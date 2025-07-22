エッジAI/IoTプラットフォーム『Actcast』を提供するIdein株式会社へ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、Canon Marketing Japan MIRAI Fund（以下、Canon MJ MIRAI Fund）は、エッジAIでリアル空間のデータ収集を行うプラットフォーム『Actcast（アクトキャスト）』を提供するIdein株式会社（本社：東京都千代田区 / 以下、Idein）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

Ideinは、エッジAIでリアル空間のデータ収集を行うプラットフォームサービス『Actcast』を開発・提供しています。安価な汎用デバイス上で深層学習推論の高速化を実現する独自技術により、セキュリティや商用化コストの面で高い優位性を持っています。また、AIの導入先として業種や業界を問わない汎用性の高さも特長です。AIソリューションの開発企業やユーザー企業がAIの社会実装に必要なインフラとして活用することで、遠隔における大量のエッジAIデバイスの管理や安定運用を実現しています。

グローバル・ブレインはIdeinのビジョンや優秀な経営チーム、魅力的なプロダクトや市場の成長性を高く評価し、出資を決定いたしました。本出資を通じてキヤノンマーケティングジャパン株式会社と連携し、Ideinのさらなる事業成長をサポートしてまいります。

※なお、グローバル・ブレインは2017年7月にグローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合、2019年8月にグローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合、グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合およびSFV・GB投資事業有限責任組合、2020年10月にKDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合を通じた出資実行を発表しています。

https://globalbrains.com/posts/1305

https://globalbrains.com/posts/follow-on-investment-in-idein

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■Ideinについて

会社名 Idein株式会社

所在地 東京都千代田区神田神保町1-4-13

代表者 中村 晃一

設立日 2015年4月

事業内容 エッジAI/IoTプラットフォームの開発・提供

URL https://www.idein.jp/ja

■Canon MJ MIRAI Fundについて

登記上の名称 キヤノンマーケティングジャパン未来投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com