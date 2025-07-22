¥Æ¥¯¥Î¥¢ÂåÉ½¤¬ÅÐÃÅ¡Ö¤É¤¦·Ñ¤°¡©¤É¤¦Â÷¤¹¡©¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±»ö¶È¾µ·Ñ¥µ¥ß¥Ã¥È¡×7·î31Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ºê ¹Ì¼£¡¡°Ê²¼¡¢¥Æ¥¯¥Î¥¢¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò »³ºê¤¬¡¢2025Ç¯7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë STATION Ai ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤É¤¦·Ñ¤°¡©¤É¤¦Â÷¤¹¡©¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±»ö¶È¾µ·Ñ¥µ¥ß¥Ã¥È―¿ÆÂ²Æâ¾µ·Ñ¡¦M&A¡¦½¾¶È°÷¾µ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¡È·Ñ¤°Â¦¡¦Â÷¤¹Â¦¡É ¤Î¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯―¡×¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://skydisc.jp/information/4642/)
¤É¤¦·Ñ¤°¡©¤É¤¦Â÷¤¹¡©¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±»ö¶È¾µ·Ñ¥µ¥ß¥Ã¥È
―¿ÆÂ²Æâ¾µ·Ñ¡¦M&A¡¦½¾¶È°÷¾µ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¡È·Ñ¤°Â¦¡¦Â÷¤¹Â¦¡É ¤Î¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯―
¿ÆÂ²Æâ¾µ·Ñ¡¢M&A¡¢½¾¶È°÷¾µ·Ñ¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¤Î»ö¶È¤òÂ÷¤¹Â¦¡¢·Ñ¤°Â¦¤¬½¸·ë¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤ä¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊÉ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
M¡õA¤ä¼ÒÆâ¾º³Ê¤Ê¤É¡¢½¾Íè·¿¤Î¿ÆÂ²Æâ¾µ·Ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤·¤¤»ö¶È¾µ·Ñ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î°Û¤Ê¤ë»öÎã¤«¤é¼«¼Ò¤Î¾µ·Ñ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ÀèÂå¤«¤é¡Ö¤½¤í¤½¤í·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡¢¿Ê¤áÊý¤ËÇº¤à¸å·ÑÍ½Äê¼Ô
¡¦¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤ÇÂè»°¼Ô¾µ·Ñ¡¦M&A ¤òÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì»Ï¤á¤¿·Ð±Ä¼Ô
¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥Ô¥Ã¥¯
¡¦¤Ê¤¼¤½¤Î¾µ·Ñ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«
¡¦¿ÆÂ²Æâ¾µ·Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Æ»Ò¤À¤«¤é¤³¤½Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡¦¿ÆÂ²°Ê³°¤ÎÂè»°¼Ô¤¬¾µ·Ñ¤·¤¿ºÝ¤Î²ÝÂê¤È¤Ï¡©
¡¦M&A¤¹¤ë¡¦¤µ¤ì¤ëºÝ¤Î¿Ê¤áÊý¤È¤Ï¡©
¡¦¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾µ·Ñ¤Î¥«¥¿¥Á¤È¤Ï ¡©
▶¾¯¤·¤Ç¤â¾µ·Ñ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦¸å·Ñ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿½¤·¹þ¤à :
https://share.hsforms.com/1nu_ArfNGTgiR8usDazzQyQ5mznx?__hstc=72698572.6a58a464fd97bd42835a62732d199fad.1750896056530.1751514834792.1751517658712.5&__hssc=72698572.1.1751517658712&__hsfp=191911065
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò±Æ»³Å´¹©½ê(https://kageyama-co.jp/)¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ±Æ»³ ¾´µ× »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¶¥¹©¶È½ê(https://suzaki-industry.co.jp/)¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ÏÉºê ½ã°ì »á¡¢À¸»º´ÉÍý²Ý ¼çºº ÏÉºê ·½°ìÏ¯ »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢(https://www.technoa.co.jp/)¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ºê ¹Ì¼£
¢£¥â¥Ç¥ìー¥¿ー
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¿·Ê¹(https://makingthingsnews.com/)¡¡ÊÔ½¸Ä¹ °ËÆ£ ½¡¼÷ »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥«¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯(https://skydisc.jp/)¡¡¼èÄùÌòCSO ¸åÆ£ ·òÂÀÏº »á
¢£»Ê²ñ¿Ê¹Ô
¥¸¥ã¥ó¥×Ãæß· »á
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/203_1_510b2640ab276a12bc929092b4931ed6.jpg?v=202507230255 ]
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë :
https://share.hsforms.com/1nu_ArfNGTgiR8usDazzQyQ5mznx?__hstc=72698572.6a58a464fd97bd42835a62732d199fad.1750896056530.1751514834792.1751517658712.5&__hssc=72698572.1.1751517658712&__hsfp=191911065
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ºê ¹Ì¼£
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©´ôÉì»ÔËÜÁñÃæ¥ÎÄ®8-8-1
ÀßÎ©¡§1985Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡§7,280Ëü±ß
¼Ò°÷¿ô¡§357Ì¾ (2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß)
URL¡§https://www.technoa.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ¾®À½Â¤¶ÈÍÍ¸þ¤±¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´ØÍÍ¸þ¤±¡¢¥«¥¹¥¿¥àEC¥µ¥¤¥ÈÍÍ¸þ¤±¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤òÄó¶¡¡£IT·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äÈ¼Áö»Ù±ç·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¡£
´ë¶ÈÍýÇ°¡§±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÌ´¡§±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤Ø´¶Æ°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÀ¼¡Ù¤¬ÆÏ¤¯IT´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
--------------------------
Âè54²ó(2020)¥°¥Ã¥É¥«¥ó¥Ñ¥ËーÂç¾Þ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
Âè11²ó¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤²ñ¼Ò¡×Âç¾Þ¼õ¾Þ
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¼õ¾ÞÎò
https://www.technoa.co.jp/company/awards/
¥Æ¥¯¥Î¥¢¤Ç¤ÏSNS¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.technoa.co.jp/sns_link