【イベントレポート】「eFootball(TM)シリーズ30周年記念発表会」萩原利久さん＆有田哲平さん＆山崎弘也さんも30周年を祝福『ウイイレ10』パッケージ再現でジーコ氏が山崎さんへ直々指導！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは2025年7月21日(月・祝) 、家庭用・モバイル・PCで配信中のサッカーゲーム「eFootball(TM)」シリーズの30周年を記念したイベント「eFootball(TM) World Festival in Tokyo」を、ベルサール渋谷ガーデンで開催しました。

「eFootball(TM) シリーズ30周年記念発表会」は、YouTubeを通して9か国語で同時配信され、現地では会場を埋め尽くすファンらで大きな盛り上がりを見せました。俳優の萩原利久さん、お笑い芸人の有田哲平さんと山崎弘也さんがゲストとして登場し、節目を盛大に祝いました。

サッカーの神様とも呼ばれ、日本サッカー界に大きな影響を与えたジーコ氏がイベント後半にスペシャルゲストとして登場すると、会場のボルテージは最高潮に到達。ジーコ氏がサッカーの王様・ペレ氏との思い出を語るトークセッションのほか、自身が表紙を飾る『ウイニングイレブン10』パッケージ再現では山崎さんと共演し、直々に指導。会場は笑いに包まれました。

発表会ではこのほか、リオネル メッシ選手とラミネ ヤマル選手が出演する記念トレーラーの公開や「World eFootball(TM) Day」制定の発表、シリーズ最大規模の公式世界大会「eFootball(TM) Championship 2025 World Finals」なども同時に開催され、シリーズの節目をファンと共に祝う、まさに大熱狂の一日となりました。

萩原さんが30周年をお祝い!

「いちプレーヤーとして記念すべき日に立ち会えたことがとてもうれしい」

イベント前半には「eFootball(TM) コミュニティアンバサダー」の萩原利久さんがお祝いに駆け付け、 「30周年おめでとうございます。いちプレーヤーとして楽しませてもらっているゲームの記念すべき日にアンバサダーとして立てることがとても嬉しいです」と笑顔で心境を語りました。

30周年を大いに盛り上げるゲーム内新情報が続々と発表されると、スクリーンが切り替わるたびに歓声が上がる展開に。監督の新たな機能「リンクアップ」では、萩原さんが「想像していなかったです。今まで自分のプレーに合った監督を選んでいましたが、これからは監督に合わせて選手を選ぶなど、色々できることが増えるのかなとワクワクしています」と興奮した様子でした。

今回のイベントを皮切りに、日本以外の国でもイベントの開催が発表されると、「会場ならではの盛り上がりが伝わり、世界中で『eFootball(TM)』 の輪が広がっていくといいなと思います」と、観客とワクワク感を共有する場面も。また、新たなライセンス情報として、「ボルシア ドルトムント」や「ウェイン ルーニー」ら新レジェンドの登場などが発表されると、会場は興奮の渦につつまれました。

サッカーの神様・ジーコ氏がサプライズ登場!

『ウイニングイレブン10』パッケージ再現に有田さんと山崎さんも大興奮!

ジーコ氏は、同じくブラジルのレジェンドである、サッカーの王様・ペレ氏との貴重なエピソードを語りました。ペレ氏について、「ブラジル代表時代を含めて2回ほど一緒にプレーする機会があり、キャリアの初めに大きな影響を受けました」と、コメントしました。続けて、「ブラジルではサッカー選手の技術が記載されたシール帳が販売されており、私はペレ氏のシール帳で胸トラップやヘディングを覚えていました。そのおかげで活躍できたと思います」と、自身の原点を語りました。

ジーコ氏はサッカーファン、『eFootball(TM)』ファンへのメッセージとして「進化し続けられるのはたくさんの方のおかげだと思います。『eFootball(TM)』に次世代の選手が登場することが私も楽しみです。30周年をお祝いしつつ、今後もみなさんで応援していきましょう」と語りました。

新レジェンドのルーニー登場の発表で、会場のボルテージはMAXに!

そして、7月21日(月)より新レジェンドとして『eFootball(TM)』に元イングランド代表の10番「ウェイン ルーニー」が登場することが発表されると会場は歓声に包まれました。さらに、ルーニー氏本人からのスペシャルVTRが放映され、「僕も小さい頃に「ウイニングイレブン」をプレーして楽しんでいました。友達と一緒に集まってプレーしたり、大会を開いたり、素晴らしい思い出です」などと、過去に「ウイニングイレブン」を楽しんでいたエピソードを披露しました。

ルーニーの登場に萩原さんは、「『eFootball(TM)』への登場を心待ちにしていたファンも多いと思いますので、ぜひ楽しんでもらいたいです」とコメントしました。

ジョン・カビラさんが「サッカービデオゲームコメンテーターの最多出演数」でギネス世界記録(TM)に認定

「eFootball(TM)」シリーズには欠かすことのできない実況者、ジョン・カビラさんが「サッカービデオゲームコメンテーターの最多出演数/Most prolific football (soccer) videogame commentator」としてギネス世界記録(TM)に認定されたことをを発表しました。

ステージ上では公式認定員による記録の紹介と公式認定証の授与が行われ、会場からは大きな歓声が沸きました。カビラさんは「胸がいっぱいです。たくさんの時間をかけてKONAMIさんと汗水垂らしながら録音した日々、いまだに続けられているこの幸せ…」と喜びを語り、「これも長年『eFootball(TM)』をプレーする皆様がいらっしゃるおかげです!ありがとうございます!」と、ともに歩んできたファンに感謝の想いを語りました。

当日はイーフト愛溢れるファンで大盛り上がり!展示ブースやフォトスポットを楽しむ姿も!

イベント会場は、集まった『eFootball(TM)』ファンが様々な体験コンテンツを楽しみました。

来場者が『eFootball(TM)』内のカードになりきって撮影できる「フォトブース」や、リアルなボールを使った「コントロールミッション」、「パワーミッション」などを楽しむ様子が見られました。

また、来場者同士で1対1の対戦ができる「Friend Match Arena」では、プレーヤー同士の白熱のバトルが繰り広げられました。

イベントの様子は公式YouTubeチャンネル「eFootball(TM)チャンネル」でアーカイブ動画を公開!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YqwB29EazOU ]

■実施概要

・日 時:2025年7月21日(月・祝)17:20~18:20

・主催:株式会社コナミデジタルエンタテインメント

・会場:ベルサール渋谷ガーデン(東京都渋谷区南平台町16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー B1)

・ゲスト:萩原利久、有田哲平、山崎弘也、ジーコ(敬称略)

MC:ジョン・カビラ

・内容:

●新トレーラー上映(メッシ選手・ヤマル選手よりお祝いメッセージ)

●「eFootball(TM)」シリーズ統括プロデューサー 田谷淳一より挨拶

●ゲスト登壇 / 30周年スペシャルトークセッション

●フォトセッション

『eFootball(TM)』とは

『eFootball(TM)』は、1995年7月21日に第1作を発売した、人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルです。

世界累計ダウンロード数は8億5000万を超え、世界中のサッカーファンの皆様に愛され、今年で30周年を迎えます。

家庭用ゲーム機、PC、モバイルで“基本プレー無料”で遊ぶことができ、実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめます。また、選手の移籍や試合での活躍など、現実のサッカーの動向も毎週反映されます。 “自分だけ”のオリジナルチームで対戦できる「ドリームチーム」や、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「co-op」など、初心者から上級者まで楽しめるモードが用意されています。

■eFootball(TM)公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/(https://www.konami.com/efootball/ja/)

■公式Xアカウント: @we_konami

タイトル:eFootball(TM)

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2024年9月12日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:

■家庭用版:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One

■PC版:Windows、Steam(R)

■モバイル版:iOS、Android

権利表記:

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, Predator are registered trade marks of the adidas Group, used with permission.

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。