¡Ö¥µ¥ó¥­¥åー¥Þー¥È¡×¤È¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡ª¡Ö¤³¤²¤Ñ¤ó¡×¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¥Öー¡×¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬8·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä¡ª

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、以下 サンエックス)は、「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」(運営:エルソニック株式会社)とのコラボレーション第2弾として、平成レトロな2000年代のサンエックスのキャラクター「こげぱん」「モノクロブー」の限定アイテムが、全国のサンキューマート店舗で8月下旬より順次販売開始されることをお知らせします。

また、サンキューマート公式オンラインショップでは、7月22日(火)12時より先行予約が受付開始します。

特集ページ:https://thankyoumart.jp/blogs/news/kogepan-monokuroboo_san-x

サンキューマートに、平成レトロな2000年代のサンエックスのキャラクター「こげぱん」「モノクロブー」の限定アイテムが登場します!「こげぱん」は2000年に登場した、こげてしまったためやさぐれたぱんです。何事もなげやりで後ろ向きだけど、どこか共感できるキャラクターとして人気を博しています。「モノクロブー」は2005年に登場した、シンプルなモノクロデザインが特徴のキャラクターです。あの頃憧れた気持ちが蘇る、レトロかわいいラインナップで展開します。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 :2025年7月22日(火)12:00~

■販売場所 :サンキューマート公式オンラインショップ

■予約受付ページ:「こげぱん」:https://thankyoumart.jp/collections/kogepan

「モノクロブー」:https://thankyoumart.jp/collections/monokuroboo

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日:2025年8月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 :サンキューマート各店舗(https://thankyoumart.jp/pages/shop-list)

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

~実は中身が高級あずき!?哀愁漂う姿がキュートな全22アイテムのラインナップ~

「こげぱん」はパンの焼き加減や焦げ具合をイメージしたカラーを基調としています。「コンパクトミラー」や「ぷっくりアクリルキーホルダー」など、持ち歩きアイテムに「こげぱん」を取り入れることでネガティブな気分の日にも寄り添ってくれるかもしれません。そんな哀愁漂う姿を表現したラインナップです。

【全商品390円(税込429円)※一部アイテムはよりどり2点で390円(税込429円)】

●こげぱんピックアップ商品

・ダイカットポーチ(429円※税込)

カラビナ付きでバッグにも付けられます

・ミニトートバッグ(429円※税込)

4コマ漫画風デザイン。ランチタイムにぴったり!

・チェキ収納ケース(429円※税込)

チェキやトレカを保管したり持ち歩ける、推し活必須のアイテム!

・ステッカー(レザー)(2点で429円※税込)

よりどり2点で390円(税込429円)

・アクリル前髪クリップ(429円※税込)

・洗顔リストバンド(429円※税込)

~モノトーンカラーが特徴的!大人も持ち歩きやすいスタイリッシュな全24アイテムラインナップ~

幅広い世代の方に手に取っていただけるよう、モノトーンかつシンプルなデザインに仕上げました。おうちやデスクで使える「卓上小物収納」は同アイテムを複数連結することができます。通勤通学やエコバッグとしても使える「トートバッグ」は学生層から主婦層まで幅広く人気のアイテムです。日常に「モノクロブー」を取り入れやすい、落ち着きのあるデザインにこだわったラインナップで展開します。

【全商品390円(税込429円)※一部アイテムはよりどり2点で390円(税込429円)】

●モノクロブーピックアップ商品

・折りたたみ傘ポーチ(429円※税込)

塗れた傘の収納に便利なバッグの中の必需品

・リップポーチ(429円※税込)

コスメ入れに便利♪

・クリアマルチケース(429円※税込)

イヤホンやICカードを入れて持ち歩くのにもぴったり!

・アンクルソックス(429円※税込)

・ぷっくりアクリルキーホルダー(429円※税込)

・ミラー&コーム(429円※税込)

■キャラクタープロフィール

こげぱん

2000年に登場。こげてしまったためにやさぐれてしまったぱん。それが「こげぱん」。何事もなげやりで後ろ向き。実は中身は十勝平野産の高級あずきでつくられた上質なあんこ。

詳しくはこちら:https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=KOP

モノクロブー

2005年に登場。「Boo」「Love?」「Enjoy?」「Happy!」モノクロブーはどうやら私たちにメッセージをくれてるみたい。毎日イロイロあるけれど、たまには一歩立ち止まってシンプルに考えてみるのもいいのかもね。

詳しくはこちら:https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=MKB

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.