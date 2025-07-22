「P北斗の拳 暴凶星」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！
株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2025年7月22日（火）より、サミー株式会社の「P北斗の拳 暴凶星」アプリを配信いたします。
大人気パチンコ機「P北斗の拳 暴凶星」が777Realに登場！
継続率75%の拳王RUSHや、最大報酬9,000個の特闘等、覇道を極めた剛拳スペックを忠実再現。
懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！
いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！
【P北斗の拳 暴凶星 アプリ概要】
・配信開始日：2025年7月22日（火）
・価格：無料（アイテム課金制）
・配信サイト
∟App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id6748420032
※上記はスマートフォン専用のURLです。
∟Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0217
(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証PGC-405 (C)Sammy
「777Real」とは
・URL：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト：https://www.777real.net/
・公式SNS：https://x.com/777Realofficial
「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。
アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。
この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど
様々な景品へ応募できます。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。