅ¡¢MC¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£
2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ëÅìµþ¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÅ·²¼°ìÂç´îÍøÉðÆ»²ñ Round2¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ï¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¼çºÅ¤Î¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤¬Á°²ó¤Î¶þ¿«¤Î3°Ì¤«¤éÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÏÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¹æµã¡£¥êー¥Àーã·Æ£Í¼Ó¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¤¥É¥ëÅ·²¼°ìÂç´îÍøÉðÆ»²ñ～ROUND£²～
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µーº´µ×´ÖÀë¹Ô¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ØÂç´îÍø¤â¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Î¸ø¼°YouTube¿Íµ¤´ë²è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç´îÍø¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ÑµÒ¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¡¢Âç´îÍø¤È¥é¥¤¥Ö¤ÇßÚÎö¤·¤¿°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð±é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¼çºÅ¤Î¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡¢Á°²ó²¦¼Ô¡¦¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥ì¥³ー¥É¤Î¿·µïÊâÈþ¤¬Î¨¤¤¤ëÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·µï·³ÃÄ¡×¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ»²Àï¤Îideal peco¤È¤ïー¤¹¤¿¤Î·×4ÁÈ¡£¿³ºº°÷¤Ë¤Ïº´µ×´ÖÀë¹Ô¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÎÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡Ê¤¿¤±¤ë¡¿¥·¥çー¥´¡Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç´îÍø¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂç´îÍø¤ÎÃµµá¼Ô ÀÖÎæÁíÍý¡¢¡È¤ª¾Ð¤¤¤Îµ´¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊüÁ÷ºî²È¤Î¾åÅÄ¸»»Ì¤é¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢£Á°¾¥Àï¤«¤é·ã¤·¤¤Àï¤¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¶ÛÄ¥¤ËÎÞ¤â
³«ºÅÁ°¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é4¥°¥ëー¥×¤¬Æ¿Ì¾¤Ç²óÅú¤¹¤ëÂç´îÍø¤Î½ç°ÌÍ½ÁÛ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÂç´îÍø4Ï¢Ã±¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬½ç°Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢ÅªÃæ¤¹¤ë¤ÈºÇÁ°Îó¤ØºÂÀÊ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»Å³Ý¤±¡£ºÇ¤âÌÌÇò¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½é»²Àï¤Îideal peco¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë»²²Ã·¿´ë²è¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Á°¾¥Àï¤«¤éÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤À¤¬¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Î¥êー¥Àーã·Æ£Í¼Ó¤Ï¡¢Á°Æü¤«¤é¶ÛÄ¥¤Ë¤è¤êµã¤¼ð¤é¤·¤¿ÌÜ¤ò¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç±£¤·¤Ê¤¬¤é³Ú²°Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¤ÎËÜµ¤¤ÎÇ®ÎÌ¤¬ÅÁ¤ï¤ëËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ Ç®Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿1²óÀï¤ÏÌÀ¼£¥¹¥Ý¥ó¥µー¥É¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³¿²ÊÖ¤é¤»Âç´îÍø¡×
Âè£±²óÀï¤ÏÆüº¢¤«¤é¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌÀ¼£¤¬¤ªÂê¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¥É¡£
º£Ç¯¡¢ÌÀ¼£¤Î¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤¬È¯Çä50¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³¿²ÊÖ¤é¤»Âç´îÍø¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤«¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤É¤Á¤éÇÉ¤«¤òÀë¸À¤·¤Æ¤«¤éÁê¼ê¤ÎÇÉÈ¶¤¬¼«Ê¬¤ÎÇÉ¤Ë¿²ÊÖ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤«¤éÀï¤¤¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
Âè2²óÀï¤Ï¡Ö¥Ú¥¢Âç´îÍø¡¢ÁêÊý¤Î²óÅú¡¡Ë«¤áÅÝ¤·¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¥¢¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢1¿Í¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÂç´îÍøÌäÂê¤Ë²óÅú¤·¤¿¸å¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¤½¤Î²óÅú¤ËÂÐ¤·¤Æ²á¾ê¤ËË«¤áÅÝ¤¹¤È¤¤¤¦±þÍÑÊÔ¡£
Âè3²óÀï¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Î¿´¤ÎÀ¼¡¡¾¡¼ê¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦Âç´îÍø¡×¡£¥¢¥¤¥É¥ë£´¥Áー¥à¤¬¿¿·õ¤ËÂç´îÍø¤ËÄ©¤ß¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë²ñ¾ì¤â¿³ºº°÷¤â¶Ã¤¯¤³¤È¤â¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥é¤¬¤è¤¯½Ð¤¿²óÅú¤Ç²ñ¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è·ë²ÌÈ¯É½¤Ø¡£
¢£ºÇ½ª½ç°Ì¤¬·èÄê¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤¬Èá´ê¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Í¥¾¡
4°Ì¤ÏÂç´îÍø¤ÎÅÀ¿ô¤ÏÄã¤¯¤â¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÊ¿¾ì¤Î¶¯¤µ¤¬¿³ºº°÷¤Ë¤¦¤±¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤Ë²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤ïー¤¹¤¿¡Ê178ÅÀ¡Ë¡£3°Ì¤ÏÀË¤·¤¯¤âÃæÈ×¤Þ¤Ç1°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬½ªÈ×¤Ç¥Õ¥©ー¥à¤òÊø¤·¤¿ideal peco¡Ê207ÅÀ¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÁ°²ó¤«¤é°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤À¤Ã¤¿Âç´îÍø¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¿·µïÊâÈþ¤¬»³ËÜ¤ß¤æ¤È±öºê¤Ê¤Å¤Ê(¤³¤ß¤Ã¤¤å¤ª¤ó¡ª)¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¥Áー¥à¡Ö¿·µï·³ÃÄ¡×¤È¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤ÎÂÐ·è¤Ë¡£
Í¥¾¡¤¬¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤¬¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¥á¥ó¥Ðー¤ÏÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á£¸¿ÍÁ´°÷¤¬¹æµã¡£¥êー¥Àー¤Îã·Æ£¤â¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀË¤·¤¯¤â£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó²¦¼Ô¡¢¿·µïÊâÈþ¤ÏÄ¶½ÅÎÌ¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤òÉÕ¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÇÔ¤ì¤Æ¤âÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Ç®¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ñー¥È¤Ç£´¥°¥ëー¥×¤¬Ç®¾§¡¢¼¡²ó³«ºÅ¤â·èÄê
»Ê²ñ¤È¿³ºº°÷¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³èÌö¤·¤¿¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¸å¤Ëideal peco¡¢¤ïー¤¹¤¿¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤¬ËÜÍè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥óÃ£¤È°ì½ï¤ËºÇ¹â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÅ·²¼°ìÂç´îÍøÉðÆ»²ñ¡×¤¬8·î£±¡¢£²¡¢£³Æü¤È¤ªÂæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL2025¡×¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¡ÉTIF¥é¥¦¥ó¥É¡È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤Ïº´µ×´ÖP¤âÅÐ¾ì¡¢MC¤ÏTIF¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬Ã´¤¦¡£
¢£2025Ç¯²Æ¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤
7·î12Æü¤Ë2025Ç¯R-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Í§ÅÄ¥ª¥ì»á¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤·ºî»ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡Ö²Æ¤Î³Ð¸ç¤òº£·è¤á¤í¡ª¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤â TIF°Ê³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅÔÆâ¤Ç¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö´º¹Ô¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¤³¤Î½©¤Ë¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÏX¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤«¤éÁá¤¯¤âÂè£³²ó¤Î³«ºÅ¤òË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÅ·²¼°ìÂç´îÍøÉðÆ»²ñ¡×¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î²Æ¤ÏÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥é¥Õ¡ß¥é¥Õpresents ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÅ·²¼°ìÂç´îÍøÉðÆ»²ñ～Round2～¡×
7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¡÷¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥Ûー¥ëÅìµþ
¡¡½Ð±é¼Ô
º´µ×´ÖÀë¹Ô¡¡/ Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó (¤¿¤±¤ë/¥·¥çー¥´¡Ë/¡¡ÀÖÎæÁíÍý¡¡/ ¾åÅÄ¸»»Ì
¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡¡¡Úã·Æ£Í¼Ó / º´¡¹ÌÚÉöºÚ / ¹âÍü·ë / ±Ê¾¾ÇÈÎ± / ²ÆÌÜÎÃÉ÷ / ÆüÈæÌî²êÆà / Æ£ºêÌ¤Íè / µÈÂ¼Ë¨Æî ¡Û
ideal peco ¡Ú¶áÀÐÆüÆà / ¿ûÃ«²Æ»Ò / °½À¥¤Í¤Í / ÇòÀ±¤¢¤¤¤ê / ²ÆÌÜ°½ / Áá³¤Èþ¶ê / µÈ¶¶°¡Íýº½¡Û
¿·µï·³ÃÄ ¡¡¡Ú¿·µïÊâÈþ(¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥ì¥³ー¥É)¡¢»³ËÜ¤ß¤æ¡¢±öºê¤Ê¤Å¤Ê(¤³¤ß¤Ã¤¤å¤ª¤ó¡ª)¡Û
¤ïー¤¹¤¿ ¡Ú×¢ÀîÆà¡¹À» / ¾¾ÅÄÈþÎ¤ / ¾®¶ÌÍü¡¹²Ú / »°ÉÊÎÜ¹á¡Û¡¡
Opening
³Æ¥Áー¥à¡¢¥ï¥ó¥³ー¥é¥¹¤º¤Ä¥á¥É¥ìー¤ÇÅÐ¾ì
¡ü¥é¥Õ¡ß¥é¥ÕÅÐ¾ì
¡Ö¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡üideal peco
¡ÖLove¤Á¤åー¤Ë¤ó¤°¡×
¡ü¤ïー¤¹¤¿ÅÐ¾ì
¡ÖSweet Fancy Chu-n¡×
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
ideal peco
M-1 LOVE ¤Á¤åー¤Ë¤ó¤°
M-2 100ÅÀ¤Î»ä¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦
M-3 ¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ã!!
¤ïー¤¹¤¿
M-1 ¤ïー¤ë¤É¤¹¤¿¤ó¤Àー¤É
M-2 ºÇ¾åµé¤Ñ¤é¤É¤Ã¤¯¤¹
M-3 À¶Âù¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤ãー
¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ
M-1 ²Æ¤Î³Ð¸ç¤òº£·è¤á¤í¡ª
M-2 ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È
M-3 ·¯¤È¤¤å¤ó¤È(¥Ïー¥È)
¡ü¤³¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤Ï¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£
¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@roughlaugh_official
¡üÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¥¢¥¤¥É¥ëÂç´îÍøÅ·²¼°ìÉðÆ»²ñ～TIF ROUND～¡Û
Æü»þ¡§8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë 15:05～
²ñ¾ì¡§TIF2025Æâ ¥È¥í¥Ã¥³¥Ñー¥¯
MC¡§¥¯¥í¤Á¤ã¤ó
½Ð±é¡§¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ Â¾
ÆâÍÆ¡§¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¡ÈËÜµ¤¤Ç¡ÉÂç´îÍø¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¡Ø¥¢¥¤¥É¥ëÂç´îÍøÅ·²¼°ìÉðÆ»²ñ¡Ù¤¬¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢TIF¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
È÷¹Í¡§´ÑÍ÷¤Ë¤ÏTIF2025¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ü¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー·èÄê¡ª
Á´¹ñÅÔ»Ô LIVE HOUSE TOUR 2025
10/13(·î½Ë)Ê¡²¬¡¦DRUM be-1
11/3(·î½Ë)Ì¾¸Å²°¡¦JAMMIN'
11/16(Æü)Âçºå¡¦ÂçºåRUIDO
11/23(Æü½Ë)Åìµþ¡¦Âå´±»³UNIT
¢¡¡Ú¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Û
¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://roughlaugh-official.com/
¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡¡¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@roughlaugh_official
¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡¡X¡¡
https://x.com/roughlaugh_o
¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡¡TikTok
https://www.tiktok.com/@roughlaugh_official