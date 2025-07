¿´²ò¤­Êü¤¿¤ì¤ë²»¤ÎÄ´ÏÂ - ¥¸¥ã¥º¤È¥Ý¥Ã¥×¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¶Ë¾å¤ÎÌþ¤·ÂÎ¸³¡ÖJAZZ LIVE 2025¡×³«ºÅ¡ª

-漆黒の旋律に一点の紅 -

日本ジャズ界のレジェンド 山口武・坂井紅介と2005年J-POP角松敏生氏プロデュース“彩魔“としてメジャーデビュー後、躍進中の稀代シンガーソングライターMAYUによる夢の共演

TORA企画2025.9月開催決定

TORA企画は昨年に引き続き、2025年9月27日(土)に和歌山県田辺市「RaRa Locale(ララ・ロカレ)」にて、日本を代表するジャズギタリスト山口武、ウッドベーシスト坂井紅介、そしてシンガーソングライターMAYUによるスペシャルライブ「JAZZ LIVE 2025」を開催。

【ジャズとJ-POPの融合】

熟練のサウンドと情熱的な歌声…

心地よいジャズのグルーヴと心温まるポップスの旋律が溶け合い、聴く人の心を優しく解き放ち、無意識のうちに深い癒しを与えてくれる。その音のメッセージは単なるメロディを超え、聴く人それぞれに寄り添いそして魂を揺さぶる重厚なサウンドは、まさに心と身体の再生を促してくれることでしょう。

昨年2024.6月ライブ模様(東急ハーヴェスト南紀田辺)

ライブ詳細

- 主 催: TORA企画- 日 時: 2025年9月27日(土)開場 14:30 / 開演 15:00※当日の都合上、若干開始時間が遅れる場合もございます- 場 所: RaRa Locale(ララ・ロカレ)二階ライブ会場 和歌山県田辺市上屋敷二丁目6-7- 出 演 者 : 山口 武 (guitar) 坂井 紅介 (bass) スペシャルゲストMAYU (vo&piano)- CHARGE: 4,000円(ドリンク別)- 予約方法: 完全予約制、限定50名様TORA企画 中村までお電話またはメール、LINEにてご連絡ください。電話: 090-1592-5338メール: ogirubii567@gmail.com公式ライン: https://lin.ee/VCxu2Iy(スマホ公式ライン登録後予約メッセージを送信してください)TORA企画公式ラインRaRa Locale

関連情報サイト:

Walkerplus イベント詳細(https://www.walkerplus.com/event/ar0730e553297/) https://www.walkerplus.com/event/ar0730e553297/

Eventia イベント詳細(https://eventia.site/ja/e/69byFscXVF2842rdIS0lgP) https://eventia.site/ja/e/69byFscXVF2842rdIS0lgP

BIGLOBE Travelイベント詳細(https://travel.biglobe.ne.jp/family/event/detail/10576400.html) https://travel.biglobe.ne.jp/family/event/detail/10576400.html

紀伊民報(地元紙掲載※掲載日未定)

MAYU 最新アルバム『The End Is the beginning』好評発売中

-モノクロの静寂を破る紅の調べ - MAYUが紡ぐ、始まりの歌「The End Is the beginning」-

「JAZZ LIVE 2025」にもスペシャル出演するシンガーソングライターMAYUの最新アルバム

「The End Is the beginning」が好評発売中です。

2024年11月1日にリリースされた本作は、MAYUの原点であるピアノ弾き語りをベースにしたシンプルな構成で綴られる全5曲を収録したDUOアルバムです。

日本屈指のウッドベーシスト坂井紅介氏、そしてサリナ・ジョーンズなど世界的ミュージシャンを手がけてきたレコーディングエンジニア志村祥一氏を迎え、音作りにもこだわり抜かれた一枚です。

まるでモノクロ映画の中に一色の赤が鮮やかに浮かび上がるようなMAYUのこれまでの人生の走馬灯を映し出し、そしてこれからの未来へと繋がる美しくも情熱的なサウンドと歌声に聴く人の心が癒され、解き放たれてゆく感覚を味わえる作品となっています。

- タイトル: The End Is the beginning- アーティスト: MAYU (ex-彩魔)- ジャンル: ジャズ、J-POP- 価格: 2,500円(税込) ※ネット販売2,800円(送料、税込)- 収録曲:

1. Final voyage

2. 願い星

3. シロ

4. 東京セレナーデ

5. Realize

- 販売場所:

MAYUMUSICショップサイト(https://mayumusic.base.shop/) https://mayumusic.base.shop/

※スマホ、PC等で聴ける音源データでの販売も可能です

またはMAYUライブ出演会場にて

※ライブではもちろん直筆サインで手渡しさせていただきます。

MAYUMUSICショップサイト- 販売情報関連サイト:TORA企画PV

プロモーション動画

TORA企画公式ライン

ライブ情報随時配信

MAYU Instagram

MAYU X

★こちらのボタンリンクから★

【ライブ出演アーティストプロフィール】

TORA企画PV :https://www.youtube.com/watch?v=2FkfE_gE-7cTORA企画公式ライン :https://lin.ee/VCxu2IyMAYU Instagram :https://www.instagram.com/stories/highlights/17877034020212472/MAYU X :https://x.com/mayu_apriledue/status/1856497115926810749?s=46SNSサイトまとめ :https://qr.c-cloud.co.jp/t/n/Z9gR6R

山口 武 (Takeshi Yamaguchi) - guitar

1953年生まれ、京都府出身。15歳で初めてギターを手にする。1988年に渡米、1992年に帰国。1995年よりジャズの巨匠ロン・カーター(B)と20年以上にわたり日本ツアーを行っている。中でもニューヨークの超人気ドラマー、ルイス・ナッシュとジャズピアノの巨匠ハンク・ジョーンズが参加した2000年のライブは、今や伝説のライブとなっている。

ロン・カーターとのアルバム「The Trio」は9枚に上るが、ジャズ・ロックのアルバム「ウルトラトリオ」も2枚リリースし、1つのジャンルにとらわれない幅広い音楽性を持つギタリスト。

坂井 紅介 (Benisuke Sakai) - bass

ハンク・ジョーンズ、ジョー・ヘンダーソン、ヘレン・メリル、ミッシェル・ルグラン、エグベルト・ジスモンチ、スティーブ・ガッド、日野元彦など世界のジャズ界をリードするミュージシャンと共演。

幅広い音楽性で多くのアーティストに招かれ、国内外のユニットに参加。演奏の場は米国や欧州だけでなく、アジア、アフリカにも及ぶ。自己のグループで1993年より名古屋芸術創造センター、2000年にカザルスホールにおいてコンサート。作曲にも才を発揮し、映画、テレビ、舞踊、アーティストのCDに作編曲を提供するなど、活動範囲は広い。

1997年5月、全曲オリジナルアルバム「TRIP TRIP」をリリース(近日再販)。自己のグループCONTRASTEやFUSE、山下洋輔、村上“ポンタ”秀一(故)、伊藤君子などと共演。

MAYU (Mayu) - vo&piano

横浜生まれ。4歳の頃から作曲を始める。

2006年角松敏生氏プロデュースによりシンガーソングライター"彩魔"としてメジャーデビュー。

2022年より自動車メーカーMAZDA主催イベント『Drive & Music』にレギュラー出演するなど幅広い活動を展開。そんな最中、坂井紅介氏の目に留まり2023年からは横浜を中心に氏とのDUOライブを重ねるなど、多岐にわたる精力的な活動を続けている。

TORA企画

音楽ライブの企画・制作・運営、アーティストのプロモーション支援を行うエンターテインメント事務所です。特に、1980年代に活躍した実力派ミュージシャンや交流の深いアーティストに焦点を当て、その魅力を現代に伝えるライブを企画・発信。長年の音楽活動経験とアーティストとの深い信頼関係に基づき、ジャンルを問わず質の高い音楽体験を創出し、感動を届けることを目指しています。