イード、「ゲムマイド」の新コンテンツとして、カプコンの2タイトル『鬼武者2』、『カプコン ファイティング コレクション2』を7月22日より販売開始
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、ブロマイド付きPCゲームのSteamキーコード販売サービス「ゲムマイド」にて、株式会社カプコンの『鬼武者2』、『カプコン ファイティング コレクション2』を7月22日（火）より販売開始いたします。
商品サンプル（『鬼武者2』絵柄１.）
商品サンプル（『鬼武者2』絵柄２.）
『鬼武者2』のブロマイドは絵柄2種類で、販売価格は3,990円（税込）です。決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機（対象店舗：ファミリーマート、ローソン、一部店舗では利用不可）に入力することで、ブロマイドを出力することができます。
商品販売ページ(https://ticket.entame-print.jp/game-print/CategoryList.aspx?ccd=CF000177&wkcd=CF000053-CF000142-CF000177)
【印刷方法はこちら】
https://ticket.entame-print.jp/game-print/u_page/guide.aspx
商品サンプル（『カプコン ファイティング コレクション2』）
『カプコン ファイティング コレクション2』のブロマイドは絵柄1種類で、販売価格は4,990円（税込）です。決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機（対象店舗：ファミリーマート、ローソン、一部店舗では利用不可）に入力することで、ブロマイドを出力することができます。
商品販売ページ(https://ticket.entame-print.jp/game-print/CategoryList.aspx?ccd=CF000178&wkcd=CF000053-CF000142-CF000178)
【印刷方法はこちら】
https://ticket.entame-print.jp/game-print/u_page/guide.aspx
■『鬼武者2』について
令和に甦る、愛と哀しみのバッサリ感。必殺技「一閃」をはじめとした爽快感抜群な剣戟アクション。
それぞれの登場人物が織りなす、重厚でハードボイルドなストーリー。鮮明になったグラフィック、現行ハードに合わせてチューニングされた操作感。原作より対応テキスト言語が追加に！
主人公・柳生十兵衛（やぎゅうじゅうべい）のモデルに俳優「松田優作」を起用し、全世界累計200万本突破した戦国サバイバルアクション『鬼武者2』を体感しよう！
(C)CAPCOM
タイトル：『鬼武者2』
開発元：カプコン
販売元：カプコン
公式X：https://x.com/onimusha_capcom
公式サイト：https://www.capcom-games.com/onimusha/2/ja-jp/
コピーライト：(C)CAPCOM
■『カプコン ファイティング コレクション2』について
「カプコン ファイティング コレクション」シリーズ第2弾！「CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001」、「燃えろ！ジャスティス学園」など格闘タイトルに加え、3D対戦アクション「パワーストーン」、「パワーストーン2」など、屈指の名作8タイトルを収録！もちろん、全タイトルでオンライン対戦・共闘に対応！誰もが熱く沸き上がったドリームマッチが、再び開幕！かつてのライバルたちと共に、思いっきり楽しみ尽くせ！
(C)CAPCOM
タイトル：『カプコン ファイティング コレクション2』
開発元：カプコン
販売元：カプコン
公式サイト：https://www.capcom-games.com/cfc2/ja-jp/
コピーライト：(C)CAPCOM
■ゲムマイドについて
ゲムマイドは、ブロマイド付きSteamキーコード販売サービスです。あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、PCゲームの配信プラットフォームであるSteamで使用可能なアクティベーションコード「Steamキー」がついたゲーム関連画像のブロマイドを大判の2Lサイズ（横178×縦127mm）の写真用紙に高画質でプリントします。ゲームタイトルの購入の記念として、保存してお楽しみいただけます。ブロマイドは決済後に発行されるコンテンツ番号をコンビニのマルチコピー機（※）に入力することで出力できます。
（※）対象店舗：ファミリーマート、ローソン （一部の店舗ではご利用いただけません）
ゲムマイド販売サイト：https://ticket.entame-print.jp/game-print/
■本リリースに関するお問合せ
メディア事業本部 担当：城
https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html
広報担当
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/