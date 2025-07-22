「P北斗の拳 暴凶星」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！

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株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2025年7月22日（火）より、サミー株式会社の「P北斗の拳 暴凶星」アプリを配信いたします。




大人気パチンコ機「P北斗の拳 暴凶星」が777Realに登場！


継続率75%の拳王RUSHや、最大報酬9,000個の特闘等、覇道を極めた剛拳スペックを忠実再現。


懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！


いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！





【P北斗の拳 暴凶星 アプリ概要】


・配信開始日：2025年7月22日（火）


・価格：無料（アイテム課金制）


・配信サイト


∟App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id6748420032


※上記はスマートフォン専用のURLです。


∟Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0217







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「777Real」とは



・URL：https://app.adjust.com/q346tad


※上記URLはスマートフォン専用のURLです。


・公式サイト：https://www.777real.net/


・公式SNS：https://x.com/777Realofficial





「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。


アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。


この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど


様々な景品へ応募できます。



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