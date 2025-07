【キャンメイク40周年記念アイテム】大人気アイライナー「クリーミータッチライナー」からシアータイプが登場！2025年7月下旬より先行発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁祥)のメイクアップブランド「キャンメイク」は、ブランド誕生40周年を記念して「クリーミータッチライナー」のシアータイプ『クリーミータッチライナー シアー』(全1色)を、初回限定の40周年記念デザインキャップで、2025年7月下旬より先行発売いたします。

- 商品概要:新商品「キャンメイク クリーミータッチライナー シアー」 全1色 \715(税込)

おかげ様でロングセラー(ハート)とろける描き心地の極細ジェルライナーから40年の感謝を込めてシアータイプが登場!

「クリーミータッチライナー」は、2018年3月の発売以来、多くの皆さまにご愛用いただいているキャンメイクを代表するアイテムです。今回40周年を記念して誕生したシアータイプは、なめらかな描き心地や落ちにくさはそのままに、肌に溶け込むような透け感のある淡い発色が長時間続きます。初回発売時は、限定のかわいい40周年デザインキャップです(ハート)

★カラーの注目ポイント

<先行> 40th トゥルーレッド

40thは、本物のような粘膜カラー!企画者がまぶたをひっくり返したり、

歯茎の色を見たりしながら、限りなくリアルな粘膜色を追求しました。

シアーに仕上がるので、ラインを引いた感が出ずナチュラルに仕上がります。

【初回発売時限定】40周年デザインキャップ40周年記念アイテム

<おすすめの使い方>

リアルな粘膜色なので、

下まぶたの三角ゾーンに塗布すると自然なデカ目に(ハート)

【商品特長】

■自然な透け発色なのに消えにくい!“透け”ジェルライナー

・肌に溶け込むような透け発色でメイク感を抑えた自然な仕上がり

・淡い発色でもアイラインは薄くなりづらく、キレイな仕上がりが長続き

■なめらかで、とろける描き心地

・肌あたりがやさしいやわらかな芯で、とろける描き心地

・まぶたへのひっかかりが少なく肌の上をすべるようにスルスルとラインが引ける

■1.5mmの極細芯

・直径1.5mmの極細芯なので、極細ラインもまつ毛の隙間埋めもラクラク描ける

・繰り出しタイプなので、いつでも芯の細さをキープ

1.5mmの極細芯

■とくかく落ちにくく、きれいなラインが長続き

・水、涙、汗に強いウォータープルーフ処方

・こすれにも強く、一度乾くとしっかり密着してきれいな仕上がりを長時間キープ

■4種の美容液成分(保湿)配合

・スクワラン、ホホバ種子油、マカデミア種子油、ヒアルロン酸Na

※仕上がりイメージ

【カラー展開】 全1色 先行新発売

40th トゥルーレッド:肌になじむリアルな粘膜カラー

*ご注意

・大変やわらかい芯ですので、1mm程度繰り出してお使いください。

・一度繰り出した芯は戻りませんのでご注意ください。

・芯が乾かないように、必ずキャップを閉めて保管してください。

※参考 クリーミータッチライナーの使い始めと使い終わり

https://www.youtube.com/shorts/EFZysU-S-2w(https://www.youtube.com/shorts/EFZysU-S-2w)

とろける描き心地×とにかく落ちにくい×カラバリ豊富 大人気!「クリーミータッチライナー」

1.5mmの極細芯なので、まつ毛の隙間埋めも簡単!くっきり濃密発色できれいなラインが長続きして

「1度使ったらやみつきになる!」と大人気のジェルライナーです。

ブラックやブラウンなどの定番カラーから、オレンジやピンク系、モーヴやカーキグリーンといった垢抜けた目元を演出するカラーライナーまで、カラバリ豊富にご用意。これまでに限定色を含め15色を発売しています♪

- 既存品 「キャンメイク クリーミータッチライナー」 全11色 各\715(税込)

“とろける描き心地”のヒミツは、【流し込み製法】

本商品は成型した芯を装填しておらず、液状にした中身を容器に直接流し込む

作り方=【流し込み製法】を採用しています。

この製法により、まるでチョコレートがとろけるような、なめらかな描き心地を実現!【流し込み製法】ならではのとろける描き心地を、ぜひお試しください。

- とびきりの感謝を込めて(ハート)40thスペシャル企画展開中!テーマは『みんなとつくった「かわいい!」 40年』

1985年(昭和60年)に誕生したキャンメイクは、2025年春、40周年を迎えました。

昭和、平成、令和と移り変わる時代の中で、その時、その時代を反映した

「かわいい(ハート)」コスメやメイクをする楽しさ、ときめきを提供し続けることができるのは、ひとえにキャンメイクを愛してくださっているファンの皆さまのおかげです。

たくさんの「かわいい(ハート)」を一緒に作ってくれた大切な皆さまへ、とびきりの感謝を込めて!キャンメイクでは、『みんなとつくった「かわいい!」40年』をテーマに掲げ、SNSキャンペーンや周年記念商品の発売、店頭イベント、ポップアップといったさまざまな企画を、1年を通して展開中です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000019685.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000019685.html)

◆周年記念商品についての最新情報や、キャンペーン、イベント情報などは、「40周年特設サイト」で随時発信中!

キャンメイクファンならたまらない(ハート)40年ヒストリーや周年ブランドムービーもご覧いただけます。

https://www.canmake.com/40th/(https://www.canmake.com/40th/)

◆公式Instagramで発信中の【CANMAKE Magazine】では、「40周年特集」としてキャンメイクの40年の歴史をお届けしています。

Vol.1「CANMAKEの誕生」「ブランド名の由来」

Vol.2「40thロゴに込めた想い」「懐かしの平成コスメ特集」

Vol.3「私たちが大切にしている4つのこと」

今後も続々UPを予定していますので、ぜひこまめにチェックしてくださいね♪

https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)

<現在発売中の40周年記念商品>

・「キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー mini」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000206.000019685.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000206.000019685.html)

・「キャンメイク グラスティントシロップ」 40周年記念カラー「40th メモラブルピンクレッド」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000212.000019685.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000212.000019685.html)

・「キャンメイク ユアリップオンリーグロス」 限定復刻

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000213.000019685.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000213.000019685.html)

※左から「マシュマロフィニッシュパウダー mini 」「グラスティントシロップ 40th」

「ユアリップオンリーグロス」

~#CANMAKE40周年 投稿募集中!~

「#CANMAKE40周年」を付けて、XやInstagramでお気に入りのアイテムを投稿して、あなたのお気に入りのキャンメイク商品をシェアしてください!たくさんの投稿をお待ちしています。

※「#CANMAKE40周年」を付けていただいた投稿は、キャンメイク公式SNS・HP・各キャンペーン等でご紹介させていただく場合がございます。

- 2025年、キャンメイクは40周年!

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したキャンメイクは、

この春40周年を迎えました。

これからも「かわいい!に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメをお届けしてまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい!」に出会えますように(ハート)