【キャンメイク】狙ったまつげは必ず塗り仕留めて、カールアップ！スナイパーのような極細ブラシの「カールスナイパーマスカラ」が新登場(ハート)夕焼けの海辺をイメージした「カラフルネイルズ」新色も7月下旬より発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁祥)のメイクアップブランド「キャンメイク」は、極細スナイパーブラシできれいなセパレートまつげに仕上げる新マスカラ「カールスナイパーマスカラ」全2色を2025年7月下旬より先行発売いたします。また、人気のネイルカラー「カラフルネイルズ」から先行2色・限定2色を同時発売いたします。

- 商品概要:新商品「キャンメイク カールスナイパーマスカラ」 全2色 先行発売 各\792(税込)

“スナイパー”のように狙ったまつげを仕留めてカールアップする、とにかく塗りやすい極細ブラシマスカラが登場!

「カールスナイパーマスカラ」の特長は、なんといっても“極細ブラシ”!まるでスナイパーのように狙ったまつげを塗り仕留めてカールアップ&カールキープ!計算しつくされたスナイパーブラシは、まぶたにフィットするように緩やかにカーブしているのでまつげの根元から塗りやすく、先細りの先端を使えば目頭・目尻などの細かい部分もピンポイントに狙ってしっかり塗ることができます。重ね塗りしてもダマになりにくく、塗りやすいので、初心者さんにもオススメです!

【商品特長】

■狙ったまつげは逃がさない!スナイパーブラシ

・長めで緩やかにカーブしたブラシがまぶたにフィット。

・極細ブラシなので、まつげの根元から塗りやすく、まぶたにも液がつきにくい。

・目頭・目尻・下まつげには先端使いがおすすめ!

■カールアップ&カールキープ

・まつげをカールさせた後に塗ると、カールアップしたまつげを長時間キープ!

■繊維なしでもしっかりロングに

・液伸びが良いので、繊維なしでもしっかりロングまつげに繊維落ちの心配がないのがうれしい!

■美しいセパレートまつげに

・ブラシの毛のピッチが細かいので、重ね塗りをしてもダマになりにくく、セパレートした美しいまつげに

■にじみにくい

・皮脂に強く、にじみにくい処方

■ウォータープルーフ

・水・汗・涙に強い処方

■まつげケア成分(保湿)配合

細かい部分も塗りやすい!スナイパーブラシ

【カラー展開】 全2色 先行新発売

01 ブラック:ぱっちりな目元に見せる黒

02 ナチュラルブラウン:やわらかい印象を与える明るすぎない茶色

01 ブラック※仕上がりイメージ

02 ナチュラルブラウン※仕上がりイメージ

表面は「カールスナイパーマスカラ」をイメージしたマーク&キャンメイクのロゴ。

裏面は商品名が入った可愛いデザイン(ハート)

<使用方法>※アイラッシュカーラーは本品を塗布する前にご使用ください。

1.ブラシをまぶたのカーブに合わせるようにまつげの根元に当て、まつげを根元から持ち上げるようなイメージで、毛先に向かって液を塗ります。

2.ブラシの先端を使って、塗り残した目頭・目尻を仕上げてください。

キャンメイクのマスカラは“9種類”(ハート) 「マスカラ早見表」をHPで公開中!

キャンメイクのマスカラは、新作「カールスナイパーマスカラ」を含めて現在9種類をラインアップしています。「どれを選んだらいいのか迷っちゃう…」そんな方のために、それぞれの違いやブラシの特長、推しポイントなどがひと目で分かる「マスカラ早見表」を公式HPで公開中です。ぜひチェックしてみてくださいね♪

https://www.canmake.com/topics/detail/311

- 商品概要:「キャンメイク カラフルネイルズ」 先行2色・限定2色 各\396(税込)

ツヤ・塗りやすさ・速乾性を兼ね備えた大人気ネイルカラーから、夕焼けの海辺をイメージしたカラー4色が登場!

★先行・限定色の注目ポイント

カラフルネイルズ秋の新色は、夕日に照らされたビーチをイメージした自然の美しさを感じる落ち着いたカラー。キラキラと輝くパールがロマンティックな指先を演出します。夏の終わりから秋にかけて活躍する大人っぽく仕上がるカラーです♪

N119 パームリーフ N120 サンリットオレンジN121 エモーショナルレッド N122 サンドメモリー

<先行> N119 パームリーフ

ゴールドパール輝くグリーン。ゆらゆらと風に揺れるヤシの木をイメージ。

<先行> N120 サンリットオレンジ

ピンクパール輝くオレンジ。

夕焼けでキラキラとオレンジ色に輝くビーチをイメージ。

<限定> N121 エモーショナルレッド

レッドパール輝くダークレッド。赤く染まった夕焼けをイメージ。

<限定> N122 サンドメモリー

シルバーパールがちらちら輝くベージュ。キラキラと輝く砂浜をイメージ。

【商品特長】

■ツヤ感にこだわった処方

・ツヤツヤと濡れたような仕上がり

・カラフルネイルズのネイルケアNNH(ネイルハードナー)、NTC(トップコート)と一緒に使うと、きれいなカラーがより長持ち

■こだわりの塗りやすさ

・塗りやすさにこだわり、持ちやすい長さのキャップを採用

・液含みが良くコシのあるラウンドブラシが扇形に広がり、ムラなくきれいに塗れる

■セルフネイルに嬉しい速乾タイプ

・すぐに乾くので気軽にネイルが楽しめる

ラウンドブラシ

【カラー展開】 新発売 全4色/先行2色・限定2色

★<先行> N119 パームリーフ:ゴールドパール輝くグリーン

★<先行> N120 サンリットオレンジ:ピンクパール輝くオレンジ

★<限定> N121 エモーショナルレッド:レッドパール輝くダークレッド

★<限定> N122 サンドメモリー:シルバーパールがちらちら輝くベージュ

※既存色については、以下のページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/96

- 2025年、キャンメイクは40周年!

You Can Make it なりたい自分になれますように

「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したキャンメイクは、

この春40周年を迎えました。

これからも「かわいい!に出会える」をコンセプトに、リーズナブルでありながらも高品質な、心ときめくコスメをお届けしてまいります。

40thアニバーサリーイヤーも、たくさんの「かわいい!」に出会えますように(ハート)

【40周年ブランドムービー公開中】 https://youtu.be/jwO1cAqI8zw(https://youtu.be/jwO1cAqI8zw)

【CANMAKE 40周年特設サイト】 https://www.canmake.com/40th/(https://www.canmake.com/40th/)

公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)

インスタグラム: https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)

X: https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)